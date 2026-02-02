Quién es la nueva comisionada latina nombrada por Mamdani en Nueva York: hace historia en la ciudad

A un mes de su asunción como alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani continúa con el armado de su administración y recientemente anunció nuevos nombramientos. Entre las personas designadas destaca Yesenia Mata, la primera latina en ocupar el cargo de comisionada del Departamento de Servicios para Veteranos de la ciudad. Hija de inmigrantes indocumentados, tiene amplia experiencia en la defensa de los derechos de la comunidad migrante y de los veteranos.

La nueva comisionada latina nombrada por Mamdani en Nueva York

El sábado 31 de enero, Mamdani confirmó los nombramientos mediante un comunicado en el sitio web oficial de su oficina. Los cinco nuevos funcionarios, según el texto, se encargarán de dirigir agencias centrales en todo el gobierno y “promover la visión” de la administración de “una ciudad más segura y asequible“, en línea con su mirada política.

La nueva comisionada designada por Zohran Mamdani en Nueva York se formó como oficial del Ejército y llegó al rango de capitán Facebook Yesenia Mata

La oficina del alcalde neoyorquino definió a Mata como “una reconocida defensora de los derechos de los inmigrantes y los veteranos“. Hija de inmigrantes indocumentados procedentes de San Luis Potosí, en México, fue nombrada en 2022 por el entonces alcalde Eric Adams para integrar el equipo de transición de inmigración de Nueva York. En ese puesto, ayudó a planificar y asesorar cómo la administración abordaría el tema inmigratorio en la ciudad.

La joven latina también completó sus estudios como asistente legal, tiene una licenciatura en Administración de Empresas y un título de posgrado en Recursos Humanos de la Robert Morris University.

Recientemente, se desempeñó como directora ejecutiva de La Colmena, una organización que defiende los derechos de inmigración y de los jornaleros. Además, se formó como sargento de la Policía Militar del Ejército de Estados Unidos.

Con experiencia en distintas áreas, representa a Staten Island como miembro de la Comisión de Justicia Racial de la Ciudad de Nueva York. Entre sus trabajos como defensora de los migrantes, organizó comunidades latinas en Chicago, Arizona, Nueva York, Pensilvania, California y Florida como parte de la Estrategia Nacional de Difusión Latina para la Campaña Presidencial de Bernie Sanders.

En el comunicado, Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, sostuvo que Mata es “un recordatorio viviente de que los inmigrantes y sus hijos sirven y defienden la Constitución a diario“.

Qué rol desempeñará la nueva comisionada latina nombrada por Mamdani en Nueva York que hace historia en la ciudad.

De acuerdo con el comunicado publicado por la oficina de Mamdani, Mata ayudará a conectar a los veteranos de la ciudad con la vivienda, la atención médica, el emprendimiento y los servicios de apoyo.

“Se asegurará de que los neoyorquinos que protegieron su ciudad como miembros de las Fuerzas Armadas puedan seguir viviendo allí como veteranos después“, señaló el texto.

En su nuevo rol, la latina designada por Mamdani en Nueva York ayudará a conectar a los veteranos de la ciudad con servicios esenciales Linkedin Yesenia Mata

Por su parte, Mata destacó su participación en la comunidad. “El servicio ha sido la base de mi vida, tanto en las fuerzas armadas como en mi trabajo con las comunidades de inmigrantes y veteranos. Como comisionada, me comprometo a garantizar que cada veterano y familia militar en Nueva York sea reconocido, apoyado y empoderado”, sostuvo.

En esa línea, remarcó su entusiasmo por trabajar con la nueva administración de Nueva York. “Estoy lista para servirles con la dedicación, el cuidado y el respeto que merecen”, sentenció.

Zohran Mamdani anunció cinco nuevos nombramientos para la ciudad de Nueva York YouTube/NYC Mayor

Los nuevos comisionados nombrados por Mamdani en Nueva York

Al margen del nombramiento de Mata, la administración Mamdani anunció otros cuatro nuevos funcionarios: