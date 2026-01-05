LA NACION
Noticias de Nueva York, en vivo: la audiencia de Nicolás Maduro y los últimos reportes de hoy, 5 de enero de 2026

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes en la Gran Manzana

Todas las noticias actualizas de Nueva York este lunes 5 de enero de 2026Associated Press

Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) imputó a Maduro por diversos cargos. Entre ellos, se encuentran conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra el territorio norteamericano.

Pam Bondi, fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, afirmó que Maduro y Flores “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”X/@AGPamBondi

Según informó la fiscal general Pam Bondi en una publicación de X, la esposa del líder venezolano, Cilia Flores, enfrenta las mismas acusaciones en el Distrito Sur de Nueva York.

A qué hora es la audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York

El líder de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá este lunes 5 de enero ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, junto a su esposa Cilia Flores. Según indicó un funcionario a CBS News, la audiencia a cargo del juez Alvin Hellerstein será a las 12 hs (hora del este).

Tras el operativo militar estadounidense en Caracas en el que fueron extraídos de Venezuela, Maduro y Flores llegaron a Nueva York durante la tarde del sábado en el buque de guerra USS Iwo Jima. Desde entonces, el líder permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn.

Nicolás Maduro comparece este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con sede en ManhattanGoogle Maps

Cómo estará el clima en Nueva York, este lunes 5 de enero de 2026

La ciudad de Nueva York inicia la jornada de este lunes 5 de enero de 2026 con un pronóstico de nieve entre las 10 horas y las 16 hs (hora local), según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). La temperatura se registra en 30ºF (-1,1ºC) en las primeras horas de la mañana en el área de Central Park.

La ciudad de Nueva York presenta una jornada con temperaturas frías este lunes 5 de eneroFreepik - Freepik

Con una humedad del 51%, se espera que los termómetros alcancen un máximo de 35ºF (1,6ºC) durante el día. En tanto, se presentan probabilidades de lluvias del 20%.

Noticias en vivo de la ciudad de Nueva York

