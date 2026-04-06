Alarma en el JFK de NY: pasajera dio a luz antes de aterrizar y los controladores “le pusieron nombre” al bebé

Durante un vuelo que estaba a punto de aterrizar en Nueva York, una pasajera entró en trabajo de parto en pleno descenso y dio a luz antes de tocar pista. El hecho ocurrió el sábado 4 de abril, cuando el vuelo BW005 de Caribbean Airlines, procedente de Kingston, Jamaica, se aproximaba al aeropuerto internacional John F. Kennedy.

El nacimiento en un avión hacia el aeropuerto JFK en Nueva York

Según CBS News, la tripulación no tardó en advertir la situación y activó los protocolos correspondientes. Desde la cabina, el piloto informó a los controladores aéreos sobre lo que ocurría: “Tenemos una pasajera embarazada que está entrando en labor de parto en este momento”, comunicó, y solicitó además prioridad para el aterrizaje.

El cambio en el aeropuerto JFK para pasar las filas en minutos y sin Global Entry

Desde tierra, la respuesta fue inmediata, y consultaron si necesitaban personal médico en la puerta de llegada, a lo que el piloto respondió afirmativamente.

De acuerdo con el registro citado por CBS News, tras el aterrizaje, un controlador consultó directamente: “¿Ya salió?”. La respuesta del piloto fue: “Sí, señor”.

Fue entonces cuando el controlador lanzó una sugerencia: “Díganle que tiene que llamarlo Kennedy”. La respuesta desde la cabina incluyó risas y una aceptación cómplice: “Kennedy, lo haremos”.

El mensaje de la aerolínea sobre el parto durante el aterrizaje

Caribbean Airlines elogió el desempeño de la tripulación frente a la situación. Según reprodujo el medio citado, la compañía resaltó “el profesionalismo y la respuesta mesurada” de su equipo, que actuó conforme a los procedimientos establecidos.

Además, subrayaron que la prioridad fue en todo momento garantizar la seguridad y el bienestar tanto de la madre como del resto de los pasajeros a bordo. No trascendió, sin embargo, si finalmente la mujer decidió seguir la sugerencia del controlador y nombrar al bebé “Kennedy”.

El personal de la torre de control de Nueva York respondió de inmediato al aviso del piloto Olga Fedorova - FR172242 AP

Qué dicen los expertos sobre estos casos y las complicaciones de viajar embarazadas

Aunque pueda parecer excepcional, los nacimientos en vuelo son relativamente conocidos. De acuerdo con Today, especialistas médicos señalan que, si bien son poco frecuentes, pueden ocurrir debido a las particularidades del embarazo.

La doctora Jennifer Aquino, obstetra y ginecóloga, explicó que la mayoría de las complicaciones suelen darse en el primer o tercer trimestre, aunque pueden presentarse en cualquier momento. Entre los principales riesgos, mencionó la posibilidad de un parto prematuro, especialmente si no hay profesionales de la salud a bordo.

En este sentido, las recomendaciones para mujeres embarazadas que viajan incluyen:

Mantenerse bien hidratadas durante el vuelo.

Usar ropa cómoda y holgada.

Caminar y estirarse periódicamente en trayectos largos.

Llevar documentación médica actualizada.

Además, según las guías del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos citadas por Today, volar suele ser seguro hasta la semana 36 de gestación si no existen complicaciones.

Tras confirmarse que el bebé nació antes de tocar tierra, un controlador sugirió con humor que el recién nacido fuera llamado "Kennedy" MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antecedentes de nacimientos en vuelo

El episodio del vuelo BW005 no es un caso aislado. Según recordó el New York Post, ya hubo antecedentes de partos en aviones con destino al aeropuerto JFK.

Uno de ellos ocurrió en enero de 2015, cuando una mujer de 33 años dio a luz durante un vuelo de Royal Jordanian. En esa ocasión, el parto fue asistido por un médico y una enfermera que se encontraban entre los pasajeros, y tanto la madre como el bebé llegaron en buen estado de salud tras el aterrizaje.