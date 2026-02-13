Cuántas pulgadas de nieve se esperan en Nueva York y Nueva Jersey para este fin de semana invernal
La mayor probabilidad de acumulación se presentaría durante el viernes 13, debido a chaparrones asociados al sistema
- 4 minutos de lectura'
Un nuevo sistema invernal se perfila hacia el noreste de Estados Unidos y, aunque no apunta a un gran temporal, sí podría dejar rastros de nieve entre el viernes por la noche y el domingo. Los pronósticos oficiales indican un escenario de acumulaciones leves, con variaciones según la ubicación y la evolución de la baja presión costera, tanto en Nueva York como en Nueva Jersey.
Nueva York: nevadas débiles y baja probabilidad de acumulación relevante
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Nueva York describió un período mayormente seco hasta el final de la semana laboral, seguido por la llegada de un débil frente frío durante la noche del viernes. Ese sistema podría activar chaparrones de nieve dispersos o un episodio corto de nieve ligera.
La agencia explicó que la perturbación atmosférica cruzará la región junto a un frente frío débil. El resultado sería precipitación breve y de baja intensidad. La mayor probabilidad de ver copos medibles estará en elevaciones interiores más altas, mientras que en zonas urbanas el fenómeno podría ser apenas perceptible.
Entre el viernes 13 por la noche y la madrugada del sábado 14:
- Promedio de acumulación: 0,10 pulgadas (0,25 centímetros)
- Escenario máximo razonable: 0,75 pulgadas (1,90 centímetros)
- Mayor probabilidad: áreas elevadas del interior
- Posibilidad en la ciudad: copos aislados o nieve muy ligera
Para el domingo 15, la atención se centrará en otro sistema que avanzará por el Atlántico medio. En principio, la baja presión se mantendría al sur de la región, lo que limitaría las precipitaciones. De ocurrir algo, sería breve y con mezcla de lluvia en sectores costeros de Nueva York y Nueva Jersey.
Probabilidades estimadas para el domingo:
- Probabilidad de una a dos pulgadas (2.5 a 5 centímetros): 10 a 20%
- Probabilidad menor al 10% de un escenario más nevador.
- Mayor incertidumbre por la trayectoria exacta del sistema
Nueva Jersey: sistema al sur y posibles cambios entre lluvia y nieve
El pronóstico emitido por la oficina del NWS en Mount Holly indica un patrón similar: un fin de semana con temperaturas moderadas para la época y un sistema costero que pasará al sur entre el domingo y el lunes. La trayectoria es clave, ya que determinará si la precipitación llega en forma de lluvia o nieve.
Durante el viernes 13 el tiempo se mantendrá mayormente soleado, con temperaturas diurnas típicamente invernales:
- Máximas: alrededor de los 30 °F (aprox. bajo cero a pocos grados sobre cero en °C).
- Condiciones: estables y secas
- Sin acumulación de nieve significativa
El sábado 14 el aire se suaviza y las máximas subirán hacia los 40 °F (aprox. 4°C a 9°C), lo que reducirá la posibilidad de nevadas generalizadas.
La situación cambiará el domingo 15. El centro meteorológico prevé que la baja presión avance por el sur de la región, con precipitación que podría comenzar como nieve en el norte y transformarse en lluvia en gran parte del estado. El informe destaca la incertidumbre: si el sistema se intensifica más de lo previsto, el enfriamiento dinámico podría permitir acumulaciones.
Posibles escenarios para el domingo:
- Sistema débil: poca o nula acumulación
- Sistema moderado: nieve acumulable en zonas interiores
- Sistema fuerte (baja probabilidad): nieve significativa, excepto en la costa.
El NWS indicó que “una solución de tormenta fuerte continúa siendo de baja probabilidad”, por lo que el escenario más probable sigue siendo un evento menor. Las posibilidades oficiales de precipitación varían entre 30% y 70% de norte a sur, con menor cobertura donde la nieve sería más factible.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Favores, regalos y acceso: el sistema de beneficios que Epstein ofrecía a su círculo
- 2
El cruce a los gritos entre Horacio Pietragalla y Nicolás Mayoraz por la reforma penal juvenil en Diputados
- 3
Con amplia mayoría, el Gobierno aprobó en Diputados la baja de la imputabilidad a 14 años
- 4
Más que el cambio de un par de leyes clave