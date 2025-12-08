Sigue la ola de frío invernal en Estados Unidos: ¿caerá más nieve en Chicago y Nueva York?

Se mantiene el frío invernal en Estados Unidos durante la segunda semana de diciembre. En Nueva York se esperan temperaturas por debajo de los niveles de congelación, mientras que en Chicago se prevén ventiscas de nieve.

El clima para la segunda semana de diciembre

De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) se pronostica una "alta presión transitoria, fría y seca", en la región central y este de Estados Unidos.

Para el 8 de diciembre se prevén temperaturas por debajo de los niveles de congelación Freepik

En Nueva York, un aire frío cruzó la ciudad en la noche del sábado 6 de diciembre, donde la temperatura disminuyó hasta los 21.2 °F (-6 °C) en la mayoría de las áreas. Al día siguiente, la temperatura máxima y mínima fue de 42.8°F (6°C) y 28.4°F (-2°C).

Para el próximo 8 de diciembre, se prevén intervalos de nubes y sol por la mañana con más nubes al final del día. Las temperaturas contarán con máximas de 32°F (0°C) y mínimas de 21.2°F (-6°F).

Se prevé que el próximo lunes, Nueva York esté con temperaturas por debajo de los niveles de congelación X/@NWSNewYorkNY

“Más refuerzos de aire frío están en camino. Tras un frente frío, llega más aire frío esta noche hasta el lunes. Las temperaturas tendrán dificultades para superar el punto de congelación mañana, ¡y no lo harán en la mayoría de los lugares!“, informó el NWS en su cuenta de X.

En Chicago continúan las nevadas. El 7 de diciembre se publicó un “aviso de clima invernal” para los condados de Cook, DuPage, Kane, McHenry, Kendall, Lake, Will y Grundy en Illinois, y los condados de Lake y Porter en Indiana.

Se publicó un “aviso de clima invernal” para los condados de Cook, DuPage, Kane, McHenry, Kendall, Lake, Will y Grundy en Illinois, y los condados de Lake y Porter en Indiana Nam Y. Huh - AP

En el Aeropuerto Internacional O’Hare, se habían retrasado 146 vuelos, con un promedio de 77 minutos, hasta las 9 hs del domingo. Asimismo, las carreteras resbaladizas provocaron un accidente cerca de la Terminal 2.

El total de nieve más alto a las 9 hs fue en Fairdale con 6 pulgadas. Seguido a este se encuentra Rockford con 5,7 pulgadas, Wadsworth, Batavia, O’Hare y Midway.

¿Se prevén mayores nevadas en Chicago? Pronóstico de la última semana

El NWS advirtió que podrían producirse algunos casos de ventiscas de nieve en la ciudad en la tarde del 7 de diciembre. La mayor amenaza está en las zonas rurales que registraron más de 5 cm de nieve el día anterior.

Se prevén temperaturas por debajo de los niveles de congelación a partir del 7 de diciembre X/@NWSChicago

Para el lunes se prevén temperaturas por debajo de los niveles de congelación, con máximas de 26°F (-3.3°C) y 21°F (-6.1°C) y chubascos de nieve con efecto lago. Al día siguiente, subirán las temperaturas hasta los 40°F (4.4°C)

“El patrón invernal activo continuará durante la próxima semana”, advirtió el organismo meteorológico a través de su cuenta de X.

Con estos valores, el invierno 2025-2026 acumuló hasta el momento hasta 38 cm de nieve tanto en Chicago como en Rockford solo en los últimos 9 días. Por tanto, se convirtió en la temporada más nevada desde febrero de 2021 y casi excedió las pulgadas acumuladas de la temporada anterior.