De cuánto es la multa por no votar en las elecciones de Nueva York 2025
El 4 de noviembre, los neoyorquinos acudirán a las urnas en la elección de la alcaldía; qué ocurre si deciden no participar
- 3 minutos de lectura'
En Nueva York, en las elecciones generales de la alcaldía de Nueva York, el 4 de noviembre, el sufragio es voluntario y no existe ninguna multa por abstenerse. La única consecuencia posible de no acudir a las urnas está relacionada con el estatus del registro electoral, que puede cambiar si un votante no confirma su dirección tras no participar en varias elecciones consecutivas.
Voto voluntario en Nueva York: formas de participar en las elecciones
La Junta Electoral del Estado de Nueva York (Nysboe, por sus siglas en inglés) indica que participar en las elecciones es voluntario y que no existen penalidades por no acudir. Asimismo, el gobierno de EE.UU. señala que en el país, incluido Nueva York, el voto no es obligatorio: “En Estados Unidos, ninguna persona está legalmente obligada a sufragar en elecciones locales, estatales o presidenciales”.
Los ciudadanos tienen la libertad de decidir si desean ejercer este derecho. Además, existen distintas modalidades para facilitar la participación en Nueva York, como por ejemplo:
- Votación anticipada: funciona de la misma manera que en el día de las elecciones. Quienes participan marcan y escanean su boleta de forma privada, y los resultados se cuentan, se tabulan y se incluyen en los totales de la noche electoral.
- Votación en persona: el día de las elecciones generales es el 4 de noviembre de 2025. Los centros estarán abiertos de 6hs a 21hs.
- Votación por correo: los participantes pueden solicitar una papeleta de votación por correo. La fecha límite fue el 25 de octubre de 2025, sin embargo, los electores aún pueden solicitarla en la oficina de la Junta Electoral de su condado hasta el 3 de noviembre.
Qué sucede si un votante no participa en las elecciones en Nueva York
Aunque no existen consecuencias legales por abstenerse de votar en Nueva York, un elector registrado que no participe en dos elecciones federales consecutivas y no confirme su dirección puede ser marcado como “inactivo” en el padrón electoral, de acuerdo con el Artículo 5, Sección 5-213 de la Ley Electoral del Estado de Nueva York.
Esto implica que su nombre podría no aparecer en la lista de votantes activos, lo que limita temporalmente su facilidad para participar en futuras elecciones. Sin embargo, la persona puede restaurar su estatus en cualquier momento al notificar a la Junta Electoral que reside en su dirección registrada y al firmar una petición válida, o al emitir un sufragio que confirme su domicilio. Una vez actualizado, el organismo le envía un aviso formal al interesado y le informa que su inscripción fue reactivada.
Quiénes pueden votar en las elecciones generales de Nueva York
Para poder registrarse como votante en el estado de Nueva York, se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ser ciudadano de Estados Unidos.
- Tener 18 años (se puede pre-registrar a los 16 o 17 años, pero no se podrá sufragar hasta cumplir 18).
- Ser residente del estado y del condado, ciudad o villa durante al menos 30 días antes de la elección.
- No estar en prisión por una condena por delito grave.
- No haber sido declarado legalmente incompetente por un tribunal.
- No haber reclamado el derecho a votar en otro lugar.
