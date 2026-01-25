Dónde entregan comida gratis en Nueva York en la semana del 26 al 29 de enero de 2026

Frente al persistente aumento del costo de vida, la ciudad de Nueva York mantiene activa su red de asistencia alimentaria para la última semana de enero. Del lunes 26 al jueves 29 de enero de 2026, diversas organizaciones y bancos de alimentos operarán en distintos distritos para garantizar que ninguna familia se quede sin sustento. Los centros ofrecen productos frescos y comidas listas sin necesidad de presentar documentos de estatus migratorio.

Dónde entregan comida gratis la última semana de enero en Nueva York

Para encontrar comida gratis en Nueva York del 26 al 29 de enero, es necesario utilizar herramientas como Food Help NYC o llamar al 311 (o 211) para ubicar despensas y comedores comunitarios, que ofrecen alimentos sin importar estatus migratorio o ingresos.

Estos programas buscan que los neoyorquinos con inseguridad alimentaria puedan acceder a alimentos gratuitos (Archivo) Freepik

Entre los bancos de alimentos y organizaciones que destaca esta página, se encuentran los siguientes:

Bronx

Iglesia de San Nicolás de Tolentino : se ubica en 2345 University Ave, Bronx, NY 10468, y atiende los martes a las 9.00 hs . El teléfono es (718) 295-6800.

se ubica en 2345 University Ave, Bronx, NY 10468, y . El teléfono es (718) 295-6800. Despensa de Alimentos Pan de Vida: se encuentra en 1104 Elder Ave, Bronx, NY 10472 y brinda asistencia los sábados a las 13.30 hs.

Manhattan

Iglesia Bautista de Convent Avenue : atiende los lunes a las 9.00 hs ., en 425 W 144th St, NY 10031 y su teléfono es (646) 698-5102.

atiende los ., en 425 W 144th St, NY 10031 y su teléfono es (646) 698-5102. Programa de Desayuno de la Iglesia de San Pedro: con dirección en 619 Lexington Ave, NY 10022, ofrece desayunos los martes a las 7.15 hs. Su teléfono es (212) 935-2200.

con dirección en 619 Lexington Ave, NY 10022, ofrece desayunos los martes a las 7.15 hs. Su teléfono es (212) 935-2200. Iglesia Riverside (Despensa de alimentos): atiende los miércoles a las 9.00 hs., y se encuentra en 91 Claremont Ave, NY 10027. Teléfono: (212) 870-6733.

atiende los miércoles a las 9.00 hs., y se encuentra en 91 Claremont Ave, NY 10027. Teléfono: (212) 870-6733. Campaña del Lado Oeste Contra el Hambre : brinda asistencia los miércoles a las 9.00 hs., en 263 W 86th St, NY 10024. Teléfono: (212) 362-3662.

brinda asistencia los miércoles a las 9.00 hs., en 263 W 86th St, NY 10024. Teléfono: (212) 362-3662. Harlem Dowling West Side Center: ofrece alimentos los viernes a las 12.00 hs., en 2139 Adam Clayton Powell Jr Blvd, NY 10027. Teléfono: (212) 749-3656.

Múltiples grupos entregarán alimentos sin costo a los habitantes de Nueva York (Archivo)

Brooklyn

ICNA Relief USA : brinda ayuda los lunes a las 12.00 hs, en 273 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11235. Teléfono: (718) 658-2028.

brinda ayuda los lunes a las 12.00 hs, en 273 Neptune Ave, Brooklyn, NY 11235. Teléfono: (718) 658-2028. S.D.A. Horeb (Servicios Comunitarios): atiende los martes a las 10.00 hs, en 520 Kingston Ave, Brooklyn, NY 11225. Teléfono: (718) 778-7373.

(Servicios Comunitarios): atiende los martes a las 10.00 hs, en 520 Kingston Ave, Brooklyn, NY 11225. Teléfono: (718) 778-7373. Immanuel Primera Iglesia Metodista Unida: ofrece ayuda los martes a las 13.00 hs, en 424 Dean St, Brooklyn, NY 11217. Teléfono: (718) 624-3300.

ofrece ayuda los martes a las 13.00 hs, en 424 Dean St, Brooklyn, NY 11217. Teléfono: (718) 624-3300. LifeBridgeNY / BKPantry : se ubica en 1895 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210 y atiende los miércoles a las 10.00 hs. Teléfono: (718) 233-5004.

se ubica en 1895 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11210 y atiende los miércoles a las 10.00 hs. Teléfono: (718) 233-5004. Grant House Unity Corporation: se ubica en 2046 Flatbush Ave, Brooklyn, NY 11234 y atiende los miércoles a las 11.00 hs. Teléfono: (631) 652-3700

Queens

Centro de Sida del Condado de Queens (Woodside): atiende los martes a las 8.00 hs, en 62-07 Woodside Ave, Woodside, NY 11377.

(Woodside): atiende los martes a las 8.00 hs, en 62-07 Woodside Ave, Woodside, NY 11377. Ministerio de Nuestra Señora de Gracia: se ubica en 158-10 101st St, Howard Beach, NY 11414 y brinda ayuda los martes a las 10.30 hs.

se ubica en 158-10 101st St, Howard Beach, NY 11414 y brinda ayuda los martes a las 10.30 hs. Moriah City Community Food Pantry : atiende los miércoles a las 15.00 hs, en 206-14 Linden Blvd, Cambria Heights, NY 11411

: atiende los miércoles a las 15.00 hs, en 206-14 Linden Blvd, Cambria Heights, NY 11411 Food Sharing Program (Flushing) : brinda asistencia los jueves a las 10.00 hs., en 38-24 149th St, Flushing, NY 11354.

brinda asistencia los jueves a las 10.00 hs., en 38-24 149th St, Flushing, NY 11354. Despensa Bethany: se ubica en 48-08 91st Pl, Elmhurst, NY 11373 y ofrece alimentos los sábados a las 9.00 hs.

En los diferentes puntos de distribución, la organización Hope Food Pantry entrega alimentos frescos de manera gratuita a las familias (Archivo) Foto Facebook hopestreetfoodpantry

Dónde encontrar ayuda alimentaria en Nueva York

El sitio web Health NY brinda las direcciones de los bancos de alimentos más cercanos a su lugar de residencia; algunos de los disponibles en diferentes condados son:

FeedMore WNY

Foodlink, Inc.

Banco de Alimentos de Caridades Católicas del Sur del Estado

Banco de Alimentos del Centro de Nueva York

Banco Regional de Alimentos del Noreste de Nueva York

Feeding Westchester

Long Island Cares, Inc.

Island Harvest, LTD

Banco de Alimentos de la Ciudad de Nueva York

City Harvest, Inc.