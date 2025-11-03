Elecciones en NYC: a qué hora abren los centros de votación el martes 4 de noviembre

El próximo martes 4 de noviembre, los habitantes de Nueva York que no hayan participado de la votación anticipada pueden acercarse a los centros designados para elegir a uno de los candidatos para la alcaldía de la Gran Manzana. De cara a la jornada electoral, es clave conocer a qué hora abren las sedes y hasta qué hora se puede emitir el sufragio.

El horario en los centros de votación en Nueva York, el martes 4 de noviembre

Según indica el sitio NYC Votes, los centros de votación en Nueva York estarán abiertos desde las 6 hs hasta las 21 hs. Asimismo, la página advierte que las ubicaciones asignadas cambian año tras año, e incluso podrían hacerlo a último momento si surgen problemas, como por ejemplo la rotura de una cañería de agua.

Los centros de votación abren a las 6 hs el día de las elecciones en Nueva York Freepik

Por lo tanto, es importante chequear justo antes de dirigirse a ejercer el derecho a voto. Para encontrar el lugar correcto, las personas registradas pueden ingresar al sitio web oficial del gobierno local. Una vez que se ponen los datos de la dirección (nombre de la calle, número y código postal), el sistema devuelve la información precisa.

Qué documentos se necesitan para votar en las elecciones de Nueva York

Los votantes que ya están registrados en el padrón electoral no tienen obligación de llevar ninguna prueba de identidad. Al arribar al lugar, las autoridades confirmarán su identificación solo con la firma.

Los ciudadanos ya registrados no necesitan llevar ningún documento el día de las elecciones en Nueva York Freepik

La situación es distinta para quienes sufragan por primera vez y aquellos que se inscriben sin proveer un número de identificación válido. Para estas personas, existen varias alternativas que la Junta Electoral considera como válidas.

Para que sea considerado lícito, el documento debe incluir el nombre y la dirección o tratarse de una constancia financiera reciente. De acuerdo al sitio web del organismo, estos son las diferentes pruebas que se aceptan:

Documento de identidad vigente con foto.

Factura actual de servicios como electricidad o gas.

Extracto bancario reciente.

Cheque del gobierno o recibo de pago oficial.

Documento oficial con nombre y dirección emitido por una agencia estatal.

Si no presenta los documentos el día de las elecciones, la persona no perderá su derecho. En ese caso, el elector podrá votar con papeleta de declaración jurada, pero no mediante el escáner.

El voto por correo para las elecciones en Nueva York está habilitado hasta el 3 de noviembre Freepik

Qué dicen las encuestas sobre las elecciones en Nueva York: Mamdani vs. Cuomo

Durante la última semana de octubre, se publicaron diversas encuestas que analizaron la intención de voto en Nueva York. Aunque con cifras diferentes, todos los sondeos coincidieron en la amplia ventaja de Zohran Mamdani sobre Andrew Cuomo y Curtis Sliwa.