Cuántas pulgadas de nieve se esperan en Nueva York y Nueva Jersey para este fin de semana invernal

Un nuevo sistema invernal se perfila hacia el noreste de Estados Unidos y, aunque no apunta a un gran temporal, sí podría dejar rastros de nieve entre el viernes por la noche y el domingo. Los pronósticos oficiales indican un escenario de acumulaciones leves, con variaciones según la ubicación y la evolución de la baja presión costera, tanto en Nueva York como en Nueva Jersey.

Nueva York: nevadas débiles y baja probabilidad de acumulación relevante

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Nueva York describió un período mayormente seco hasta el final de la semana laboral, seguido por la llegada de un débil frente frío durante la noche del viernes. Ese sistema podría activar chaparrones de nieve dispersos o un episodio corto de nieve ligera.

El NWS en Nueva York anticipa la llegada de un frente frío débil durante la noche del viernes que podría activar chaparrones de nieve breves TIMOTHY A. CLARY� - AFP�

La agencia explicó que la perturbación atmosférica cruzará la región junto a un frente frío débil. El resultado sería precipitación breve y de baja intensidad. La mayor probabilidad de ver copos medibles estará en elevaciones interiores más altas, mientras que en zonas urbanas el fenómeno podría ser apenas perceptible.

Entre el viernes 13 por la noche y la madrugada del sábado 14:

Promedio de acumulación: 0,10 pulgadas (0,25 centímetros)

Escenario máximo razonable: 0,75 pulgadas (1,90 centímetros)

Mayor probabilidad: áreas elevadas del interior

Posibilidad en la ciudad: copos aislados o nieve muy ligera

Un segundo sistema de baja presión avanzará por el Atlántico Medio el domingo; sin embargo, los modelos actuales sugieren que el núcleo de la tormenta se mantendrá al sur de la región Foto de Raman Shaunia en Unsplash

Para el domingo 15, la atención se centrará en otro sistema que avanzará por el Atlántico medio. En principio, la baja presión se mantendría al sur de la región, lo que limitaría las precipitaciones. De ocurrir algo, sería breve y con mezcla de lluvia en sectores costeros de Nueva York y Nueva Jersey.

Probabilidades estimadas para el domingo:

Probabilidad de una a dos pulgadas (2.5 a 5 centímetros): 10 a 20%

Probabilidad menor al 10% de un escenario más nevador.

Mayor incertidumbre por la trayectoria exacta del sistema

Nueva Jersey: sistema al sur y posibles cambios entre lluvia y nieve

El pronóstico emitido por la oficina del NWS en Mount Holly indica un patrón similar: un fin de semana con temperaturas moderadas para la época y un sistema costero que pasará al sur entre el domingo y el lunes. La trayectoria es clave, ya que determinará si la precipitación llega en forma de lluvia o nieve.

Durante el viernes 13 el tiempo se mantendrá mayormente soleado, con temperaturas diurnas típicamente invernales:

Máximas: alrededor de los 30 °F (aprox. bajo cero a pocos grados sobre cero en °C).

Condiciones: estables y secas

Sin acumulación de nieve significativa

El sábado 14 el aire se suaviza y las máximas subirán hacia los 40 °F (aprox. 4°C a 9°C), lo que reducirá la posibilidad de nevadas generalizadas.

Para el sábado 14, se espera que las temperaturas en Nueva Jersey suban hacia el rango de los 40°F (4°C a 9°C), lo que dificultaría la acumulación de nieve generalizada durante el día X/nycemergencymgt

La situación cambiará el domingo 15. El centro meteorológico prevé que la baja presión avance por el sur de la región, con precipitación que podría comenzar como nieve en el norte y transformarse en lluvia en gran parte del estado. El informe destaca la incertidumbre: si el sistema se intensifica más de lo previsto, el enfriamiento dinámico podría permitir acumulaciones.

Posibles escenarios para el domingo:

Sistema débil: poca o nula acumulación

Sistema moderado: nieve acumulable en zonas interiores

Sistema fuerte (baja probabilidad): nieve significativa, excepto en la costa.

El NWS indicó que “una solución de tormenta fuerte continúa siendo de baja probabilidad”, por lo que el escenario más probable sigue siendo un evento menor. Las posibilidades oficiales de precipitación varían entre 30% y 70% de norte a sur, con menor cobertura donde la nieve sería más factible.