Cuál es la comida favorita de Zohran Mamdani: esto reveló el alcalde de Nueva York

El alcalde de Nueva York tiene una estrecha relación con la comida. Mientras todavía era candidato, Zohran Mamdani recordó que durante su infancia en Uganda comía chapati y kuku paka. Además de estas preparaciones tradicionales africanas, contó cuáles son sus restaurantes favoritos en la Gran Manzana y dio algunas recomendaciones de platos en cada uno.

Los platos de Uganda que marcaron la infancia de Mamdani

El nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York destacó el valor que tiene la comida como símbolo cultural. En una entrevista con Bon Appetit, señaló: “Es, en muchos sentidos, la forma en que veo el mundo y me veo a mí mismo en él”.

Zohran Mamdani destacó el aspecto cultural que observa en la comida Heather Khalifa - FR172147 AP

“La comida cuenta la historia de las personas, de la migración, las luchas y las alegrías. Creo que también es un hermoso reflejo de esta ciudad”, expresó el demócrata. En ese contexto, fue consultado sobre algunos de los platos que comía en su infancia.

Sobre esto, Mamdani recordó en primer lugar al kuku paka, una receta de pollo cocinado en leche de coco. Además, mencionó este último elemento como uno de los “ejemplos más claros de la creación de una nueva cultura” a partir de la alimentación.

En esa misma línea, destacó el chapati, un pan chato originario de India, como un acompañamiento para otros alimentos, pero que tiene una versión distinta en Uganda.

Zohran Mamdani llegó al City Hall en metro en su segundo día en el cargo Eduardo Munoz Alvarez� - FR171643 AP�

Según el relato de Mamdani, en Kampala, la capital del país africano donde él creció, el chapati por sí solo se consumía como una comida callejera. El alcalde neoyorquino advirtió que la preparación de este pan en su país “tiene mucho más sabor” y funciona como un plato económico y práctico para consumir al paso.

Mamdani recordó que comía Chapati en Uganda y mencionó la elección de este plato como comida callejera Shutterstock

Cuáles son los restaurantes favoritos de Mamdani en Nueva York

Más allá de sus raíces y los alimentos que consumía en Uganda, el alcalde de la Gran Manzana también habló en otra entrevista sobre cuáles son sus locales gastronómicos preferidos.

En diálogo con The New Yorker, Mamdani eligió:

Kabab King: el lugar está ubicado en la zona de Jackson Heights y el funcionario recomendó pedir biryani.

el lugar está ubicado en la zona de Jackson Heights y el funcionario recomendó pedir biryani. Pye Boat : el restaurante está en Astoria y Mamdani aconsejó ordenar un plato llamado “koy nua”.

: el restaurante está en Astoria y Mamdani aconsejó ordenar un plato llamado “koy nua”. Zyara: en ese local, la mejor opción según el alcalde es el adana laffa de cordero.

Qué son el chapati y el kuku paka, los platos que Mamdani comía en Uganda

De acuerdo con Britannica, el chapati es un pan chato de origen indio que usualmente se sirve con verduras y estofado. Con el paso del tiempo, su consumo se extendió a la región de Asia Central, el sudeste asiático, África Oriental y algunas zonas del Caribe.

Gracias a su forma y lo sencillo de su preparación, era una comida habitual en viajeros. Según una receta de LA NACION, solo se necesita harina de trigo, sal y agua para cocinarla.

Por su parte, el kuku paka es un plato conformado por pollo cocinado en leche de coco, según una reseña de The Spice Girl Kitchen. La preparación contiene múltiples especias y tiene su origen en África Oriental.