“Coleros” en Nueva York: llevan una carpa y cobran US$300 por un lugar privilegiado en la audiencia contra Maduro

Los “line dudes” pueden recibir cientos de dólares por hora para guardarles el puesto en la fila a otras personas

Nicolás Maduro se presenta este lunes en su primera audiencia en Nueva York tras ser capturado por las fuerzas de Estados Unidos. En ese contexto, personas conocidas como “coleros” ofrecen guardar el lugar en la fila a quienes paguen para tener un lugar privilegiado en el tribunal federal. Por este servicio, pueden recibir desde 100 y hasta 300 dólares por hora.

“Line dudes”: ofrecen hacer la fila para la audiencia de Maduro en Nueva York

De acuerdo con lo que mostró el creador de contenido Ronen Suarc en su cuenta de Instagram, los llamados “line dudes” son personas que ofrecen este servicio y que colocaron carpas en las inmediaciones de la corte desde temprano.

Aquellos que buscan asegurarse un puesto en la fila para poder ingresar a la audiencia pagan hasta US$300 por hora.

Noticia en desarrollo

