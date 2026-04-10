Buenas noticias para Kathy Hochul: el gobierno de Trump admite error por fraude en Nueva York

El gobierno de Donald Trump reconoció esta semana un error en las cifras utilizadas para sustentar una investigación por fraude en el programa Medicaid de Nueva York. La corrección expone una diferencia de más de 4,5 millones de personas en los datos sobre servicios de cuidado personal y reduce el alcance de las acusaciones contra la gestión de la gobernadora Kathy Hochul.

Cuál fue el error en las cifras utilizadas por el gobierno federal

La equivocación se originó en declaraciones realizadas en marzo pasado por el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés). Los comentarios se difundieron en un video en redes sociales y en una carta dirigida a Hochul, en la que anunció la investigación por fraude.

El error se originó en declaraciones del funcionario Mehmet Oz sobre el uso del programa en Nueva York

Oz afirmó que el programa Medicaid de Nueva York había brindado el año pasado servicios de cuidado personal a unas cinco millones de personas, cifra que representaba casi tres cuartas partes de los 6,8 millones de beneficiarios del programa en el estado. Con esta información, agregó que Nueva York debía “ser transparente sobre su programa Medicaid”.

Luego de la polémica, el portavoz del CMS, Chris Krepich, indicó esta semana a AP que la cifra real es de aproximadamente 450 mil personas, lo que representa entre el 6% y el 7% del total de beneficiarios.

Krepich explicó que la agencia identificó de forma incorrecta el método de codificación de facturación utilizado por el estado y que luego ajustó su análisis. “CMS se compromete a garantizar que sus análisis reflejen plenamente las prácticas de facturación específicas de cada estado”, indicó.

El impacto del error en la investigación por fraude

A pesar de la corrección, la investigación federal continúa. El organismo señaló que el estado:

Gasta más por beneficiario y por residente que el promedio

Registra un alto nivel de inversión en cuidado personal

Emplea tal cantidad de auxiliares que esta categoría se ha convertido en la más numerosa del estado.

El gobierno federal mantiene preocupaciones por el nivel de gasto y supervisión en Nueva York Freepik

Cadence Acquaviva, oficial superior de información pública del Departamento de Salud de Nueva York, calificó las afirmaciones iniciales como “un intento deliberado de ocultar los hechos”.

Por su parte, la oficina de Hochul sostuvo que “la afirmación inicial del CMS era claramente falsa” y celebró que el organismo haya reconocido el error.

El analista Michael Kinnucan, del Instituto de Política Fiscal, consideró que la equivocación pudo haberse evitado y que “estas cifras podrían haberse aclarado con una llamada telefónica”.

La expansión de las investigaciones por fraude en la administración Trump

La investigación en Nueva York forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal, que impulsó medidas similares en al menos otros cuatro estados: California, Florida, Maine y Minnesota.

El caso forma parte de una ofensiva más amplia de Trump contra presunto fraude en varios estados Instagram Trump

Además, Trump firmó una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo antifraude en programas federales, liderado por el vicepresidente J.D. Vance. En ese marco, se suspendieron temporalmente US$243 millones en fondos de Medicaid para Minnesota, una decisión que derivó en una demanda del estado.