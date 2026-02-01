Desde ahora: ya entró en vigor la ley de alquileres en Nueva York que obliga a tener información en español
Una normativa que comenzó a regir obliga a los propietarios de la Gran Manzana a brindar ciertos datos para sus inquilinos
- 3 minutos de lectura'
En Nueva York ya rige la denominada Ley de Transparencia de Alquileres que agrega requisitos para ciertas propiedades. Según las disposiciones de la norma, se exige a los propietarios incluir información específica en español para los inquilinos que residan en edificios con al menos una unidad de renta estabilizada. Además, esta debe estar disponible en español para aumentar su accesibilidad.
Nueva ley de alquileres en Nueva York exige más información a los propietarios
De acuerdo con lo que establece la Int. No. 1037-A, se añaden requisitos de información. Esto aplica tanto a una identificación básica que deben exhibir todos los edificios como a mayores exigencias de transparencia para inquilinos de propiedades con renta estabilizada en la Gran Manzana.
Las claves de la medida son:
- Todos los edificios de viviendas múltiples deben exhibir un cartel de identificación que incluya el número de serie, el cual es asignado por las autoridades de Nueva York.
- El letrero también debe contener los nombres del propietario, agente administrador y la persona designada para el cobro de alquileres.
- Para los inmuebles que tengan al menos una unidad con renta estabilizada, se establece la obligación de colocar un aviso en una ubicación visible del área común de la entrada.
- Además de comunicar la aplicación de esta ley para algún departamento del edificio, se debe incluir también una vía de contacto con la División de Vivienda y Renovación Comunitaria estatal (DHCR, por sus siglas en inglés).
- La ley exige que el letrero esté redactado en inglés y español. Además, debe incluir el número de teléfono y el sitio web de la oficina de administración de rentas de la DHCR.
- Además, el cartel debe notificar a los inquilinos que tienen derecho a recibir una copia de la declaración que presenta el propietario ante la DHCR.
La legislación también establece que los propietarios que incumplan con la norma están sujetos a sufrir sanciones civiles. La regulación ya está vigente, luego de que comenzó a regir el 26 de enero.
Renta estabilizada en Nueva York: qué establece la ley vigente
Aunque la ley impone nuevos requisitos de información sobre las unidades de vivienda con alquiler estabilizado, la norma base ya se aplica desde hace tiempo.
Según indica el sitio web oficial del gobierno de la Gran Manzana, mantiene la asequibilidad del valor de la renta para ciertos departamentos construidos antes de 1974. En términos prácticos, establece cuánto será el aumento para las unidades que estén alcanzadas.
Nueva York estima que alrededor de la mitad de las propiedades que se alquilan en la ciudad están en el programa de renta estabilizada.
Congelamiento de alquileres en Nueva York: la propuesta de Mamdani
Como parte de su plataforma de campaña, el nuevo mandatario de la Gran Manzana prometió la implementación del congelamiento de alquileres, que va por carriles distintos a la renta estabilizada.
También en el sitio oficial, se explica que “un crédito por reducción de impuestos a la propiedad cubre la diferencia entre el monto real del alquiler y lo que el inquilino es responsable de pagar a tasa congelada”.
La propuesta no aplica a cualquier arrendatario, sino que se deben cumplir ciertas condiciones. Para verificar, Nueva York puso a disposición una herramienta de elegibilidad.
Otras noticias de Agenda EEUU
Insólito hallazgo en California. Fueron a buscar drogas, pero encontraron un búnker secreto con un arsenal de armas
En Texas. Fontaneros y electricistas: ya entró en vigor la nueva ley que preocupa a trabajadores migrantes
En el mes del amor. El poderoso ritual de Mhoni Vidente para realizar el 1° de febrero y eliminar las malas energías en 2026
- 1
Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, la final del Australian Open 2026
- 2
Crece la expectativa de que el Nahuel Gallo sea alcanzado por la amnistía, pero el Gobierno mantiene la cautela
- 3
Cómo están los votos en el Senado para definir el futuro de la reforma laboral
- 4
Enzo Fernández superstar: Chelsea perdía 2-0 con West Ham, pero apareció el argentino en el último acto con un gol de número 9