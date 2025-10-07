Últimas encuestas de Nueva York: quién lleva la delantera en votos de latinos entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo
Falta menos de un mes para las elecciones del 4 de noviembre; un nuevo sondeo mostró el favoritismo del legislador entre los votantes de origen latino: una diferencia de más de 20 puntos sobre el exgobernador
La carrera por la alcaldía de Nueva York entró en la recta final de cara a las elecciones que del 4 de noviembre. En este contexto, las encuestas muestran una amplia ventaja de Zohran Mamdani frente Andrew Cuomo. Asimismo, un nuevo sondeo analizó la preferencia de los electores latinos: el candidato demócrata supera al exgobernador por más de 20 puntos.
Nueva encuesta en Nueva York: los latinos apoyan a Mamdani
Una nueva encuesta reveló que Zohran Mamdani consolidó una ventaja significativa entre los votantes latinos de la ciudad, un sector clave para definir la elección. El estudio, encargado por la organización Hispanic Federation y realizado por Lake Research, mostró que el candidato demócrata obtuvo un 48% de apoyo frente al 24% de Andrew Cuomo, mientras que el republicano Curtis Sliwa alcanzó el 13%. El restante 13% de los consultados se declaró indeciso.
El sondeo se llevó a cabo entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre sobre una muestra de 600 votantes registrados. En los resultados, Mamdani duplicó el respaldo de Cuomo entre los neoyorquinos de origen latino, al superar incluso los márgenes previstos en encuestas previas. Los votantes identificaron el costo de vida, el crimen y el precio de la vivienda como sus principales preocupaciones.
Según informó New York Daily News, que tuvo la primicia del sondeo, Mamdani logró captar el apoyo de una generación joven, activa en redes sociales y atraída por su discurso progresista. Entre los electores menores de 50 años, alcanzó un 62% de imagen positiva, mientras que entre los mayores de esa línea la cifra descendió al 49%.
Durante las primarias, Mamdani demostró fuerza en zonas con fuerte presencia hispana, como Washington Heights y East Harlem, mientras que Cuomo dominó los distritos latinos del Bronx. Sin embargo, el escenario cambió tras el retiro del alcalde Eric Adams, quien abandonó la contienda en medio de presiones internas del partido y bajos niveles de popularidad. Con su salida, el enfrentamiento quedó reducido a tres nombres: Mamdani, Cuomo y Sliwa.
Cuomo apuntó contra Mamdani: “Un regalo para Donald Trump”
El lunes 6 de octubre, Andrew Cuomo aprovechó su participación en el programa The View para lanzar una dura advertencia sobre lo que, según él, representaría un triunfo de Mamdani. El exgobernador definió esa eventual victoria como “un regalo para Donald Trump” y aseguró que su rival encarnaría una amenaza para la estabilidad política de la ciudad.
“Trump tomará una foto de Mamdani y recorrerá el país diciendo: ‘Esto es lo que pasa cuando los demócratas eligen a un socialista’”, expresó.
Según su argumento, un gobierno encabezado por Mamdani provocaría una intervención federal y se convertiría en un ejemplo del presidente para desacreditar a los progresistas en otras ciudades. “Mamdani es un regalo para él, porque es la excusa que necesita para tomar el control de Nueva York”, insistió.
El propio Mamdani respondió a través de un comunicado difundido por ABC. En el documento, acusó a Cuomo de ir en línea con los intereses del presidente republicano y de los grandes donantes conservadores. “Donald Trump y sus multimillonarios aliados dejaron claro que Andrew Cuomo es su candidato para alcalde”, sostuvo el texto.
Pese a su ofensiva mediática, Cuomo enfrenta un panorama difícil. Luego de perder las primarias demócratas, decidió continuar su carrera como independiente. Su figura sigue marcada por las denuncias de acoso sexual que precipitaron su salida del gobierno estatal en 2021.
En The View, reconoció que ese episodio lo llevó a modificar su comportamiento. “Aprendí una lección dolorosa: ser mucho más cuidadoso con lo que se dice o con los gestos. Ya no beso a nadie en la mejilla a menos que la otra persona lo haga primero”, afirmó.
¿Puedo votar en las elecciones de Nueva York si soy migrante?
Según lo estipulado en la Constitución del estado de Nueva York, únicamente pueden votar en las elecciones los ciudadanos estadounidenses o los migrantes que completaron el proceso de naturalización. Además de este requisito indispensable, los interesados en participar en los comicios deben cumplir con otra serie de criterios.
Bajo esta regulación, quedan excluidas de votar en las urnas las personas:
- Titulares de la green card o tarjeta de residencia permanente.
- Con visas o estatus migratorio temporal.
- Migrantes indocumentados.
- Solicitantes de la ciudadanía estadounidense que no hayan culminado el proceso.
Las últimas encuestas sobre las elecciones en Nueva York
La sorpresiva salida de Eric Adams de la contienda por la alcaldía de Nueva York alteró por completo el tablero político de la Gran Manzana. Diversos sondeos de septiembre mostraron cómo se reacomodarían las preferencias de los votantes y qué figuras ganaría terreno con la retirada del mandatario.
Marist: qué cambia con la salida de Eric Adams
La Marist Poll, publicada el 16 de septiembre, analizó en detalle qué pasaría en un escenario con menos candidatos. En la competencia general, Mamdani aparecía con 45% de apoyo frente al 24% de Cuomo, el 17% de Sliwa y el 9% de Adams.El panorama se modificaba en una simulación sin Adams:
- Mamdani crecía levemente a 46%.
- Cuomo ascendía a 30%.
- Sliwa subía a 18%.
CBS News/YouGov: otro reordenamiento posible de porcentajes
Otra medición relevante fue la de YouGov en asociación con CBS News, publicada el 15 de septiembre. Allí, Mamdani reunió 43% de las adhesiones, seguido por Cuomo (28%), Sliwa (15%) y Adams (6%).
En la hipótesis de que Adams abandonara la carrera, los números mostraban un leve ajuste: Mamdani subía a 44%, Cuomo ascendía a 30% y Sliwa alcanzaba el 17%. En ese sentido, la salida del actual alcalde no alteraba drásticamente el liderazgo del demócrata, aunque reforzaba la segunda posición del exgobernador.
Quinnipiac: un escenario de tres candidatos
El estudio de Quinnipiac University, difundido el 10 de septiembre, exploró un posible escenario sin Adams. En la elección general con cuatro candidatos, Mamdani lideraba con 45%, mientras que Cuomo alcanzaba el 23%, Sliwa llegaba al 15% y Adams reunía el 12%.Cuando se simuló un escenario de tres candidatos, estos fueron los resultados:
- Mamdani 46%.
- Cuomo 30%.
- Sliwa 17%.
Más notas de Elecciones en NYC y NJ
Seguí leyendo
Reglas más duras. El anuncio del DPS de Texas: suspende la emisión de un tipo de licencia de conducir comercial
Una a una. En Florida: las nuevas leyes firmadas por Ron DeSantis que entraron en vigor en octubre 2025
Cómo solicitarlo. La CBP responde si el formulario I-94 se puede usar como prueba de estatus legal si se tiene parole
- 1
OpenAI lanza un informe que identifica las 44 profesiones que podrían ser reemplazadas por la inteligencia artificial
- 2
En su primer gran cambio para las finanzas vaticanas, León XIV derogó una disposición de Francisco sobre las inversiones
- 3
Parece un auto, alcanza los 120km/h y quiere desafiar a la forma de moverse en el mundo
- 4
El cruce entre Mariana Brey y Juan Grabois por una foto de Taiana con Maduro