Mikie Sherrill inauguration: el primer discurso en vivo de la nueva gobernadora de Nueva Jersey

Mikie Sherrill asume formalmente como la 57ª gobernadora de Nueva Jersey este martes 20 de enero desde Newark. El acto, que se transmite en vivo, tendrá su primer discurso inaugural como mandataria.

Cómo ver en vivo la asunción de Mikie Sherrill en Nueva Jersey

La ceremonia de investidura de Mikie Sherrill se llevará a cabo este martes por la mañana en el New Jersey Performing Arts Center, ubicado en la ciudad de Newark. Allí, la excongresista demócrata prestará juramento y se convertirá oficialmente en gobernadora, en un evento que comenzará a las 10 horas local.

El acto no solo incluye la jura de Sherrill, sino también la del vicegobernador electo, Dale Caldwell, quien la acompaña en esta nueva administración.

Para quienes no pueden asistir de manera presencial, existen múltiples opciones para seguir la ceremonia en tiempo real.

La transmisión en vivo permite que residentes de Nueva Jersey y espectadores de otras regiones puedan observar tanto el juramento como el discurso inaugural de la nueva gobernadora. Entre las opciones disponibles se incluyen transmisiones en YouTube, X y Facebook.

Según detallaron medios locales como NJ.com, el evento tiene una relevancia especial por el lugar elegido. Es apenas la segunda vez desde que Trenton se convirtió en la capital estatal, en 1790, que un gobernador de Nueva Jersey asume fuera de esa ciudad.

Horario y detalles de la ceremonia inaugural de Mikie Sherrill en Nueva Jersey

El programa oficial comienza a las 10 horas local y está previsto que incluya el juramento de ambos funcionarios, seguido por el discurso inaugural de Sherrill. En ese mensaje, la flamante gobernadora expondrá los lineamientos centrales de su gestión y marcará las prioridades políticas que guiarán su administración en los próximos años.

De forma oficial, Mikie Sherrill se convertirá en la primera gobernadora demócrata de la historia de Nueva Jersey EDUARDO MUNOZ ALVAREZ� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La ceremonia contará con la presencia de autoridades estatales, legisladores, invitados especiales y representantes de distintos sectores, además de una fuerte cobertura mediática.

Qué se espera del discurso inaugural de Mikie Sherrill

El mensaje inaugural de Mikie Sherrill será uno de los momentos más esperados de la jornada. Tras prestar juramento, la gobernadora se dirigirá al público para exponer su visión para Nueva Jersey y detallará los ejes centrales de su gestión. De acuerdo con lo anticipado por NJ.com, se espera que incluya referencias directas a temas que dominaron su campaña electoral.

Entre los puntos que podrían ocupar un lugar central se encuentran su promesa de congelar los elevados costos de la energía, su compromiso con hacer del estado un lugar más accesible para las familias y su intención de actuar como contrapeso político frente al presidente Donald Trump.

Medios locales adelantaron que se espera que, en su discurso, Mikie Sherrill haga referencia a las promesas que tuvo en campaña Associated Press

Mikie Sherrill hace historia en Nueva Jersey

La asunción de Mikie Sherrill no solo marca un cambio de administración, sino también un hito en la historia política de Nueva Jersey. Con 54 años recién cumplidos, la expiloto de helicópteros de la Marina y exfiscal federal se convierte en la segunda mujer en liderar el estado.

Llega al cargo tras derrotar al republicano Jack Ciattarelli por un margen amplio, con el 56,9% de los votos frente al 42,5% de su rival, en una elección con una alta participación y una campaña intensa.

Sherrill sucede a Phil Murphy, también demócrata, quien deja el cargo tras cumplir el límite de mandatos permitido.