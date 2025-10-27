Quién va ganando las elecciones en Nueva Jersey, según las encuestas hoy: ¿Mikie Sherrill o Jack Ciattarelli?

El candidato republicano, Jack Ciattarelli, comentó en conversación con NewsMax cuál fue el pedido que más le repiten los ciudadanos de Nueva Jersey: la asequibilidad a las viviendas en el estado.

“Nuestros impuestos a la propiedad están por las nubes, aplastan a los propietarios. Incluso las facturas de electricidad se disparan y el cuidado de los niños se come cheques de pago enteros”, enfatizó el aspirante a gobernador.

New Jersey families are drowning in costs — property taxes crushing homeowners, electric bills through the roof, and childcare eating up entire paychecks.



Meanwhile, my opponent’s campaign? Lies, disdain for the President, and talk about flying a helicopter.



Here’s a thought —… pic.twitter.com/1EpGATOztA — Jack Ciattarelli (@Jack4NJ) October 27, 2025