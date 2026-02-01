Dónde entregan comida gratis en Nueva Jersey en la semana del 2 al 7 de febrero de 2026

Con el objetivo de apoyar a las personas que enfrentan inseguridad alimentaria, organizaciones comunitarias y bancos de alimentos entregarán comida gratis en Nueva Jersey. Para poder acceder a las despensas de alimentos, es necesario agendar una cita, aunque en algunos casos solo se solicita llenar un formulario con datos básicos.

Dónde darán comida gratis en Nueva Jersey en febrero 2026

Lemontree, a través de Food Help Line, ofrece ayuda alimentaria a quienes más lo necesitan en el estado de Nueva Jersey. Desde su sitio web oficial se pueden localizar los distintos puntos de entrega, que para la primera semana de febrero, del 2 al 7, estarán ubicados en los siguientes sitios:

En casi todas las despensas no es necesario hacer cita para recibir comida (Instagram/@lemontreefoodhelpline)

Lunes 2 de febrero

Ejército de Salvación Elizabeth Corps: Este se encuentra ubicado en el 1005 East Jersey Street, Elizabeth. Atiende en un horario de 9.00 a 11.45 hs y es necesario llamar al (908) 352-7057.

Martes 3 de febrero

Ejército de Salvación Elizabeth Corps: con un horario de 9.00 a 11.45 hs y es necesario llamar al (908) 352-7057 para hacer una cita.

Miércoles 4 de febrero

Iglesia Adventista del Séptimo Día Newark Spanish: Está ubicada en 58 2nd Avenue, Newark. Disponible todos los miércoles del mes con horario a partir de las 15.00 hs.

Asociación Cívica Inc. Brian P. Stack: ubicada en 811 West Street, Union City. Horario: de 16.00 a 18.00 hs. Es necesario registrarse al número (201) 376-0804.

Viernes 6 de febrero

Comunidad de Cristo de Elizabeth, ubicada en 1121 Elizabeth Ave., Elizabeth. Atiende en un horario de 10.00 a 12.00 hs.

Sábado 7 de febrero

Woodcliff Christian Harvest, ubicado en 7605 Palisade Avenue, North Bergen, NJ 07047. Horario: a partir de las 8.00 hs.

La organización recomienda a los interesados llegar temprano, ya que suele haber largas filas (Instagram/@lemontreefoodhelpline)

De acuerdo con la organización, se recomienda que los interesados lleguen con anticipación, ya que suele haber una alta demanda de alimentos. En algunos puntos se pueden encontrar artículos como pañales o ropa, de acuerdo a la disponibilidad del momento.

Cómo obtener ayuda alimenticia gratuita en Nueva Jersey

Además de las jornadas de entrega de alimentos programadas por Lemontree, en el Estado Jardín se puede acceder a otros recursos de ayuda, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Organizaciones como Lemontree ofrecen alimentos frescos en diversos puntos del estado (Instagram/@lemontreefoodhelpline)

El Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey (CFBNJ, por sus siglas en inglés) es otra opción, ya que cuenta con ubicaciones fijas en diferentes regiones del estado. En su sitio web se debe ingresar el código ZIP para identificar cuál es el sitio más cercano al que se debe acudir.

Es importante aclarar que el Cfbnj puede solicitar documentación como identificación o comprobante de domicilio, aunque no son obligatorios.

Bancos de alimentos fijos en el Estado Jardín

Algunos de los bancos de alimentos que se pueden encontrar en Nueva Jersey, de acuerdo con New Jersey Monitor, son:

Algunos de los bancos de alimentos fijos podrían solicitar documentación, aunque no es obligatoria (Archivo) Foto North Texas Food Bank

Condado de Essex, con comedores sociales y despensas de alimentos.

Somerset, con programas de alimentos gratis a los más necesitados

Hunterdon, con despensas de alimentos.

Condado de Union, con cocinas comunitarias y entrega de despensas de alimentos.

Cape May, con despensas de alimentos

Warren entrega despensas de alimentos en diferentes regiones.

Middlesex, con diferentes recursos de asistencia alimentaria

Condado de Bergen con bancos de alimentos en más de 40 pueblos.

Condado de Morris enumera programas de servicios de comidas y ayuda alimentaria

Camden, con despensas de alimentos, comidas a domicilio y cafeterías.

En el número 211 se puede solicitar ayuda urgente en todo Estados Unidos, donde se deberá proporcionar el código ZIP de la zona de residencia para obtener información y recursos alimenticios cerca del área.