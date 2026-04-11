Trump ya tiene candidato en Nueva York: Bruce Blakeman calienta motores para arrebatarle el control a Kathy Hochul

El 23 de junio se celebran las elecciones primarias por la gobernación en Nueva York. Bruce Blakeman, el ejecutivo del condado de Nassau, se perfila como el candidato republicano principal en la contienda frente a la actual gobernadora Kathy Hochul y cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

El apoyo de Donald Trump a Bruce Blakeman de cara a las elecciones primarias

Trump respaldo al ejecutivo de Nassau en diciembre del año pasado, un día después de que la representante Elise Stefanik anunciara que se retiraba de la contienda por la gobernación.

Trump anunció su respaldo a Blakeman al remarca que apoya el movimiento MAGA Truth Social/@realDonaldT

A través de su cuenta de Truth Social, remarcó que este contaba con su “apoyo total e incondicional” tras respaldar el movimiento MAGA (Make America Great Again, en inglés) su política migratoria y económica.

“Blakeman me ha acompañado desde el principio. Como ejecutivo del condado de Nassau, trabaja con los valientes héroes de ICE, la Patrulla Fronteriza y las fuerzas del orden para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, proteger a nuestra comunidad y garantizar el orden público”, dijo el republicano.

Bruce Blakeman inicia una campaña que buscará contrastar su experiencia en Nassau con la gestión estatal de Kathy Hochul blakemanfornewyork.com

“Como su próximo gobernador, Bruce seguirá luchando para impulsar la economía, reducir los impuestos y promover los productos hechos en EE. UU. Es un tipo fantástico, ganará las elecciones de noviembre y, sin dudarlo, cuenta con mi respaldo total", agregó.

Su campaña para ganar la gobernación de Nueva York

La campaña de Blakeman se ha caracterizado por posicionar sus políticas aplicadas a Nassau y compararlas con la gestión de Hochul en Nueva York.

Blakeman está en contra de las políticas santuario en Nueva York Philip Marcelo - AP

De acuerdo con su sitio web oficial, entre las políticas que realza de su gestión se encuentran:

Seguridad : Blakeman sostiene que Nassau fue nombrado el distrito más seguro de Estados Unidos pese al “aumento vertiginoso de la delincuencia en la vecina ciudad de Nueva York”.

: Blakeman sostiene que Nassau fue nombrado pese al “aumento vertiginoso de la delincuencia en la vecina ciudad de Nueva York”. Migración : el republicano rechaza las políticas de santuario del estado y colaboró ​​con el ICE para “sacar a los delincuentes de las calles”.

: el republicano del estado y colaboró ​​con el ICE para “sacar a los delincuentes de las calles”. Empleo : aseguró contratar a 600 nuevos agentes de policía y de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de las familias de Nassau.

: aseguró contratar a y de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de las familias de Nassau. Eliminación de impuestos: eliminó US$150 millones en aumentos de impuestos a la propiedad programados por su predecesor.

Bajo esta premisa, el candidato republicano asegura tener un plan “para derrotar” a la actual gobernadora que incluye un alivio fiscal para propietarios e inquilinos y medidas pragmáticas contra la delincuencia.

“Humo y espejos” : cómo Bruce Blakeman prevé mejorar el sistema de transporte y costo de vida

En uno de sus comunicados más recientes, Blakeman ataca a Hochul por el incremento de las tarifas de la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) en autobuses y metro a principios de este año.

Blakeman afirma que el discurso de Kathy Hochul sobre la asequibilidad es “humo y espejos” Mark Lennihan - AP

El republicano afirma que el discurso de la gobernadora sobre la asequibilidad es “humo y espejos” y denunció que el precio por congestión, que se presentó como un impuesto para financiar la MTA y aliviar cargas, no evitó que las tarifas siguieran en aumento.

“Ya basta de las promesas vacías de Kathy Hochul sobre la asequibilidad”, replicó Blakeman. ”Impuso a la fuerza el peaje por congestión alardeando de que financiaría la MTA y menuda ilusión".

Como gobernador, el ejecutivo del condado de Nassau propone un enfoque centrado en la rendición de cuentas y la justicia para los pasajeros que cumplen con la ley. Estas propuestas incluyen cambiar el enfoque de la gestión de la MTA, realizar auditorías completas a la agencia y eliminar el uso de ciudadanos como “alcancía”.