Desde ahora: ya entró en vigor la ley de alquileres en Nueva York que obliga a tener información en español

En Nueva York ya rige la denominada Ley de Transparencia de Alquileres que agrega requisitos para ciertas propiedades. Según las disposiciones de la norma, se exige a los propietarios incluir información específica en español para los inquilinos que residan en edificios con al menos una unidad de renta estabilizada. Además, esta debe estar disponible en español para aumentar su accesibilidad.

Nueva ley de alquileres en Nueva York exige más información a los propietarios

De acuerdo con lo que establece la Int. No. 1037-A, se añaden requisitos de información. Esto aplica tanto a una identificación básica que deben exhibir todos los edificios como a mayores exigencias de transparencia para inquilinos de propiedades con renta estabilizada en la Gran Manzana.

Propietarios de Nueva York deben brindar más información a sus inquilinos por una nueva ley Shutterstock

Las claves de la medida son:

Todos los edificios de viviendas múltiples deben exhibir un cartel de identificación que incluya el número de serie , el cual es asignado por las autoridades de Nueva York.

deben exhibir , el cual es asignado por las autoridades de Nueva York. El letrero también debe contener los nombres del propietario, agente administrador y la persona designada para el cobro de alquileres .

y la . Para los inmuebles que tengan al menos una unidad con renta estabilizada , se establece la obligación de colocar un aviso en una ubicación visible del área común de la entrada.

, se establece la obligación de del área común de la entrada. Además de comunicar la aplicación de esta ley para algún departamento del edificio, se debe incluir también una vía de contacto con la División de Vivienda y Renovación Comunitaria estatal (DHCR , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). La ley exige que el letrero esté redactado en inglés y español . Además, debe incluir el número de teléfono y el sitio web de la oficina de administración de rentas de la DHCR.

. Además, debe incluir el número de teléfono y el sitio web de la oficina de administración de rentas de la DHCR. Además, el cartel debe notificar a los inquilinos que tienen derecho a recibir una copia de la declaración que presenta el propietario ante la DHCR.

La legislación también establece que los propietarios que incumplan con la norma están sujetos a sufrir sanciones civiles. La regulación ya está vigente, luego de que comenzó a regir el 26 de enero.

La ley de Nueva York obliga a que los carteles para inquilinos estén en inglés y español Shutterstock

Renta estabilizada en Nueva York: qué establece la ley vigente

Aunque la ley impone nuevos requisitos de información sobre las unidades de vivienda con alquiler estabilizado, la norma base ya se aplica desde hace tiempo.

Según indica el sitio web oficial del gobierno de la Gran Manzana, mantiene la asequibilidad del valor de la renta para ciertos departamentos construidos antes de 1974. En términos prácticos, establece cuánto será el aumento para las unidades que estén alcanzadas.

Nueva York estima que alrededor de la mitad de las propiedades que se alquilan en la ciudad están en el programa de renta estabilizada.

Nueva York calcula que la mitad de departamentos en alquiler están alcanzados por la renta estabilizada Foto de valor kopeny en Unsplash

Congelamiento de alquileres en Nueva York: la propuesta de Mamdani

Como parte de su plataforma de campaña, el nuevo mandatario de la Gran Manzana prometió la implementación del congelamiento de alquileres, que va por carriles distintos a la renta estabilizada.

También en el sitio oficial, se explica que “un crédito por reducción de impuestos a la propiedad cubre la diferencia entre el monto real del alquiler y lo que el inquilino es responsable de pagar a tasa congelada”.

La propuesta no aplica a cualquier arrendatario, sino que se deben cumplir ciertas condiciones. Para verificar, Nueva York puso a disposición una herramienta de elegibilidad.