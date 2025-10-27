LA NACION
en vivo

Quién va ganando las elecciones en Nueva Jersey, según las encuestas hoy: ¿Mikie Sherrill o Jack Ciattarelli?

Los últimos sondeos muestran una tendencia favorable hacia la demócrata, quien se impone en todos los estudios; los comicios se realizarán el martes 4 de noviembre

Los últimos sondeos muestran a la demócrata Mikie Sherrill sobre el republicano Jack Ciattarelli en las preferencias por la gobernación de Nueva Jersey
Los últimos sondeos muestran a la demócrata Mikie Sherrill sobre el republicano Jack Ciattarelli en las preferencias por la gobernación de Nueva JerseyHeather Khalifa - FR172147 AP

Falta poco más de una semana para las elecciones en Nueva Jersey, que se llevarán a cabo el próximo martes 4 de noviembre. En este contexto, las encuestas muestran una disputada reñida entre la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli, con diferencias que están dentro o muy cerca del margen de error, de acuerdo a cada sondeo.

Qué muestran las últimas encuestas de Nueva Jersey

En las últimas semanas, diferentes consultoras presentaron estudios que permiten observar una tendencia general en la competencia por la gobernación. Aunque las cifras varían según el encuestador, todos los relevamientos ubican a Mikie Sherrill al frente, con ventajas que van desde un punto hasta los doce.

Jack Ciattarelli comentó cuál es la principal preocupación de los vecinos de Nueva Jersey

El candidato republicano, Jack Ciattarelli, comentó en conversación con NewsMax cuál fue el pedido que más le repiten los ciudadanos de Nueva Jersey: la asequibilidad a las viviendas en el estado.

“Nuestros impuestos a la propiedad están por las nubes, aplastan a los propietarios. Incluso las facturas de electricidad se disparan y el cuidado de los niños se come cheques de pago enteros”, enfatizó el aspirante a gobernador.

GQR ubica a Mikie Sherrill como favorita en Nueva Jersey

Un sondeo de GQR, difundido el 23 de octubre, proyectó una clara ventaja de Mikie Sherrill frente a Jack Ciattarelli, con un 52% de intención de voto contra el 40% de su rival. El estudio, realizado entre el 15 y el 20 de octubre con una muestra de 1000 votantes probables, mostró que la candidata demócrata se benefició de una participación más alta del electorado progresista y de una percepción positiva de su gestión pública.

La encuesta de GQR la posicionó a Sherrill con el 52% de intención de voto contra el 40% de Ciattarelli
La encuesta de GQR la posicionó a Sherrill con el 52% de intención de voto contra el 40% de CiattarelliCámara de representantes - Cámara de Representantes

El informe indicó que Sherrill posee índices de aprobación más elevados que Ciattarelli y Donald Trump. Mientras que el 51% de los consultados manifestó una opinión favorable hacia ella, solo el 38% tuvo la misma percepción sobre el republicano. En tanto, un 40% expresó simpatía por el presidente de Estados unidos.

Concord Public Opinion Partners confirma el liderazgo de Sherrill

Un estudio de Concord Public Opinion Partners, encargado por Education Reform Now Advocacy y publicado el 24 de octubre, también situó a Sherrill por encima de Jack Ciattarelli. En este caso, la ventaja fue de nueve puntos: 49% frente a 40%. La muestra, compuesta por 605 votantes probables, se realizó entre el 16 y el 18 de octubre.

Concord Public Opinion Partners: Sherrill nueve puntos arriba de Ciattarelli
Concord Public Opinion Partners: Sherrill nueve puntos arriba de CiattarelliFotomontaje: X/ Sherrill, Ciattarelli

El sondeo reflejó que la imagen pública de Sherrill se mantiene positiva entre los electores, con un 45% de opiniones favorables y un 42% desfavorables. Por su parte, Ciattarelli registró un 41% de imagen positiva y un 49% negativa. Los números, aunque más ajustados que en otros estudios, ratifican una tendencia sostenida en la que la representante demócrata conserva una ventaja constante.

Rutgers-Eagleton muestra una contienda más reñida en Nueva Jersey

La última encuesta de Rutgers-Eagleton, publicada el 22 de octubre, presentó un escenario mucho más ajustado. Según sus resultados, Sherrill obtenía el 50% de la intención de voto frente al 45% de Ciattarelli, una diferencia de apenas cinco puntos, dentro del margen de error de 4,7%.

Rutgers-Eagleton también la da por ganadora a Sherrill sobre Ciattarelli, pero por cinco puntos: 50% a 45%
Rutgers-Eagleton también la da por ganadora a Sherrill sobre Ciattarelli, pero por cinco puntos: 50% a 45%Heather Khalifa - FR172147 AP

El informe detalló marcadas diferencias por edad, nivel educativo y género. Las mujeres favorecieron a Sherrill por 18 puntos, mientras que los votantes mayores de 65 años se inclinaron por ella en una proporción de 61% a 36%.

LA NACION
Más leídas
  1. Las figuras de una votación sorprendente
    1

    Ganadores y perdedores de una votación sorprendente

  2. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
    2

    Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta

  3. Los resultados de las elecciones legislativas en todo el país
    3

    Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025

  4. Cómo fue la carrera de Colapinto en México y qué dijo después de terminar último
    4

    Cómo fue la carrera de Franco Colapinto: cuando estaba a punto de pasar otra vez a Gasly, el Virtual Safety Car salvó al francés

Cargando banners ...