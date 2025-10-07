Últimas encuestas de Nueva York: quién lleva la delantera en votos de latinos entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo

Según su argumento, un gobierno encabezado por Mamdani provocaría una intervención federal y se convertiría en un ejemplo del presidente para desacreditar a los progresistas en otras ciudades. “Mamdani es un regalo para él, porque es la excusa que necesita para tomar el control de Nueva York”, insistió.

El propio Mamdani respondió a través de un comunicado difundido por ABC. En el documento, acusó a Cuomo de ir en línea con los intereses del presidente republicano y de los grandes donantes conservadores. “Donald Trump y sus multimillonarios aliados dejaron claro que Andrew Cuomo es su candidato para alcalde”, sostuvo el texto.

Pese a su ofensiva mediática, Cuomo enfrenta un panorama difícil. Luego de perder las primarias demócratas, decidió continuar su carrera como independiente. Su figura sigue marcada por las denuncias de acoso sexual que precipitaron su salida del gobierno estatal en 2021.

En The View, reconoció que ese episodio lo llevó a modificar su comportamiento. “Aprendí una lección dolorosa: ser mucho más cuidadoso con lo que se dice o con los gestos. Ya no beso a nadie en la mejilla a menos que la otra persona lo haga primero”, afirmó.