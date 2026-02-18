Aviso del DMV en Nueva York: la falta única por la que podrías perder tu licencia de inmediato durante los primeros meses

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) comunicó que quienes obtienen una licencia por primera vez, especialmente bajo el régimen de licencia junior o probationary, quedan sujetos a reglas más estrictas durante sus primeros meses de conducción. En ese lapso, ciertas faltas generan sanciones inmediatas, incluso si se trata de una única infracción.

¿Qué establecen las normas del DMV de Nueva York para quienes sacan el permiso de conducir por primera vez?

De acuerdo con la guía de suspensión y revocación del DMV, el sistema establece que el conductor puede perder temporalmente el derecho a manejar por acciones consideradas de riesgo. Entre ellas figuran:

Superar los límites de velocidad.

Conducir de manera imprudente.

Circular demasiado cerca del vehículo de adelante.

Participar en carreras ilegales.

El DMV de Nueva York puede suspender una licencia indefinidamente por diversas razones

Si el tribunal determina responsabilidad en cualquiera de esos hechos, la licencia queda suspendida durante 60 días. La medida implica la retirada del permiso por un tiempo definido, tras el cual puede restituirse si el conductor cumple los requisitos administrativos.

Qué ocurre tras la primera suspensión del DMV en NY

Una vez recuperado el documento después de esos 60 días, el conductor entra automáticamente en un segundo período de supervisión que dura seis meses. Durante esta etapa, las consecuencias por nuevas infracciones son más severas.

“Su licencia será suspendida por 90 días”, aclara la agencia sobre las acciones posteriores que pueden endurecer la sanción.

Además, si durante ese segundo tramo se repite alguna de las conductas sancionadas o se cometen dos infracciones de tránsito adicionales, el organismo puede revocar el permiso por un mínimo de seis meses. Esto implica que el documento deja de tener validez legal.

Para volver a conducir tras una revocación, la persona debe iniciar nuevamente el trámite para obtener una licencia. Esto puede incluir autorización previa del organismo, pago de tasas y aprobación de exámenes teóricos y prácticos.

Sanciones por alcohol o drogas durante el período de prueba del conductor

Las normas prevén penalidades específicas cuando el conductor incurre en infracciones vinculadas al consumo de alcohol o sustancias. Las medidas varían según el grado de alteración determinado.

El conductor que obtuvo la licencia por primera vez y se encuentre conduciendo bajo los efectos del alcohol o las drogas va a recibir sanciones más duras

Si se comprueba que el conductor manejaba con facultades disminuidas, la licencia se suspende por 90 días .

. Si se establece conducción en estado de ebriedad, el documento es revocado por al menos seis meses.

Además, quienes reciben condenas por estos hechos deben abonar una evaluación económica anual de US$250 durante tres años. El pago se exige también a quienes se niegan a someterse a pruebas químicas para determinar consumo de alcohol o drogas.

Qué diferencia hay entre una suspensión y una revocación de la licencia de conducir

El DMV distingue claramente entre ambas sanciones:

Suspensión : significa que el privilegio de conducir se retira por un período determinado y luego puede restituirse automáticamente si se cumplen las condiciones.

: significa que el privilegio de conducir se retira por un período determinado y luego puede restituirse automáticamente si se cumplen las condiciones. Revocación: supone la cancelación total de la licencia. Una vez expirado el plazo impuesto, el conductor no recupera el documento de manera automática, sino que debe solicitar uno nuevo.

Una vez que el conductor recupera su licencia tras la suspensión de 60 días, entra automáticamente en un segundo periodo de prueba que dura seis meses

Para restablecer el permiso tras una suspensión, suele requerirse el pago de una tarifa y la verificación de que el conductor cumple con las normas vigentes, como contar con seguro obligatorio y no tener multas pendientes.

Cómo funciona el sistema de puntos por infracciones en Nueva York

Más allá del régimen especial para nuevos conductores, Nueva York utiliza un sistema de puntos para registrar el historial de infracciones. Cada falta suma una cantidad determinada según su gravedad.

Desde el 16 de febrero, si una persona acumula diez puntos o más en un período de 24 meses, el organismo puede suspender o revocar la licencia.

El exceso de velocidad puede implicar entre 3 y 11 puntos, mientras que la conducción imprudente suma 5.

Las autoridades señalan que el cumplimiento de las normas durante los primeros meses es clave para conservar el permiso. Una sola infracción puede desencadenar la pérdida temporal del derecho a manejar.