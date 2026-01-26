Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anunció la ampliación del Crédito Tributario por hijos

La gobernadora Kathy Hochul anunció una ampliación del Crédito Tributario por Hijos, conocido oficialmente como Empire State Child Credit (ESCC). La medida representa uno de los cambios más relevantes en la política fiscal de Nueva York de los últimos años, al modificar tanto los montos del beneficio como los criterios de acceso.

Nuevos montos del Crédito Tributario por Hijos en Nueva York

La reforma introduce una estructura de montos escalonados según la edad de los hijos y el año fiscal en cuestión. Para el año fiscal 2025, que se declara en 2026, el crédito alcanza hasta 1000 dólares por cada menor de cuatro años; para los de entre cuatro y 16 años, el monto establecido es de US$330.

Kathy Hochul anticipó que los nuevos cambios también ampliarán la elegibilidad para las declaraciones del año fiscal 2026 y 2027 @GovKathyHochul

A partir de los años fiscales 2026 y 2027, el beneficio se incrementará para los niños de mayor edad. En ese período, las familias podrán recibir hasta US$500 por cada hijo de entre cuatro y 16 años, mientras que el crédito para menores de cuatro años se mantiene en US$1000.

Esta modificación apunta a extender el apoyo económico a lo largo de toda la infancia y adolescencia. Según las estimaciones oficiales, el efecto combinado de estos aumentos permitirá duplicar el valor promedio de la asistencia por hogar. El monto medio pasaría de aproximadamente US$472 a cerca de US$943 anuales.

La ampliación también contempla ajustes en la reducción gradual del beneficio. Esto significa que el incentivo fiscal no se pierde de manera abrupta al superar determinados niveles de ingreso, sino que se reduce de forma progresiva, lo que permite que más hogares reciban al menos una parte de la ayuda.

“El ESCC ofrece un impulso financiero vital a las familias”, aseguró Hochul. “Ahora, tras la mayor expansión del crédito en la historia de Nueva York, más neoyorquinos tienen acceso, lo que beneficiará directamente a las familias y ayudará a que nuestro estado sea más asequible para millones de beneficiarios”, señaló.

Los hogares elegibles pueden recibir hasta US$1000 por cada niño menor de cuatro años Freepik

Cambios en la elegibilidad y foco en familias de bajos ingresos en Nueva York

Uno de los aspectos centrales de la reforma es la eliminación del requisito de ingreso mínimo que existía en versiones anteriores del crédito. Hasta ahora, las familias con ingresos muy bajos o inexistentes no podían acceder al monto completo del beneficio. Con la nueva normativa, ese límite desaparece.

A partir de la ampliación anunciada por Kathy Hochul, incluso los hogares que no registran ingresos o que ganan menos de US$4000 anuales pueden recibir el incentivo completo en forma de reintegro en efectivo.

Este cambio convierte al ESCC en una ayuda plenamente reembolsable, con impacto directo en los sectores más vulnerables.

El crédito máximo se establece para quienes se encuentren por debajo de ciertos umbrales de ingresos:

Contribuyentes solteros, jefes de familia o cónyuges sobrevivientes: el límite se fija en US$75.000 anuales .

. Parejas que presentan una declaración conjunta: el tope es de US$110 mil.

No obstante, gracias a la modificación en la eliminación gradual, hogares con ingresos más altos, que antes no calificaban, ahora pueden recibir una parte del reembolso.

Requisitos para acceder al Empire State Child Credit Freepik - Freepik

Por ejemplo, un hogar de cuatro integrantes con ingresos considerablemente superiores a los límites tradicionales puede acceder a un monto parcial, algo que no era posible bajo el esquema anterior.

Requisitos para acceder al Empire State Child Credit

Para reclamar el Crédito Tributario por Hijos del Estado de Nueva York, los contribuyentes deben cumplir con una serie de condiciones formales, según se establece en el sitio web oficial.

Es obligatorio haber sido residente del estado durante todo el año fiscal por el cual se solicita el beneficio.

Se debe contar con al menos un hijo calificado que tenga menos de 17 años al 31 de diciembre del año correspondiente. El incentivo fiscal se calcula por cada menor que cumpla con este requisito de edad.

Es indispensable presentar una declaración de impuestos sobre la renta del estado de Nueva York.

Junto con la declaración, los contribuyentes deben completar y adjuntar el formulario IT-213, que es el documento específico para reclamar el Empire State Child Credit.

Contar con números de identificación válidos. Tanto el solicitante como cada niño incluido en la declaración deben tener un Número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) o un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) vigente.

Sin estos requisitos y los documentos solicitados, el crédito no puede ser procesado.

Cómo solicitar el crédito y qué recursos ofrece el estado

Para acceder al beneficio ampliado, el paso fundamental es presentar la declaración de impuestos estatal, incluso en casos donde no exista obligación de pago. La temporada de presentación correspondiente al año fiscal 2025 comenzó el 26 de enero de 2026.

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York pone a disposición diversas herramientas para facilitar el trámite. Entre ellas se encuentran opciones de presentación gratuita mediante sistemas de E-File, programas de asistencia directa al contribuyente y redes de voluntarios que ayudan a preparar las declaraciones.

El estado también promueve el envío electrónico de las declaraciones, considerado el método más rápido y seguro para recibir los reembolsos.

Además, se implementaron medidas de asistencia técnica y prevención del fraude de identidad para proteger a los beneficiarios.