El voto latino en EE.UU.: cómo influyó en las elecciones de Nueva Jersey

Las elecciones de Nueva Jersey dieron la victoria a Mikie Sherrill como nueva gobernadora del estado en los comicios del martes 4 de noviembre. La victoria de la demócrata, que asumirá el cargo el 20 de enero de 2026, tuvo un gran respaldo de la comunidad latina en sus votos.

Cuántos latinos votaron a Mikie Sherrill en las elecciones en Nueva Jersey

Sherrill obtuvo el 56,2% de los votos en las elecciones de Nueva Jersey y derrotó al republicano Jack Ciattarelli, con el 43,2% de los apoyos, para ocupar el cargo que deja Phill Murphy. La población de hispanos y latinos en el estado se decantó en un 68% por la demócrata, frente al 31% que optó por su contrincante.

Mikie Sherrill ganó las elecciones a gobernadora en Nueva Jersey Associated Press

La carrera por la gobernación de Nueva Jersey estuvo muy reñida hasta el último momento, según denotaron las últimas encuestas antes de la votación, que presentaron un margen estrecho entre ambos candidatos.

La inmigración fue el tercer factor más influyente en los comicios del 4 de noviembre en el estado, según un sondeo realizado en octubre por AtlasIntel. En los primeros puestos, estuvieron la carga impositiva y la economía y el mercado laboral. Según el gobierno estatal, más de dos millones de hispanos viven en el territorio.

Sherrill y Ciattarelli se enfrentaron en los comicios del 4 de noviembre Canva

Según un análisis de NBC News publicado el 6 de noviembre, el voto en las elecciones de Nueva Jersey se distribuyó de la siguiente forma entre los grupos étnicos:

El 47% de los votantes blancos (que representan el 70% de la población total) optó por Sherrill, frente al 52% que apoyó a Ciattarelli.

(que representan el 70% de la población total) optó por Sherrill, frente al 52% que apoyó a Ciattarelli. El 94% de los votantes negros (representan el 10%) se decantó por el Partido Demócrata, frente al 5% del republicano.

(representan el 10%) se decantó por el Partido Demócrata, frente al 5% del republicano. Los votantes hispanos y latinos (representan el 10%) se dividieron entre el 68% y el 31%, respectivamente.

(representan el 10%) se dividieron entre el 68% y el 31%, respectivamente. Los electores asiáticos (representan el 5%) apoyaron en un 82% a Sherrill y en un 17% a Ciattarelli.

Cuáles son las propuestas de Sherrill como gobernadora de Nueva Jersey

En la campaña previa a las elecciones del 4 de noviembre, Sherrill se enfocó en propuestas centradas en reducir los costos para las familias y en la lucha por la libertad reproductiva en el estado.

Oriunda de Virginia, formó pate de la primera promoción de mujeres elegibles para roles de combate en barcos y aviones con tan solo 22 años. Su trayectoria se consolidó con su paso por la Armada de Estados Unidos, la Fiscalía Federal de Nueva Jersey y su ingreso en la Cámara de Representantes.

La demócrata asumirá el cargo a gobernadora del estado el 20 de enero de 2026 Heather Khalifa� - FR172147 AP�

A quién apoyó Trump de cara a las elecciones a gobernador en Nueva Jersey

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente su respaldo al candidato republicano, a través de redes sociales. “Jack Ciattarelli es un ganador para Nueva Jersey”, señaló en Truth Social el 20 de octubre.

A su vez, criticó la candidatura de Sherrill. “Es todo lo contrario“, aseveró el mandatario republicano. ”Disparará sus costos de energía, al igual que los demócratas en todo el país".

Trump volvió a ensalzar el voto a Ciattarelli y concluyó: “Bajo su mandato [de Sherrill], los costos de energía subirán a niveles nunca antes vistos”.