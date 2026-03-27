Guerra contra las ratas en NYC: qué hacer si tu bote oficial está retrasado y las multas que inician en junio

La "guerra contra las ratas" en Nueva York atraviesa una etapa difícil a causa de temas logísticos en la repartición de equipos. Los propietarios de inmuebles de una a nueve unidades están obligados a usar los nuevos recipientes resistentes a las ratas, llamados NYC Bins. No obstante, según un informe del sitio web especializado Documented, cientos de solicitudes hechas a partir de finales de 2024 experimentaron demoras importantes.

Fechas de entrega de los botes y monitoreo de órdenes pendientes

El sistema de pedidos en línea sufrió problemas técnicos durante la mayor parte del invierno, lo que causó un corte en la cadena de distribución de cerca de 1 millón de botes que los habitantes de Nueva York habían solicitado.

Hay opciones para separar residuos y compostar, aunque no son obligatorias. (nyc.gov)

Las autoridades locales prometieron que todas las órdenes que estaban pendientes se llevarían a cabo antes del 31 de marzo, en respuesta a esta circunstancia. Los clientes que todavía no han recibido su equipo pueden seguir el progreso del envío con su número de orden y correo electrónico a través de la plataforma oficial del proveedor.

El dueño puede comunicarse directamente con el proveedor Otto por medio de su correo electrónico oficial si tiene más preguntas acerca del paradero de su compra o si quiere pedir un reembolso debido a que ha tardado demasiado.

Es importante guardar el recibo de pago original, sobre todo para aquellos que tienen previsto gestionar la devolución del dinero invertido si optan por comprar el recipiente a través de otra vía, con el fin de cumplir con la normativa a tiempo.

Formas de eludir las multas de junio en Nueva York y opciones para adquirir botes

A partir de junio de 2026, el incumplimiento de esta normativa derivará en sanciones económicas que oscilan entre los US$50 y los US$200. Para aquellos residentes que aún no reciben su bote oficial, existe la posibilidad de utilizar sus contenedores antiguos de manera temporal.

La nueva forma de contenedorización ya está vigente de manera obligatoria. (nyc.gov)

No obstante, según aclara Documented, estos deben contar obligatoriamente con una tapa de seguridad y tener una capacidad menor a 55 galones para que el servicio de recolección los acepte sin reportar una infracción. Para quienes no quieran arriesgarse a esperar el envío del correo oficial, existen métodos de adquisición:

Tiendas físicas: los botes oficiales están disponibles para retiro directo en sucursales de Home Depot .

los botes oficiales están disponibles para retiro directo en sucursales de . Entregas: servicios como DoorDash , Uber Eats o Instacart brindan el servicio de entrega a domicilio por una tarifa cercana a los US$50 .

servicios como , o brindan el servicio de entrega a domicilio por una tarifa cercana a los . Programa de reembolso: los dueños de una o dos unidades que se benefician de la exención de impuestos STAR pueden pedir el reintegro del dinero que han gastado hasta el 1 de junio de 2026.

Las ratas en Nueva York tienen mecanismos de supervivencia que las ayudan a resistir el invierno en la Gran Manzana (Pexels/Nikolett Emmert)

Para obtener el beneficio del reembolso, es necesario que el contribuyente entregue el número de comprobante del Departamento de Finanzas y el recibo de compra. Antes de que se cumplan los plazos legales establecidos por la ciudad, la solicitud puede ser enviada a través del correo postal o digitalmente.

La administración local sigue firme en su decisión de retirar las bolsas de basura negras de las aceras, una acción destinada a eliminar la fuente de comida para las colonias de ratas que perjudican la salud pública y el aspecto estético de los barrios neoyorquinos.