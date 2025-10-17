Debate en Nueva York: la revelación de una experta en lenguaje corporal sobre un curioso gesto de Zohran Mamdani

A menos de tres semanas de las elecciones del 4 de noviembre de 2025, un análisis de lenguaje corporal sobre el primer debate entre los candidatos atrajo la atención pública. La especialista Carole Lieberman interpretó un gesto del aspirante demócrata Zohran Mamdani como un intento deliberado por proyectar fortaleza y control ante el público neoyorquino.

Primer debate en Nueva York: los candidatos expusieron sus posturas sobre temas centrales

El jueves 16 de octubre se realizó el primer debate entre los aspirantes a la alcaldía de Nueva York. Participaron el legislador demócrata Zohran Mamdani, el exgobernador Andrew Cuomo, candidato independiente, y el líder del movimiento Guardian Angels, Curtis Sliwa, representante del Partido Republicano.

El jueves 16 de octubre de 2025 se realizó el primer debate de los candidatos a la alcaldía de Nueva York ANGELINA KATSANIS� - POOL�

Durante el intercambio, los contendientes abordaron temas como seguridad pública, policía, vivienda, costo de vida y otros asuntos que afectan a los residentes de la ciudad. También se incluyeron referencias a cuestiones nacionales e internacionales, como el manejo del presidente Donald Trump y las posiciones de los contendientes frente al conflicto en Gaza.

Interpretación del comportamiento físico de Mamdani en el debate

Tras el evento, la especialista en lenguaje corporal Carole Lieberman compartió con New York Post un análisis sobre el comportamiento físico de los candidatos durante el encuentro televisado. Según la experta, Zohran Mamdani intentó proyectar una imagen de firmeza.

“Mamdani estaba, irónica o intencionalmente, vestido de negro como un villano”, señaló la psiquiatra. “O bien mostraba su verdadera cara inconscientemente o bien quería que los espectadores lo vieran como alguien duro”, agregó.

De acuerdo con el análisis de Lieberman, el gesto más llamativo del aspirante a la alcaldía fue una combinación de expresiones y posturas que evidenciaron una mezcla de autoconfianza y presión emocional. También sostuvo que el demócrata parecía más nervioso de lo habitual.

“Llevaba perpetuamente una sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera pensando en cómo decoraría la mansión del alcalde”, señaló. “Parecía enojado, como si le molestara tener que debatir aún para demostrar que es el mejor candidato. Su tensa ira se hacía visible con la mandíbula apretada, los gestos erráticos de las manos y el entrecerrar los ojos”.

Según la especialista, Mamdani mostró expresiones y posturas que evidenciaron una mezcla de autoconfianza y presión emocional Angelina Katsanis� - POOL AP�

De esta manera, Lieberman describió tres rasgos centrales en el lenguaje corporal del aspirante demócrata:

Su postura de confrontación, acompañada por gestos calculados y un tono firme : con el objetivo, según la especialista, de transmitir control.

: con el objetivo, según la especialista, de transmitir control. Sonrisa sostenida : una muestra de seguridad anticipada.

: una muestra de seguridad anticipada. Conjunto de indicadores físicos de tensión: estos gestos denotan concentración y un esfuerzo por contener emociones intensas durante un entorno competitivo.

Zohran Mamdani, de 33 años, hijo de la cineasta nominada al Óscar Mira Nair y del escritor y profesor de la Universidad de Columbia, Mahmood Mamdani, se define como socialista demócrata. Su trayectoria en la política local es objeto de debate, dado su corto recorrido en cargos públicos y su limitada experiencia en la administración municipal.

Análisis comparativo de los otros candidatos: Cuomo y Sliwa

Durante el encuentro, Lieberman también realizó observaciones sobre los otros dos participantes. En el caso de Andrew Cuomo, la especialista apuntó que su apariencia reflejaba agotamiento y preocupación.

“Parece desaliñado. Podría pasar por un indigente en un banco de Central Park”, aseguró. Según su evaluación, el exgobernador mostró signos de estrés acumulado, visibles en su lenguaje corporal y en su tono al responder preguntas complejas.

El análisis sostuvo que Cuomo mantuvo un comportamiento introspectivo, con movimientos limitados y expresión facial tensa, lo que podría interpretarse como resultado de la presión de la campaña. Al finalizar el encuentro, el candidato independiente habría mostrado señales de frustración por su desempeño y por la posibilidad de no haber logrado reducir la ventaja de su rival.

Las elecciones en Nueva York serán el 4 de noviembre de 2025 Archivo

Por su parte, Curtis Sliwa fue descrito como el aspirante con mayor control emocional. “Sus brazos anchos, a ambos lados del podio, indicaban que también era el más abierto”, señaló.

Según Lieberman, su ausencia de la tradicional boina roja y su vestimenta reflejaba una actitud más tranquila.

El debate, organizado en vísperas de las elecciones del 4 de noviembre, marcó el inicio del tramo final de la campaña. Las encuestas anticipan una ventaja de Mamdani, aunque con diferencias en la intensidad del apoyo entre los distintos sectores de votantes.