Elecciones en NYC: a qué hora abren los centros de votación el martes 4 de noviembre
Los ciudadanos de Nueva York deberán acercarse al centro asignado para elegir entre los candidatos para el cargo de alcalde
- 3 minutos de lectura'
El próximo martes 4 de noviembre, los habitantes de Nueva York que no hayan participado de la votación anticipada pueden acercarse a los centros designados para elegir a uno de los candidatos para la alcaldía de la Gran Manzana. De cara a la jornada electoral, es clave conocer a qué hora abren las sedes y hasta qué hora se puede emitir el sufragio.
El horario en los centros de votación en Nueva York, el martes 4 de noviembre
Según indica el sitio NYC Votes, los centros de votación en Nueva York estarán abiertos desde las 6 hs hasta las 21 hs. Asimismo, la página advierte que las ubicaciones asignadas cambian año tras año, e incluso podrían hacerlo a último momento si surgen problemas, como por ejemplo la rotura de una cañería de agua.
Por lo tanto, es importante chequear justo antes de dirigirse a ejercer el derecho a voto. Para encontrar el lugar correcto, las personas registradas pueden ingresar al sitio web oficial del gobierno local. Una vez que se ponen los datos de la dirección (nombre de la calle, número y código postal), el sistema devuelve la información precisa.
Qué documentos se necesitan para votar en las elecciones de Nueva York
Los votantes que ya están registrados en el padrón electoral no tienen obligación de llevar ninguna prueba de identidad. Al arribar al lugar, las autoridades confirmarán su identificación solo con la firma.
La situación es distinta para quienes sufragan por primera vez y aquellos que se inscriben sin proveer un número de identificación válido. Para estas personas, existen varias alternativas que la Junta Electoral considera como válidas.
Para que sea considerado lícito, el documento debe incluir el nombre y la dirección o tratarse de una constancia financiera reciente. De acuerdo al sitio web del organismo, estos son las diferentes pruebas que se aceptan:
- Documento de identidad vigente con foto.
- Factura actual de servicios como electricidad o gas.
- Extracto bancario reciente.
- Cheque del gobierno o recibo de pago oficial.
- Documento oficial con nombre y dirección emitido por una agencia estatal.
Si no presenta los documentos el día de las elecciones, la persona no perderá su derecho. En ese caso, el elector podrá votar con papeleta de declaración jurada, pero no mediante el escáner.
Qué dicen las encuestas sobre las elecciones en Nueva York: Mamdani vs. Cuomo
Durante la última semana de octubre, se publicaron diversas encuestas que analizaron la intención de voto en Nueva York. Aunque con cifras diferentes, todos los sondeos coincidieron en la amplia ventaja de Zohran Mamdani sobre Andrew Cuomo y Curtis Sliwa.
- Fox News (24 y 28 de octubre): Mamdani 47%, Cuomo 31% y Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +16
- Emerson College (25 y 27 de octubre): Mamdani 50%, Cuomo 25% y Sliwa 21%. Diferencia: Mamdani +25
- JL Partners (23 y 26 de octubre): Mamdani 42%, Cuomo 29% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +13
- Marist (24 y 28 de octubre): Mamdani 48%, Cuomo 32% y Sliwa 16%. Diferencia: Mamdani +16
- Universidad de Quinnipiac (23 y 27 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 33% y Sliwa 14%. Diferencia: Mamdani +10
- Manhattan Institute (22 y 26 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 28% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +15
- Suffolk University (23 y 26 de octubre): Mamdani 44%, Cuomo 34% y Sliwa 11%. Diferencia: Mamdani +10
- 1
El lapidario posteo de Paula Robles contra Marcelo Tinelli tras la denuncia de su hija Juana: “Huye del egoísta”
- 2
Alcohol, velocidad y un apellido ligado a la noche: quién es el joven que conducía la Amarok en la tragedia
- 3
Juana Tinelli: qué dice la amenaza que recibió y quién es el poderoso empresario que nombra en su denuncia
- 4
Tres batallas económicas del Gobierno en el Congreso: presupuesto 2026, blindar los ahorros en dólares y dos reformas clave