Noticias de Nueva York, en vivo: la audiencia de Nicolás Maduro y los últimos reportes de hoy, 5 de enero de 2026

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) imputó a Maduro por diversos cargos. Entre ellos, se encuentran conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra el territorio norteamericano.

Pam Bondi, fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, afirmó que Maduro y Flores “pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses” X/@AGPamBondi

Según informó la fiscal general Pam Bondi en una publicación de X, la esposa del líder venezolano, Cilia Flores, enfrenta las mismas acusaciones en el Distrito Sur de Nueva York.