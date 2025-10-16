Debate en Nueva York: Andrew Cuomo busca una “revancha” en vivo contra Zohran Mamdani

Andrew Cuomo busca posicionarse en las encuestas a pocos días de las elecciones por la alcaldía de Nueva York. Al estar a 13 puntos por debajo de Zohran Mamdani en las encuestas (según consignó Quinnipiac), el exgobernador tiene como objetivo aumentar votantes este 16 de octubre en el primer debate de los candidatos.

La estrategia de Cuomo para ganarle a Mamdani en las elecciones

Cuomo busca posicionarse como el candidato principal en el debate, aunque por el momento los números lo tengan en segundo lugar. Para ello, criticará la “inexperiencia política” de Mamdani, al igual que sus ideas e impronta ideológica. "Creo que sus posturas son absurdas. Creo que su ideología es absurda. Creo que su experiencia y cualificaciones son inexistentes. Eso es lo que voy a decir“, detalló el exgobernador en diálogo con The New York Times.

Cuomo hará foco en las presuntas debilidades de Mamdani Associated Press

Otra de las estrategias de Cuomo es intentar presentar la contienda como una carrera uno contra uno con Mamdani, por lo que ignorará a Curtis Sliwa, candidato republicano que cuenta con el voto conservador.

Para triunfar en las elecciones, el exgobernador debe demostrar en el debate a los votantes conservadores que él es la única alternativa para evitar el ascenso de Mamdani a la alcaldía.

Qué debe hacer cada candidato para ganar el debate

Zohran Mamdani

De acuerdo con Politico y estrategas neoyorquinos, los candidatos deben abordar diversas necesidades para consolidarse como el candidato ideal para las elecciones. En el caso de Mamdani, debe transmitir un mensaje cálido, centrado y “sin errores”.

Los analistas políticos sostienen que Mamdani debe demostrar un mensaje centrado sobre la asequibilidad "sin errores" MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Para Zohran, el trabajo es mucho más fácil que para Cuomo o Sliwa”, dijo el estratega Jon Paul Lupo en diálogo con el medio citado. “Tiene que transmitir el mismo mensaje cálido y atractivo centrado en la asequibilidad. El listón es bajo. ‘Sin errores’ debería ser el mantra de la noche”.

Andrew Cuomo

Cuomo, por su parte, debe evitar los ataques con agresividad hacia Mamdani. En ese sentido, los expertos sostienen que debe cambiar gran parte de su narrativa y generar “grandes momentos” en el evento para evitar el triunfo de su rival directo.

Los expertos sostienen que Cuomo debe demostrar una narrativa más centrada y evitar los ataques "agresivos" hacia Mamdani Associated Press

“Andrew necesita cambiar por completo la narrativa de la contienda para alejarla de la inevitabilidad de una victoria de Mamdani”, dijo el consultor republicano Bill O’Reilly. “Necesita tener una serie de grandes momentos que terminen en televisión dos o tres días después. Mamdani solo necesita hacer un debate aburrido”, agregó.

Asimismo, los analistas remarcan que debe realzar sus diferencias con el demócrata para convencer al electorado republicano y moderado. “Es la última gran oportunidad para destacar las diferencias entre él y Zohran”, sostuvo Lupo.

Curtis Sliwa

En el caso de Curtis Sliwa, tendrá que reducir el apoyo de Cuomo entre los votantes que no tienen un partido político definido para conseguir esos votos. “Tiene que ir más allá de su base y encontrar la manera de conseguir a esos pocos votantes que aún quedan disponibles. Será difícil si Trump no lo apoya”, detalló O’Reilly.

Sliwa debe evitar que los votos de los independientes se vayan hacia Cuomo Instagram de Curtis Sliwa

“No necesita conectar golpes de gracia. Curtis solo necesita asegurarse de que lo escuchen por encima de ellos”, agregó Chapin Fay, consultor republicano ajeno a la contienda.