La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó una iniciativa este lunes que busca mejorar la movilidad urbana y las condiciones en las que circulan los conductores. La propuesta prevé tapar 175 mil baches durante abril y avanzar con obras de repavimentación en distintas regiones, tras uno de los inviernos más duros de los últimos años, que dejó daños extendidos en las carreteras por el frío extremo, la nieve y el hielo.

¿En qué consiste el plan para mejorar el transporte en Nueva York?

El programa establece una intervención a gran escala en rutas estatales. Durante abril, 215 cuadrillas trabajarán en todo el territorio, según el comunicado oficial del gobierno.

Las brigadas colocarán más de 8000 toneladas de asfalto para reparar 175 mil baches en un mes.

Hochul afirmó que el estado avanza con “un esfuerzo sin precedentes para repavimentar cientos de millas de carreteras y rellenar cientos de miles de baches”. Además, indicó que los trabajos continuarán en los próximos meses a medida que mejoren las condiciones climáticas.

Entre febrero y el 1° de abril de este año, los equipos realizaron reparaciones iniciales. En ese período utilizaron más de 1400 toneladas de asfalto y taparon más de 28.000 baches.

El programa contempla más de 180 proyectos de pavimentación en todo el estado Freepick

Por su parte, la comisionada del Departamento de Transporte, Marie Therese Dominguez, afirmó que tras un invierno “brutalmente frío”, los equipos ahora “están pasando de combatir la nieve y el hielo a ejecutar uno de los programas de construcción más robustos de los últimos años”.

El plan completo incluye más de 180 proyectos de pavimentación que abarcan casi 2150 millas de carriles (unos 3460 km). En conjunto con otros programas, el estado prevé renovar más de 4000 millas de pavimento (alrededor de 6440 km). Además, destinará más de US$600 millones a estas intervenciones.

Las obras en Long Island y otras regiones

El plan incluye proyectos en distintas zonas. Long Island concentra una parte relevante de las inversiones:

US$58,8 millones para mejorar rutas con pavimento nuevo, rampas y carriles de giro

US$18,5 millones para repavimentar 50 millas en Northern State Parkway

US$13,8 millones para renovar 36 millas en rutas estatales en Hempstead

US$8,8 millones para rehabilitar 27 millas y mejorar rampas peatonales

US$17,7 millones para repavimentar 61 millas en Sunrise Highway

En el oeste del estado, también avanza una obra en Harlem Road, en West Seneca. El proyecto tiene un presupuesto de US$5,1 millones e incluye cambios en carriles, drenaje y veredas.

El deterioro del pavimento se explica por el ciclo de congelamiento y descongelamiento Freepick

El programa se extiende a regiones como:

Capital Region

Mohawk Valley

Central New York

Finger Lakes

North Country

Mid-Hudson

Southern Tier

Nueva York (ciudad).

La inversión en infraestructura y seguridad vial

El director ejecutivo, Frank G. Hoare, indicó que la Autoridad de Autopistas prevé más de US$1000 millones en proyectos. También destacó un plan de cinco años que permitirá repavimentar cerca del 60% del sistema.

El plan contempla:

Renovación o preservación de 150 puentes

Intervención en más de 1500 millas de autopistas

El senador estatal Jeremy Cooney afirmó que un invierno más frío implica más trabajo para mantener las rutas seguras. Por su parte, el asambleísta William Magnarelli señaló que la inversión en pavimento mejora la seguridad y el tránsito.

¿Cómo reportar baches en las rutas?

El plan incluye herramientas para que los conductores informen problemas en las carreteras. Estas vías de contacto permiten priorizar reparaciones. Las autoridades indicaron dos canales principales: