Noticias de New York, en vivo: actualizaciones de hoy, lunes 2 de febrero de 2026
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en la Gran Manzana: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Cómo estará el clima en Nueva York este lunes 2 de febrero de 2026
Para este lunes 2 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un día frío pero estable en la ciudad de Nueva York, sin nieve ni lluvia en el horizonte inmediato. El centro de referencia de Central Park anticipa cielo soleado, con una temperatura máxima cercana a 31 °F (‑0,5 °C) y ambiente seco, típico de una masa de aire invernal.
La mañana empezará gélida, con valores mínimos en torno de 11–13 °F (‑11 a ‑10 °C) al amanecer y sensación térmica todavía más baja en barrios expuestos al viento, por lo que las autoridades recomiendan abrigarse en capas, cubrir cabeza y manos y limitar la exposición prolongada al aire libre. A medida que avance el día, el sol ayudará a moderar la sensación de frío, pero la mayor parte de la jornada se mantendrá por debajo del punto de congelación, con pavimento frío y riesgo de hielo residual en zonas no tratadas.
Para la noche del lunes, el NWS prevé un cielo mayormente despejado y un nuevo descenso del termómetro hacia los 13–15 °F (‑10 a ‑9 °C), lo que prolongará el patrón de frío intenso en toda el área metropolitana. No se esperan precipitaciones, y el viento será leve a moderado, por lo que el principal factor de riesgo seguirá siendo la exposición directa al frío, especialmente para personas sin techo y trabajadores al aire libre, un punto que las autoridades locales vienen subrayando en sus avisos de invierno para la población neoyorquina.