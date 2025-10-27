Quién va ganando las elecciones en Nueva Jersey, según las encuestas hoy: ¿Mikie Sherrill o Jack Ciattarelli?
Los últimos sondeos muestran una tendencia favorable hacia la demócrata, quien se impone en todos los estudios; los comicios se realizarán el martes 4 de noviembre
Falta poco más de una semana para las elecciones en Nueva Jersey, que se llevarán a cabo el próximo martes 4 de noviembre. En este contexto, las encuestas muestran una disputada reñida entre la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli, con diferencias que están dentro o muy cerca del margen de error, de acuerdo a cada sondeo.
Qué muestran las últimas encuestas de Nueva Jersey
En las últimas semanas, diferentes consultoras presentaron estudios que permiten observar una tendencia general en la competencia por la gobernación. Aunque las cifras varían según el encuestador, todos los relevamientos ubican a Mikie Sherrill al frente, con ventajas que van desde un punto hasta los doce.
- GQR (15–20 de octubre): Sherrill 52% y Ciattarelli 40% — + 12 puntos.
- Concord Public Opinion Partners (16–18 de octubre): Sherrill 49% y Ciattarelli 40% — + nueve puntos.
- Rutgers-Eagleton (3–17 de octubre): Sherrill 50% y Ciattarelli 45% — + 5 puntos.
- KAConsulting (15–16 de octubre): Sherrill 47% y Ciattarelli 44% — + 3 puntos.
- Fairleigh Dickinson University (9–15 de octubre): Sherrill 52% y Ciattarelli 45% — + 7 puntos.
- Trafalgar Group / InsiderAdvantage (14–15 de octubre): Sherrill 45% y Ciattarelli 44% — + 1 punto.
Jack Ciattarelli comentó cuál es la principal preocupación de los vecinos de Nueva Jersey
El candidato republicano, Jack Ciattarelli, comentó en conversación con NewsMax cuál fue el pedido que más le repiten los ciudadanos de Nueva Jersey: la asequibilidad a las viviendas en el estado.
“Nuestros impuestos a la propiedad están por las nubes, aplastan a los propietarios. Incluso las facturas de electricidad se disparan y el cuidado de los niños se come cheques de pago enteros”, enfatizó el aspirante a gobernador.
New Jersey families are drowning in costs — property taxes crushing homeowners, electric bills through the roof, and childcare eating up entire paychecks.— Jack Ciattarelli (@Jack4NJ) October 27, 2025
Meanwhile, my opponent’s campaign? Lies, disdain for the President, and talk about flying a helicopter.
Here’s a thought —… pic.twitter.com/1EpGATOztA
En una publicación en redes sociales donde compartió parte de esa entrevista, apuntó contra su contendiente, Mikie Sherrill: “Mientras tanto, la campaña de mi oponente se basa en mentiras y desprecio por el presidente”.
Finalmente, comentó que ya presentó planes “reales y específicos” para hacer que Nueva Jersey sea más accesible: “Reducir los impuestos, bajar los costos y hacer que sea más fácil vivir y criar una familia aquí”.
GQR ubica a Mikie Sherrill como favorita en Nueva Jersey
Un sondeo de GQR, difundido el 23 de octubre, proyectó una clara ventaja de Mikie Sherrill frente a Jack Ciattarelli, con un 52% de intención de voto contra el 40% de su rival. El estudio, realizado entre el 15 y el 20 de octubre con una muestra de 1000 votantes probables, mostró que la candidata demócrata se benefició de una participación más alta del electorado progresista y de una percepción positiva de su gestión pública.
El informe indicó que Sherrill posee índices de aprobación más elevados que Ciattarelli y Donald Trump. Mientras que el 51% de los consultados manifestó una opinión favorable hacia ella, solo el 38% tuvo la misma percepción sobre el republicano. En tanto, un 40% expresó simpatía por el presidente de Estados unidos.
La encuesta de GQR también reveló contrastes por género y origen étnico. Las mujeres se mostraron significativamente más favorables a Sherrill, quien obtuvo una ventaja de 27 puntos (60% frente al 33% de Ciattarelli). En cambio, entre los hombres, el margen se redujo a una diferencia mínima de cuatro puntos en favor del republicano.
Los votantes afroamericanos apoyaron a Sherrill en un 77% y los hispanos, en un 59%, lo que consolida su respaldo en los principales grupos demográficos del estado.
Concord Public Opinion Partners confirma el liderazgo de Sherrill
Un estudio de Concord Public Opinion Partners, encargado por Education Reform Now Advocacy y publicado el 24 de octubre, también situó a Sherrill por encima de Jack Ciattarelli. En este caso, la ventaja fue de nueve puntos: 49% frente a 40%. La muestra, compuesta por 605 votantes probables, se realizó entre el 16 y el 18 de octubre.
El sondeo reflejó que la imagen pública de Sherrill se mantiene positiva entre los electores, con un 45% de opiniones favorables y un 42% desfavorables. Por su parte, Ciattarelli registró un 41% de imagen positiva y un 49% negativa. Los números, aunque más ajustados que en otros estudios, ratifican una tendencia sostenida en la que la representante demócrata conserva una ventaja constante.
Además de medir las preferencias electorales, el sondeo incluyó preguntas sobre educación, uno de los ejes de la campaña. Un 82% de los encuestados apoyó políticas de detección temprana para estudiantes con dificultades de lectura, un 63% respaldó ampliar la elección escolar mediante más cupos en escuelas charter y un 57% se mostró favorable a usar inteligencia artificial y “microschools” para mejorar la alfabetización.
Rutgers-Eagleton muestra una contienda más reñida en Nueva Jersey
La última encuesta de Rutgers-Eagleton, publicada el 22 de octubre, presentó un escenario mucho más ajustado. Según sus resultados, Sherrill obtenía el 50% de la intención de voto frente al 45% de Ciattarelli, una diferencia de apenas cinco puntos, dentro del margen de error de 4,7%.
El informe detalló marcadas diferencias por edad, nivel educativo y género. Las mujeres favorecieron a Sherrill por 18 puntos, mientras que los votantes mayores de 65 años se inclinaron por ella en una proporción de 61% a 36%.
Los electores con título universitario también se mostraron más proclives a la demócrata (61% frente a 35%), mientras que Ciattarelli dominó entre quienes poseen educación secundaria o técnica.
Un dato fue la influencia del presidente Donald Trump en las preferencias: el 52% de los votantes consideró que su figura era un “factor importante” en la decisión de voto, en particular entre los demócratas (78%) y los independientes (42%). La encuesta también reveló que ambos candidatos mantienen niveles de aprobación similares: 42% favorable para Sherrill y 41% para Ciattarelli.
