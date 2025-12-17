Crédito por hijo en las declaraciones de impuestos 2026: monto y quiénes podrán cobrarlo con las últimas actualizaciones

A partir de los cambios y el nuevo requisito que impuso la One Big Beautiful Bill de Donald Trump en Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) ya tiene definidas las condiciones para el crédito tributario por hijo o Child Tax Credit (CTC). Para la declaración de impuestos 2026, además de la exigencia extra, también quedó establecido cuál es el monto.

Cuánto se paga por el crédito tributario por hijo del IRS

Concretamente, el CTC es un “crédito no reembolsable que permite a las personas con un hijo calificado reducir su obligación tributaria”, según presenta el sitio web oficial de la entidad.

El IRS dispone los montos y requisitos del CTC en Estados Unidos Freepik

El recurso presenta la posibilidad de un alivio fiscal para las familias con hijos que cumplen con los requisitos impuestos por las autoridades federales.

Actualmente, el Child Tax Credit está dispuesto en la suma de 2200 dólares por cada hijo que califique. Junto con otras exigencias que deben cumplir los solicitantes, el IRS establece un tope de ingresos de US$200 mil anuales o US$400 mil si se presenta una declaración en conjunto.

Los requisitos para solicitar el CTC ante el IRS

Más allá de la cuestión de ingresos, hay una lista de exigencias para los familiares de los solicitantes que quieran calificar al crédito. Actualmente estos son:

El familiar por el que se solicita debe ser menor a 17 años de edad.

de edad. Que sea el hijo, hijastro, hijo adoptivo elegible, hermano, hermanastro, medio hermano o descendiente del solicitante.

del solicitante. No puede aportar más de la mitad de su propio sustento.

de su propio sustento. Debe haber vivido con el solicitante durante más de la mitad del año fiscal.

durante más de la mitad del año fiscal. Tiene que ser reclamado como dependiente en la declaración.

en la declaración. No puede presentar una declaración conjunta .

. Está obligado a ser ciudadano estadounidense o extranjero con residencia legal .

. Es obligatorio que tenga un número de Seguro Social válido para trabajar y emitido antes de la fecha de declaración de impuestos federal.

La ley firmada por Donald Trump implicó cambios en el crédito tributario por hijos en EE.UU. Foto Facebook The White House

Según Intuit, el último requisito de la lista fue incluido en la reglamentación del IRS a partir de la One Big Beautiful Bill que impulsó Trump en 2025. A partir de esta nueva disposición, tanto el solicitante como el menor de edad deben tener números de Seguro Social válidos para poder solicitar el CTC.

Crédito para otros dependientes, la opción del IRS para personas no elegibles en el CTC

En el caso de contribuyentes que no califiquen para el CTC, la entidad impositiva estadounidense dispone la opción del llamado crédito para otros dependientes.

El IRS tiene otra opción de créditos para quienes no califiquen para el CTC Patrick Semansky - AP

De acuerdo con lo que establece el IRS, es un "crédito no reembolsable para los contribuyentes con dependientes que no son elegibles para el CTC“. Los requisitos para acceder son:

Un solicitante debe reclamar al menor como dependiente en su declaración de impuestos.

en su declaración de impuestos. El menor debe ser ciudadano estadounidense o extranjero con residencia legal .

. Además, el dependiente también debe poseer un número de Seguro Social, de Identificación Personal del Contribuyente o de Identificación Personal del Contribuyente por Adopción.

En este caso, el monto máximo del crédito es de hasta US$500 por persona y se recorta a partir de que el solicitante excede los US$200 mil de ingresos anuales o US$400 mil si presentó una declaración conjunta.