Quién gana las elecciones en Nueva York: lo que las encuestas dicen de Zohran Mamdani y Andrew Cuomo
Seguridad, costo de vida y acceso a la vivienda encabezan las prioridades del electorado neoyorquino; ¿quién es el favorito para triunfar en los comicios?
Las encuestas en Nueva York muestran un escenario polarizado entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo. Los últimos estudios reflejan estabilidad en el liderazgo del demócrata, aunque con señales de repunte para el exgobernador.
Las mediciones de los aspirantes a la alcaldía neoyorquina: los números clave
Los tres sondeos más recientes delinean con claridad el escenario previo al debate de esta noche. El estudio de Quinnipiac University, realizado entre el 3 y el 7 de octubre sobre una muestra de 1015 votantes probables, ubicó a Zohran Mamdani con 46% de apoyo, seguido por Andrew Cuomo con 33% y Curtis Sliwa con 15%. El relevamiento confirmó la tendencia observada en septiembre, pero marcó además un repunte del exgobernador tras la salida de Eric Adams, cuyos simpatizantes parecen haberse volcado parcialmente hacia su candidatura.
La Marist Poll, publicada el 16 de septiembre, mostró una distribución similar, aunque con mayor dispersión en el voto de centro. En un escenario sin Adams —quien retiró su candidatura—, los porcentajes fueron de 46% para Mamdani, 30% para Cuomo y 18% para Sliwa.
Las encuestas muestran variaciones por condado. De acuerdo con Silive, en Staten Island Cuomo lidera con 44%, seguido por Mamdani con 29% y Sliwa con 22%. Se trata del mejor resultado del exmandatario y del más bajo para el demócrata, lo que evidencia diferencias territoriales en las preferencias.
Un análisis reciente de CNN, basado en los promedios de varias encuestas, describe una competencia polarizada y estratégica. Mamdani se mantiene en la franja media del 40%, pero necesita superar el 50% para fortalecer su gobernabilidad y aprobar sus reformas fiscales. Cuomo intenta convertir la elección en un cara a cara con el demócrata, atraer moderados y republicanos y proyectarse como garante del orden público. Sliwa, por su parte, busca retener su base conservadora. CNN señala que el debate de este 16 de octubre podría alterar una carrera que, hasta ahora, se mantuvo estable.
Las preocupaciones que marcan la campaña
El clima electoral está dominado por las preocupaciones cotidianas. Un relevamiento de City Journal indica que los neoyorquinos ubican la seguridad pública y el costo de vida como las prioridades más urgentes.
El estudio detalla que el crimen aumentó 29% desde 2019, que los alquileres elevados y la inflación urbana son los temas más sensibles, y que la salud mental y la vivienda asequible siguen en la agenda. Entre los votantes jóvenes, las propuestas de Mamdani para “congelar el alquiler” y “guarderías gratuitas” generan adhesión, aunque persisten dudas sobre su viabilidad económica.
Los candidatos habilitados: ¿quiénes compiten?
La boleta electoral incluye cinco nombres, aunque solo tres concentran la atención mediática. Según la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York, los candidatos son:
- Zohran Mamdani (demócrata)
- Andrew Cuomo (independiente)
- Curtis Sliwa (republicano)
- Irene Estrada (conservadora)
- Joseph Hernández (independiente)
Aunque Eric Adams y Jim Walden desistieron, sus nombres permanecen porque el plazo de retiro venció el 30 de mayo.
Debate de los candidatos por la alcaldía de Nueva York: hora y cómo verlo en vivo hoy
Este 16 de octubre se celebra el primer debate entre los candidatos a la alcaldía de Nueva York en el icónico Rockefeller Center, lo que marca el inicio del tramo más decisivo de la campaña. La cita promete ser una de las más vistas de los últimos años por la relevancia de sus protagonistas y el clima político actual.
El evento comienza a las 19 hs (hora del Este de los Estados Unidos) y se transmite en vivo por NBC 4 New York, Telemundo 47 y Politico, designadas por la New York City Campaign Finance Board (CFB).
También puede verse por WNBC-TV y WNJU-TV, así como en las plataformas digitales NBC 4 New York y Telemundo Noreste, disponibles en Roku, Peacock y Samsung TV. La emisión cuenta con traducción al español, subtítulos y lenguaje de señas.
El segundo debate oficial está programado para el miércoles 22 de octubre, organizado por NY1, con los mismos tres aspirantes.
