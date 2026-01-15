Buenas noticias para NYC: cómo serán los baños públicos “de alta calidad” que promete Mamdani por US$4 millones

En una conferencia de prensa reciente, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un plan para aumentar la cantidad de baños públicos que hay en la Gran Manzana. En su discurso, el mandatario dio detalles sobre el financiamiento y las comodidades que ofrecerán. Además, el demócrata dijo cuáles son las cifras a las que apunta esta medida.

El proyecto de construcción de baños públicos en Nueva York costará US$4 millones

Los detalles se compartieron en un comunicado. El alcalde neoyorquino mencionó que proyectos similares se llevaron a cabo con éxito en otras ciudades de EE.UU.

Zohran Mamdani lanzó un plan para instalar más baños públicos en Nueva York Sung Jin Cho / Unsplash

De acuerdo con lo que adelantó el mandatario, estas son las claves de la iniciativa en Nueva York:

La inversión de cuatro millones de dólares estará enfocada en la construcción de baños modulares de alta calidad .

estará enfocada en la construcción de . Se llevará a cabo un proceso de licitación acelerado con el objetivo de que la instalación comience lo antes posible.

con el objetivo de que la instalación comience lo antes posible. La Corporación de Desarrollo Económico publicará una Solicitud de Propuestas (abreviado comúnmente como RFP en inglés) dentro de los primeros 100 días del nuevo gobierno.

(abreviado comúnmente como en inglés) del nuevo gobierno. Aunque aún no se dieron más detalles de las ubicaciones, se confirmó que uno de los baños públicos de este plan se instalará en West Harlem. Será concretamente en la calle 12 y St. Clair Place, considerado un sitio estratégico por las autoridades.

Cómo serán los nuevos baños públicos de NYC que anunció Mamdani

Junto con cifras sobre el financiamiento y la intención de que comiencen a instalarse lo antes posible, el alcalde de Nueva York también dio detalles sobre cómo serán estos baños por dentro.

En cuanto a sus comodidades, Mamdani reveló que tendrán sistemas autolimpiantes y contarán con estaciones de llenado de botellas de agua.

Por otro lado, remarcó que serán gratuitos y que contarán con accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Mamdani detalló su plan sobre los baños en una conferencia de prensa @NYCMayor

Según calculó el gobierno de la Gran Manzana, actualmente hay alrededor de 1000 baños públicos en la ciudad, el 70% ubicados en parques. La intención es aumentar significativamente esta cifra.

Eso se alinea con la legislación del Concejo Municipal, que busca duplicar el número de baños públicos para el 2035.

Según Mamdani, este plan beneficiará especialmente a adultos mayores, padres con niños pequeños, trabajadores de delivery y personas con discapacidad.

El mapa de baños públicos de Nueva York

El anuncio de Mamdani responde a un interés común de los neoyorquinos. El hecho de no encontrar un baño al estar en la vía pública puede ser un problema.

El mapa surgió del trabajo del Dr. Wansoo Im, profesor adjunto de planificación urbana en la Universidad de Rutgers, quien diseñó NYRestroom.com como una plataforma abierta y colaborativa NY Restroom

En ese sentido, Wansoo Im, profesor adjunto de planificación urbana en la Universidad de Rutgers, tuvo la intención de ayudar a solucionar este inconveniente en la Gran Manzana.

Con ese objetivo en mente, diseñó NYRestroom.com, una plataforma abierta que contiene ubicaciones de baños informadas por usuarios en la ciudad. Así, cualquier persona con su celular puede consultar dónde es el punto más cercano si lo necesita.

La plataforma no solo recoge datos de baños públicos, sino que también es posible informar sobre sanitarios dentro de locales comerciales.

En ese sentido, cualquier usuario puede agregar uno nuevo al mapa y aclarar de qué tipo se trata.