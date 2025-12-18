Anunciado por Hochul: el cambio que verán los pasajeros del transporte público de Nueva York

La gobernadora de Nueva York anunció que la administración estatal destinará 1750 millones de dólares en proyectos clave de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés). Estas iniciativas apuntan a modernizar el subterráneo, con impactos directos en frecuencia, confiabilidad y accesibilidad.

Qué mejoras llegarán al subterráneo de Nueva York con la nueva inversión

La novedad central para los pasajeros serán las señales más modernas en las líneas A y C, estaciones más accesibles y mejoras tecnológicas que reducirán demoras. Los viajes en esas líneas serán más rápidos y previsibles para quienes las usan en Brooklyn y Queens.

El proyecto apunta a mejorar el subterráneo de Nueva York en los barrios de Brooklyn y Queens Frank Franklin II - AP

El directorio de la MTA aprobó un contrato por US$1750 millones destinados a modernizar las señales con Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC, por sus siglas en inglés), un sistema que reemplaza tecnologías centenarias y optimiza la circulación.

Cuando finalice la obra, más de 600 mil pasajeros diarios verán mejoras sustanciales en confiabilidad, velocidad y servicio, destacó el anuncio del gobierno.

La modernización abarca las siguientes líneas: Fulton Street en Brooklyn y la línea Liberty Avenue en Queens, entre Jay Street–MetroTech y Ozone Park–Lefferts Boulevard.

Además de las señales, se repararán y reemplazarán cambios, se instalará iluminación mejorada en túneles y se tenderá cableado para habilitar servicio celular subterráneo.

Hochul anuncia US$1750 millones para modernizar el subterráneo

“Casi un año después, el cobro por congestión ya aceleró el tráfico y limpió nuestro aire, y ahora está apoyando mejoras generacionales en nuestro sistema de subte”, afirmó Hochul.

La gobernadora agregó: “Cuando estos proyectos se completen, cientos de miles de usuarios se beneficiarán con un servicio más confiable y accesible gracias a estas inversiones significativas”.

Se prevé que las mejores impacten en la circulación de unos 600 mil pasajeros del subterráneo de Nueva York Instagram

Desde la MTA, su presidente y CEO, Janno Lieber, destacó la continuidad del plan: “A casi un año de su implementación, la lista de mejoras financiadas por el cobro por congestión sigue creciendo. Estos proyectos significan que los usuarios de la A y la C tendrán un servicio más rápido y confiable y menos demoras por señales antiguas”.

Por su parte, Jamie Torres-Springer, presidente de Construcción y Desarrollo, señaló: “El alivio de la congestión está funcionando y hoy ampliamos aún más sus beneficios. Desde reducir el costo por milla de la modernización de señales en un 33% hasta entregar mejoras ADA a un ritmo cuatro veces mayor que antes, estamos entregando mejor, más rápido y más barato”.

En experiencias anteriores, en las líneas 7, L y Queens Boulevard (E, F, M, R), se registraron optimizaciones en puntualidad y aumentos de velocidad de hasta 10%, junto con avances en seguridad y operación.

Qué estaciones del subterráneo de Nueva York serán más accesibles

La MTA adjudicó además dos nuevos contratos para avanzar con obras de accesibilidad en cinco estaciones adicionales, en línea con el ritmo acelerado que muestra el organismo para adaptar el sistema a personas con movilidad reducida.

También se prevén mejoras en la accesibilidad en el subterráneo de Nueva York Seth Wenig - AP

Uno de los paquetes, identificado como ADA Package 9, abarca tres estaciones ubicadas en Queens y Brooklyn: Parsons Blvd (línea F), Briarwood (E y F) y Gates Avenue (J y Z).

El segundo contrato apunta a hacer plenamente accesible el complejo Bryant Park–5 Av, en Manhattan, que incluye las estaciones Bryant Park–42 St (B, D, F y M) y 5 Av (línea 7).

Con estas incorporaciones, el sistema suma cinco nuevas estaciones en proceso de adaptación, lo que eleva a siete el total de estaciones con mejoras de accesibilidad adjudicadas en lo que va del año. Todas forman parte de un conjunto de 23 estaciones que serán adaptadas gracias a los ingresos provenientes del cobro por congestión.