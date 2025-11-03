¿Es obligatorio votar el 4 de noviembre en las elecciones de Nueva York?

Este martes 4 de noviembre los residentes de Nueva York elegirán a su nuevo alcalde. Aunque se trata de una elección importante para la Ciudad, la participación en los comicios es voluntaria. Tal como sucede a nivel federal y estatal, en la Gran Manzana el voto es un derecho, pero no una obligación.

Elecciones en Nueva York: ¿qué pasa si un votante decide no participar?

En Nueva York, el proceso electoral es regulado por la Board of Elections, que se encarga de garantizar la transparencia y accesibilidad del voto. Allí se establece que no existen sanciones legales ni económicas por no participar de los comicios. Es decir, por no votar.

El voto en Nueva York, al igual que a nivel federal y estatal, es voluntario Canva

Esto se debe a que el sistema se basa en la decisión individual y no impone multas ni procesos judiciales contra quienes optan por no sufragar. No obstante, la autoridad electoral cuenta con mecanismos administrativos para mantener actualizado el padrón y esto puede impactar en el estatus del votante registrado.

Si una persona registrada deja de participar en dos elecciones federales consecutivas y no confirma su domicilio, la Board of Elections puede clasificarla como “inactiva”. Esa condición implica que su nombre no figura en la lista de votantes activos hasta que actualice la información o formalice nuevamente el registro.

Cabe aclarar que este paso no constituye una sanción, sino un recurso técnico para evitar errores o duplicaciones. La reactivación resulta sencilla, ya que alcanza con enviar una nueva solicitud o actualizar los datos.

Votar en EE.UU.: un derecho protegido, no un deber legal

El sistema electoral estadounidense coloca la libertad individual como eje central. En Nueva York, el derecho a votar integra las garantías políticas de los ciudadanos, aunque no opera como una obligación.

La Constitución estatal no incluyó penalidades para quienes opten por no acudir a las urnas. La participación depende de la voluntad de cada persona y del interés en incidir en el resultado electoral.

La Ciudad también ofrece la posibilidad del voto anticipado o por correo Canva

Requisitos para registrarse como elector en Nueva York

Cualquier ciudadano estadounidense que viva en Nueva York durante al menos 30 días antes de la elección y tenga 18 años o más puede registrarse como elector. Además, el estado permite el prerregistro a partir de los 16 años; de esa manera, el residente queda habilitado automáticamente al cumplir la mayoría de edad.

El trámite no tiene costo y se ofrece por distintos canales: presencial, postal o a través de la web.

Las oficinas de la Board of Elections funcionan de lunes a viernes entre las 9 y las 17 hs. El organismo distribuye formularios en bibliotecas, dependencias postales, agencias públicas y oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados. La intención es extender el acceso a la inscripción y reducir barreras operativas para quienes quieran sumarse al padrón.

El 4 de noviembre se elige alcalde en Nueva York Freepik

Opciones para votar: presencia anticipada y correo postal

Nueva York ofrece alternativas para quienes no puedan asistir el 4 de noviembre. El voto anticipado abrió el 25 de octubre y se extenderá hasta el 2 de noviembre. Cada residente puede consultar el lugar asignado mediante el Online Poll Site Address Locator.

Otra alternativa es el voto por correo, destinado a electores ausentes, personas con discapacidad o quienes prefieran esa vía. Las solicitudes se envían por correo electrónico a vote@boe.nyc.ny.us, especificando el distrito en el asunto, o por teléfono al 1-866-VOTE-NYC.

También existe la opción de descargar el formulario desde el sitio oficial y enviarlo con franqueo postal incluido. El organismo recomendó presentar las solicitudes con anticipación debido a posibles demoras y recordó que las papeletas deben completarse con tinta azul o negra y sin marcas extra para asegurar una correcta lectura del escáner.