Noticias de New York, en vivo: actualizaciones de hoy, lunes 2 de febrero de 2026

Para este lunes 2 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un día frío pero estable en la ciudad de Nueva York, sin nieve ni lluvia en el horizonte inmediato. El centro de referencia de Central Park anticipa cielo soleado, con una temperatura máxima cercana a 31 °F (‑0,5 °C) y ambiente seco, típico de una masa de aire invernal.

La mañana empezará gélida, con valores mínimos en torno de 11–13 °F (‑11 a ‑10 °C) al amanecer y sensación térmica todavía más baja en barrios expuestos al viento, por lo que las autoridades recomiendan abrigarse en capas, cubrir cabeza y manos y limitar la exposición prolongada al aire libre. A medida que avance el día, el sol ayudará a moderar la sensación de frío, pero la mayor parte de la jornada se mantendrá por debajo del punto de congelación, con pavimento frío y riesgo de hielo residual en zonas no tratadas.

Nueva York sigue enfrentando una ola de frío tras la tormenta invernal del fin de semana Freepik