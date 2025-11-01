Early voting in New Jersey: hasta qué hora están abiertos los centros de votación

Los ciudadanos en Nueva Jersey acceden a la votación anticipada presencial, también conocida como Early Voting, con un calendario amplio que permite acudir antes del día de la elección general. Los centros habilitados para este fin atienden desde el sábado 25 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre de 2025. Los horarios de lunes a sábados se extenderán entre las 10 y las 20 hs (hora local), mientras que los domingos abrirán de 10 a 18 hs. No se necesita turno previo.

Votación anticipada en Nueva Jersey: dónde está habilitada

Según explica la web oficial de los comicios, la votación anticipada presencial rige en todos los condados del estado. Cada uno designa entre tres y diez centros según su tamaño y todos utilizan máquinas de sufragio. Esta modalidad forma parte de la ley aprobada en 2021 para ampliar el acceso al proceso electoral y fortalecer la participación ciudadana.

Las elecciones generales en la ciudad de Nueva Jersey serán el 4 de noviembre Freepik

Los electores registrados pueden elegir el lugar más conveniente dentro de su condado. Los sitios habilitados para el Early Voting pueden consultarse de modo online, según la jurisdicción del votante.

Early Voting: cómo funciona el proceso

El elector registrado acude en persona a un centro autorizado y emite el voto en una máquina electrónica. Esta opción evita esperas del día de la elección y brinda mayor comodidad para quienes tienen obligaciones laborales o personales. No existe sistema de turnos y la asistencia se realiza de forma directa dentro de los plazos establecidos.

Los condados operan con personal y equipamiento oficial, y cumplen la normativa estatal vigente.

Elecciones en Nueva Jersey: día, qué se elige y quiénes son los candidatos

El martes 4 de noviembre, los residentes de Nueva Jersey elegirán al nuevo gobernador. El candidato del Partido Republicano es Jack Ciattarelli, graduado en Contabilidad en Seton Hall y con una maestría en Administración de Empresas. Su carrera política incluye cargos en el Consejo Municipal de Rarita entre 1990 y 1995, y en la Junta de Concejales del Condado de Somerset entre 2007 y 2011.

Por el Partido Demócrata se presenta Mikie Sherrill, exoficial de la Armada de Estados Unidos. Sirvió durante diez años en misiones en Europa y Oriente Medio. Fue piloto de helicóptero Sea King y en 2018 obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes.

Jack Ciattarelli, el candidato republicano a gobernador de Nueva Jersey Instagram/@jack4nj

¿Qué propone Jack Ciattarelli?

El sitio oficial del candidato republicano detalla un plan orientado a alivio fiscal para propietarios y familias trabajadoras. “Limitará los impuestos a la propiedad a un porcentaje del valor tasado de la vivienda” y expandirá programas de congelamiento tributario para adultos mayores, se detalla..

Su plataforma indica tres acciones centrales: recorte del gasto estatal en un 30%, límite al crecimiento del presupuesto atado a la inflación y uso agresivo del veto para impedir partidas consideradas innecesarias. También plantea alivios para jóvenes que buscan acceder a vivienda.

Sherrill, candidata demócrata, se graduó de la Academia Naval en 1994 y pasó casi 10 años en servicio activo en la Armada de Estados Unidos Instagram/@mikiesherrill

¿Qué propone Mikie Sherrill?

Sherrill pone el foco en vivienda accesible, reducción de costos de salud y mejoras en los planes de capacitación laboral. Plantea “ofrecer más programas de aprendizaje, colaborar estrechamente con empleadores y universidades y ampliar los programas de capacitación laboral”, según su plataforma publicada en su web.

Otra de sus prioridades apunta al sistema penitenciario: “Garantizar que los reclusos adquieran habilidades reales y fortalecer la atención y el tratamiento de la salud mental durante su encarcelamiento”. También propone subir la tasa de capitalización de las pensiones y “proteger y ampliar los derechos de negociación colectiva de los trabajadores”.