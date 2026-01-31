Confirmado en Nueva Jersey: el calendario de pagos de SNAP de febrero 2026
Para los beneficiarios del programa, estas son las fechas de los depósitos correspondientes al segundo mes del año
En Nueva Jersey, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer el calendario de pagos para febrero de 2026. Los cupones de alimentación serán entregados los primeros cinco días del mes.
Cuándo pagan el beneficio SNAP en Nueva Jersey en febrero de 2026
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó que en el Estado Jardín los beneficios de SNAP se entregarán de acuerdo con el séptimo dígito del número de caso.
El cronograma para la distribución de los beneficios queda de la siguiente manera:
- Número de caso 1 o 2: los depósitos se harán el día 1° de febrero.
- Número de caso 3 o 4: los depósitos se harán el día 2 de febrero.
- Número de caso 5 o 6: los depósitos se harán el día 3 de febrero.
- Número de caso 7 u 8: los depósitos se harán el día 4 de febrero.
- Número de caso 9 o 0: los depósitos se harán el día 5 de febrero.
La entrega de los recursos se realiza de forma directa en la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés).
Hay que tomar en cuenta que los depósitos tienen una excepción en el condado de Warren, ya que los beneficiarios reciben los fondos el primer día de cada mes, sin importar el número de caso u orden alfabético.
Nuevas reglas para aplicar al SNAP en 2026
A partir del 1° de enero, la administración de Donald Trump cambió algunas de las reglas que permitían a muchos adultos convertirse en beneficiarios de la asistencia social.
La ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA, por sus siglas en inglés) modificó los requisitos laborales del SNAP para los adultos que se encuentren en condiciones de trabajar.
Bajo esta nueva regla, la elegibilidad para los beneficios se limitan a un máximo de tres meses en un período de tres años, lo que obliga al beneficiario a trabajar para no perder los depósitos.
Las grupos que no podrán quedar exentos de las nuevas reglas son:
- El requisito de trabajo aplica para adultos de hasta 65 años, lo que eleva el límite previo, que era de 59 años.
- Únicamente los padres o tutores de niños menores de 14 años quedan exentos de las normas laborales (anteriormente, la exención cubría a quienes tenían hijos de hasta 18 años).
- Eliminación de protecciones especiales para personas en situación de calle, veteranos o jóvenes que abandonaron el sistema de acogimiento familiar a los 24 años.
Requisitos para solicitar los cupones de alimentación
Para inscribirse al programa, se debe asistir de forma directa a la oficina local y cumplir con los siguientes requisitos, según el USDA:
- Límite máximo de edad (65 años)
- Cumplir con la regla de las 80 horas de trabajo, estudio o voluntariado al mes.
- Prueba de ciudadanía e identidad.
- Número de Seguro Social y certificado de nacimiento.
- Comprobante de domicilio.
- Recibos o comprobantes de ingresos.
- Estados de cuenta bancarios o de cooperativas de crédito recientes.
- Comprobantes de planes de jubilación, bonos, seguros de vida o valores.
- Comprobante de pago de renta o hipoteca.
- Comprobante de gastos médicos (si el interesado tiene más de 60 años o alguna discapacidad y el gasto supera los 35 dólares mensuales).
Es importante mencionar que, una vez que se aprueban los beneficios SNAP, estos pueden ser utilizados de forma inmediata en los establecimientos que aceptan los pagos con tarjetas EBT. Aunque existen algunas restricciones sobre los alimentos que no pueden ser adquiridos con estos pagos, entre las que se encuentran:
- Cerveza, vino y licor.
- Cigarrillos y tabaco.
- Alimentos y bebidas que contienen sustancias controladas.
- Vitaminas, medicamentos y suplementos.
- Animales vivos.
- Alimentos calientes en el punto de venta.
- Alimentos para mascotas.
- Artículos de limpieza, productos de papel y otros artículos para el hogar.
- Artículos de higiene y cosméticos.
