Día de Acción de Gracias: la nueva medida de Kathy Hochul que impacta en los conductores de Nueva York

La nueva estrategia dirigida a los conductores de Nueva York incluye más patrullas, controles de alcoholemia y vigilancia de distracciones, según el comunicado oficial de la gobernadora Kathy Hochul. El plan rige desde el sábado 22 hasta este domingo 30 de noviembre. Durante este periodo, también se incorpora la suspensión temporal de cierres por obras.

Nueva York: así será el operativo estatal por Acción de Gracias 2025

La medida anunciada por Kathy Hochul y replicada en el sitio del gobierno de Nueva York surge de la prioridad oficial de reducir episodios de conducción bajo efectos del alcohol y excesos de velocidad en el periodo festivo.

La campaña anterior dejó miles de multas y detenciones por conducción indebida Sitio web del gobierno de Nueva York

Según el comunicado estatal, la Policía de Nueva York y los departamentos locales intensifican la presencia en autopistas y rutas. El operativo actúa sobre conducción bajo efectos del alcohol o drogas, maniobras temerarias y violaciones de la Move Over Law, ampliada en marzo para proteger a quienes permanecen detenidos en banquinas.

Durante la campaña de 2024, las agencias emitieron 50.466 multas, arrestaron 1705 automovilistas por manejo afectado y labraron 10.078 infracciones por exceso de velocidad. También registraron 1702 sanciones por uso de dispositivos electrónicos al volante.

Controles de ruta en Nueva York: cómo operan los retenes y vehículos CITE

El comunicado indica que la Policía Estatal emplea puestos fijos de control de sobriedad y vehículos del programa Vigilancia de Tránsito con Identidad Oculta (CITE, por sus siglas en inglés). Estas unidades circulan sin identificación visible y permiten detectar distracciones, como el uso del teléfono, sin que los automovilistas adviertan que son patrullas. Cuando encienden sus luces de emergencia se identifican como vehículos policiales.

Los operativos incluyen puestos fijos de sobriedad y vehículos encubiertos para detectar uso del teléfono Instagram Policia de Nueva York

La gobernación también advierte que un arresto por conducción bajo efectos de alcohol o drogas puede costar hasta US$10.000, entre honorarios legales, multas, aumentos en el seguro, gastos de remolque, reparaciones y pérdida de ingresos, además del riesgo de perder la licencia de conducir.

Acción de Gracias: qué obras se suspenden en autopistas de Nueva York

Para facilitar los viajes durante Acción de Gracias, el estado suspenderá los cierres de carriles en obras viales desde las 6 hs del miércoles 26 hasta las 6 hs del lunes 1° de diciembre. Esta medida forma parte de la iniciativa Drivers First, que prioriza reducir demoras y congestiones por trabajos en rutas y puentes.

El comunicado aclara que algunos trabajos pueden continuar solo detrás de barreras permanentes o cuando se trate de reparaciones de emergencia. Las autoridades también reiteran la obligación de cumplir la Move Over Law, ampliada en marzo, para exigir que los automovilistas reduzcan la velocidad y se desplacen a otro carril —siempre que sea seguro— ante cualquier vehículo detenido en la banquina de la carretera.

Apps y servicios oficiales para viajar seguro durante Acción de Gracias

El estado mantendrá abiertos los 27 paradores de la Thruway e impulsa el uso de aplicaciones y portales oficiales para evitar imprevistos. A su vez, indicaron que el portal 511NY permite consultar cámaras de tráfico, desvíos, incidentes y enlaces con servicios de tránsito y aeropuertos. La app ofrece alertas sonoras en ruta mediante su modo Drive.

El estado pausa cierres de carriles en obras para agilizar los traslados por Acción de Gracias Instagram Policia de Nueva York

La Thruway Authority ofrece información en tiempo real, asistencia de navegación y el programa TRANSalert para recibir avisos sobre el estado del corredor. Además, la app “Have a Plan”, impulsada por la STOP-DWI Foundation, facilita el contacto con servicios de taxi o transporte por aplicación, permite programar un conductor designado y comunica sanciones vigentes por manejo si bebió alcohol.

Advertencias oficiales: los mensajes del estado de Nueva York para conductores

Los funcionarios estatales remarcaron que el feriado exige máxima atención al volante. El comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y titular del GTSC, Mark J. F. Schroeder, recordó que la conducción afectada puede “cambiar la estructura misma de una familia” y dejar un mal recuerdo de esa fecha durante toda la vida. También señaló que nadie quiere enfrentar las consecuencias de decisiones evitables.

El superintendente de la Policía Estatal, Steven G. James, afirmó que cada temporada deja “tragedias evitables” y víctimas de conductores temerarios o intoxicados. Subrayó que la seguridad en ruta es “absolutamente imperativa” durante los desplazamientos para visitar a familiares y amigos.

La comisionada de Transporte, Marie Therese Dominguez, sostuvo que levantar restricciones de obra permite reducir retrasos y priorizar los encuentros familiares en uno de los fines de semana más intensos del año. Indicó que la medida busca que los neoyorquinos pasen “menos tiempo en el tránsito y más tiempo entre ellos”.

El director ejecutivo de la Thruway Authority, Frank G. Hoare, definió el periodo como “uno de los más concurridos” y advirtió que la seguridad debe mantenerse como prioridad. Pidió “no manejar distraído ni afectado” y moverse hacia otro carril cuando resulte seguro ante cualquier vehículo detenido.

El sheriff James Quattrone, presidente de la NYS Sheriffs’ Association, destacó que el feriado puede exponer a conductores a riesgos innecesarios. Por eso, insistió en la importancia de “tener un plan” para evitar manejar bajo los efectos del alcohol.

Y por último, el presidente de la New York State Association of Chiefs of Police, Paul Oliva, anticipó refuerzos para identificar conducción afectada y exceso de velocidad. Señaló que la atención constante permite llegar a destino y disfrutar el fin de semana “con familia y amigos”.