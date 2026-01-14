Qué hay detrás del anuncio de Mamdani de instalar bidets en Gracie Mansion, su residencia oficial en NYC

Zohran Mamdani y su esposa, Rama Duwaji, se instalaron oficialmente en Gracie Mansion, la residencia asignada al alcalde de Nueva York desde hace más de ocho décadas. Durante una conferencia de prensa, el mandatario municipal mencionó un cambio doméstico puntual: la posible instalación de bidets como parte de su plan para redefinir el vínculo del edificio con la ciudad.

La mudanza de Mamdani a Gracie Mansion

“Rama y yo nos sentimos afortunados de comenzar una nueva etapa, como tantos neoyorquinos, al mudarnos a una nueva zona de la ciudad”, anunció el alcalde en una publicación de Facebook. “Agradecemos la bienvenida y nos honra ser inquilinos de la Mansión Gracie, un hogar que pertenece a la gente”, señaló.

Mamdani afirmó que se siente agradecido por la bienvenida al Upper East Side Instagram Mandami

El edificio ubicado en el Upper East Side funciona como residencia oficial del alcalde desde 1942 y es uno de los inmuebles históricos más reconocidos. A lo largo de los años fue asociada con continuidad institucional, ceremonias formales y encuentros diplomáticos, por lo que se consolidó como un símbolo del poder ejecutivo local.

En ese contexto, cada gesto de quienes la habitan adquiere una lectura política, incluso cuando se trata de decisiones vinculadas a la vida doméstica. Mamdani llega a la mansión con un enfoque público marcado por su defensa de políticas de vivienda.

El alcalde de NYC anuncia remodelaciones en la residencia oficial

Durante la conferencia de prensa en los jardines de la entrada de la Mansión Gracie, Mamdani aseguró que planea hacer algunas modificaciones en el edificio.

“Una cosa que cambiaremos es que instalaremos algunos bidets. Esa es una esperanza aspiracional. Veremos si realmente podemos lograrlo”, indicó.

La referencia a los bidets surgió en una respuesta informal, en la que el alcalde también aludió con humor a rumores históricos sobre el edificio. “La gente sigue hablando del fantasma. Todavía no me he encontrado con el fantasma”, agregó.

El interior de la Mansion Gracie muestra un diseño tradicional nyc.gov

La remodelación por parte de Mamdani llama la atención, ya que en Estados Unidos el bidet no forma parte del equipamiento habitual de los hogares. Su presencia suele asociarse a costumbres culturales específicas o a determinados estándares de confort.

“Eso no significa simplemente una nueva capa de pintura. También significa ser intencional sobre cómo esta propiedad histórica representa el tejido cívico de esta ciudad”, mencionó.

Con sus nuevos planes para la mansión, el alcalde busca introducir elementos de su vida cotidiana y de su historia cultural en un espacio tradicionalmente reservado a formas más rígidas de representación del poder municipal. Según sus declaraciones, él y su esposa llegan a la propiedad como custodios y no como propietarios.

El mandatario subrayó que busca ser reflexivo sobre cómo administrar este espacio y “abrirlo a los neoyorquinos que no suelen ser los que llegan a visitar un lugar como este”.

El alcalde se mudó junto a su esposa el lunes 12 de enero de 2026 Instagram Mandami

Gracie Mansion: un espacio abierto a la comunidad

Desde el inicio de su mandato, Mamdani ha insistido en que Gracie Mansion debe funcionar como un espacio más abierto a la comunidad. El alcalde planteó la necesidad de ampliar el acceso público, más allá de eventos protocolares o visitas guiadas limitadas.

“Este es un hogar extraordinario, con una historia extraordinaria, que pertenece a la gente de esta increíble ciudad... Quiero que eso continúe y que sea accesible, que sea moldeada por la gente”, explicó.

En ese marco, los cambios domésticos que mencionó durante la conferencia de prensa operan también como parte de una narrativa que busca acercar la figura del alcalde a experiencias comunes.

“Puedo comprometerme a que este será un lugar en el que los neoyorquinos podrán verse a sí mismos, no solo en la televisión“, aseguró. ”Es importante que entiendan que este es un lugar al que también pertenecen”, agregó.