Últimas encuestas de Nueva York: quién lleva la delantera en votos de latinos entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo

Falta menos de un mes para las elecciones del 4 de noviembre; un nuevo sondeo mostró el favoritismo del legislador entre los votantes de origen latino: una diferencia de más de 20 puntos sobre el exgobernador

Zohran Mamdani aventaja a Andrew Cuomo en el voto latino, según una nueva encuesta
La carrera por la alcaldía de Nueva York entró en la recta final de cara a las elecciones que del 4 de noviembre. En este contexto, las encuestas muestran una amplia ventaja de Zohran Mamdani frente Andrew Cuomo. Asimismo, un nuevo sondeo analizó la preferencia de los electores latinos: el candidato demócrata supera al exgobernador por más de 20 puntos.

Nueva encuesta en Nueva York: los latinos apoyan a Mamdani

Una nueva encuesta reveló que Zohran Mamdani consolidó una ventaja significativa entre los votantes latinos de la ciudad, un sector clave para definir la elección. El estudio, encargado por la organización Hispanic Federation y realizado por Lake Research, mostró que el candidato demócrata obtuvo un 48% de apoyo frente al 24% de Andrew Cuomo, mientras que el republicano Curtis Sliwa alcanzó el 13%. El restante 13% de los consultados se declaró indeciso.

Mamdani lidera el voto latino en Nueva York: 48% contra 24% de Cuomo
El sondeo se llevó a cabo entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre sobre una muestra de 600 votantes registrados. En los resultados, Mamdani duplicó el respaldo de Cuomo entre los neoyorquinos de origen latino, al superar incluso los márgenes previstos en encuestas previas. Los votantes identificaron el costo de vida, el crimen y el precio de la vivienda como sus principales preocupaciones.

Cuomo apuntó contra Mamdani: “Un regalo para Donald Trump”

El lunes 6 de octubre, Andrew Cuomo aprovechó su participación en el programa The View para lanzar una dura advertencia sobre lo que, según él, representaría un triunfo de Mamdani. El exgobernador definió esa eventual victoria como “un regalo para Donald Trump” y aseguró que su rival encarnaría una amenaza para la estabilidad política de la ciudad.

“Trump tomará una foto de Mamdani y recorrerá el país diciendo: ‘Esto es lo que pasa cuando los demócratas eligen a un socialista’”, expresó.

¿Puedo votar en las elecciones de Nueva York si soy migrante?

Según lo estipulado en la Constitución del estado de Nueva York, únicamente pueden votar en las elecciones los ciudadanos estadounidenses o los migrantes que completaron el proceso de naturalización. Además de este requisito indispensable, los interesados en participar en los comicios deben cumplir con otra serie de criterios.

Bajo esta regulación, quedan excluidas de votar en las urnas las personas:

  • Titulares de la green card o tarjeta de residencia permanente.
  • Con visas o estatus migratorio temporal.
  • Migrantes indocumentados.
  • Solicitantes de la ciudadanía estadounidense que no hayan culminado el proceso.

Las últimas encuestas sobre las elecciones en Nueva York

La sorpresiva salida de Eric Adams de la contienda por la alcaldía de Nueva York alteró por completo el tablero político de la Gran Manzana. Diversos sondeos de septiembre mostraron cómo se reacomodarían las preferencias de los votantes y qué figuras ganaría terreno con la retirada del mandatario.

Marist: qué cambia con la salida de Eric Adams

La Marist Poll, publicada el 16 de septiembre, analizó en detalle qué pasaría en un escenario con menos candidatos. En la competencia general, Mamdani aparecía con 45% de apoyo frente al 24% de Cuomo, el 17% de Sliwa y el 9% de Adams.El panorama se modificaba en una simulación sin Adams:

  • Mamdani crecía levemente a 46%.
  • Cuomo ascendía a 30%.
  • Sliwa subía a 18%.

CBS News/YouGov: otro reordenamiento posible de porcentajes

