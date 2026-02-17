Retrocede el ICE: Nueva Jersey se alinea con California e impulsa tres nuevas leyes para limitar el avance de los agentes

En sesiones recientes de la Legislatura de Nueva Jersey, comenzó el tratamiento y el avance de tres proyectos de ley que limitarían al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Las normativas implicarían ciertas normas para la vestimenta y el accionar de los agentes y también para el tratamiento de información de migrantes.

Igual que California: la A1743 de Nueva Jersey busca prohibir las máscaras en los agentes del ICE

De la misma manera que lo hizo una ley del Estado Dorado, el proyecto prohibiría el uso de máscaras u otras modificaciones del uniforme de los agentes federales de inmigración.

La A1743 de Nueva Jersey establecería que los agentes del ICE no pueden cubrirse el rostro Ryan Murphy - FR172324 AP

Según el texto de la norma, existen ciertas excepciones a esta regla, que responden a situaciones en las que la salud o seguridad de los oficiales pueda estar en riesgo.

Por ejemplo, un agente del ICE o cualquier entidad puede usar una máscara o cubrirse el rostro si se encuentra en medio de una operación encubierta, es objeto de una amenaza de represalia o utiliza una mascarilla médica para prevenir el contagio de enfermedades.

También se incluye entre las excepciones la posibilidad de protegerse contra el humo o frío extremo.

Además, todo agente de la ley en Nueva Jersey debe proporcionar una identificación antes de detener a una persona. Se considera que este requisito se cumplió si el agente viste el uniforme oficial, tiene placa o identificación con sus datos, o si dice claramente su nombre y entidad.

En caso de aprobarse, la ley de Nueva Jersey también obligará a que los agentes se identifiquen cuando lleven a cabo una detención ICE

En el mismo sentido que el otro apartado de la norma, también se contemplan excepciones para casos como amenazas de seguridad y otros escenarios similares.

La A4070 protegería la privacidad de ciertos datos en Nueva Jersey

En la misma línea de proteger a residentes del estado contra malas prácticas de las fuerzas de seguridad, la A4070 se enfoca en la protección de datos. Estas son sus claves:

Se prohíbe solicitar información sobre el estatus migratorio, ciudadanía , lugar de nacimiento, Número de Seguro Social o número de identificación personal del contribuyente, excepto ciertas circunstancias especiales.

, lugar de nacimiento, Número de Seguro Social o número de identificación personal del contribuyente, excepto ciertas circunstancias especiales. En caso de recopilar esta información por fines específicos, no se considera un registro gubernamental público y no puede ser divulgada bajo la ley de transparencia de registros.

y no puede ser divulgada bajo la ley de transparencia de registros. El proyecto de ley de Nueva Jersey también establece que las entidades gubernamentales tienen prohibido vender o transferir datos obtenidos por sistemas automáticos de lectura de placas.

El nuevo portal de Nueva Jersey que permite a los residentes subir fotos y videos de agentes del ICE

Nueva Jersey restringiría la colaboración con el ICE mediante la A4071

En este caso, la normativa apunta directamente a la colaboración entre autoridades locales y federales. Según establece la letra del proyecto de ley, estas serían sus disposiciones: