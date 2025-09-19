Quién es Irene Estrada, la candidata a la alcaldía de Nueva York de origen mexicano que apunta contra los migrantes indocumentados

La contienda por la alcaldía de Nueva York en 2025 sumó una figura distintiva con la candidatura de Irene Estrada, una activista del Bronx que representa al Partido Conservador. Con un discurso marcado por la seguridad, la disciplina fiscal y una postura tajante sobre la inmigración, busca posicionarse como la alternativa para quienes consideran que la Gran Manzana necesita un cambio profundo en sus políticas.

Una vida en el Bronx y una vocación de servicio: quién es Irene Estrada

Irene Estrada nació en el seno de una familia ligada al servicio público. Hija de un veterano de la Guerra de Corea y madre de dos agentes policiales, vivió en el Bronx durante más de cuatro décadas. En la presentación de su campaña, se describió como “activista y residente del Bronx” y explicó que decidió postularse porque cree en “un gobierno que funcione para todos”.

Entre sus principales propuestas destaca su postura sobre inmigración: aboga por investigar "a fondo a quienes llegan al Estado de Nueva York" x.com/Politicwoman19

Su trayectoria comunitaria incluye cargos como coordinadora de padres en la Junta Educativa de Nueva York y funciones en distintas organizaciones barriales. También ejerció como presidenta de la agrupación “Madres contra el 1900”, formó parte del Concejo Municipal del Distrito 49 y se desempeñó como exlíder del Distrito 80.

Su recorrido en la vida pública estuvo marcada por la defensa de la seguridad escolar y la colaboración en coaliciones vecinales que buscan mayor protección en las calles.

Los ejes centrales de la campaña de Irene Estrada: ofensiva contra migrantes ilegales

Estrada definió una serie de prioridades que, según dijo, reflejan los problemas más urgentes de Nueva York. Entre ellos resaltó la reforma del sistema de fianzas, la lucha contra la delincuencia, la vivienda asequible y la crisis migratoria.

Seguridad pública: planteó que “la seguridad es un derecho fundamental” y aseguró que adoptará medidas firmes para combatir el crimen , pero con la participación de la comunidad.

planteó que “la seguridad es un derecho fundamental” y aseguró que , pero con la participación de la comunidad. Inmigración: sostuvo que se debe “investigar a fondo a quienes llegan al Estado de Nueva York” y que los inmigrantes indocumentados que ataquen a la policía o incurran en delitos deben ser expulsados del país norteamericano.

sostuvo que se debe y que los inmigrantes indocumentados que ataquen a la policía o incurran en delitos deben ser expulsados del país norteamericano. Vivienda: reclamó nuevas leyes que garanticen que las construcciones actuales sean realmente accesibles para los residentes locales. “Todos merecen un hogar”, remarcó.

reclamó nuevas leyes que garanticen para los residentes locales. “Todos merecen un hogar”, remarcó. Inflación: criticó el impacto del aumento de precios en la vida cotidiana y prometió impulsar políticas que protejan el poder adquisitivo de las familias.

criticó el impacto del aumento de precios en la vida cotidiana y prometió impulsar de las familias. Escuelas: defendió una mayor cooperación entre docentes, padres y comunidades para garantizar un entorno seguro e inclusivo.

defendió una mayor cooperación entre docentes, padres y comunidades para e inclusivo. Atención médica: planteó que los servicios de salud mental deben ser tan accesibles como los tratamientos físicos y pidió más fondos para programas de salud pública.

planteó que los y pidió más fondos para programas de salud pública. Desigualdad racial: rechazó cualquier forma de discriminación y subrayó que Nueva York “es un crisol” que merece igualdad de oportunidades.

Más allá de su postura antiinmigración ilegal, Estrada viene de una familia mexicana, de la cual se mostró orgullosa recientemente durante los festejos por el Mes de la Herencia Hispana. A la candidata se la pudo ver en redes sociales con un listón que llevaba los colores de México, mientras se sacaba fotos con votantes en el Times Square.

Los candidatos a la elección por la alcaldía de Nueva York en 2025: qué lugar ocupa Irene Estrada

La elección general por la alcaldía de Nueva York se llevará a cabo el 4 de noviembre de 2025 y contará con 11 aspirantes en la boleta. Entre los nombres más reconocidos figuran:

El actual alcalde Eric Adams, que buscará la reelección bajo designaciones independientes

El exgobernador Andrew Cuomo, que se presenta con el partido “Fight and Deliver”

El legislador estatal Zohran Mamdani, representante del ala progresista demócrata y ganador de la primaria de su partido

Curtis Sliwa, fundador de los Guardian Angels y candidato republicano.

Estrada junto a Sliwa en 2023 facebook.com/irene.estrada1

Irene Estrada representará al Partido Conservador, después de que las primarias internas programadas para junio de 2025 fueran canceladas.

Según el registro de la Junta de Finanzas de Campaña de Nueva York, su comité electoral recaudó hasta el momento US$800 en contribuciones, con un gasto estimado de apenas US$11, lo que la ubica en la categoría de campaña pequeña.