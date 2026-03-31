La revancha de los camareros: demandan a una steakhouse de Houston por el robo de sus propinas y ganan US$21 millones

Una empresa con sede en Houston, en Texas, operó durante años un sistema que violaba la ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés). Como resultado, retenía el dinero que obtenían sus empleados de los clientes y los dejaba sin recompensa. A partir de una resolución judicial reciente, ahora deberá pagar 21 millones de dólares en concepto de propinas, aunque adelantó que presentará una apelación.

La empresa de Texas que pagará US$21 millones en propinas a sus trabajadores en Houston

Durante varios años, la cadena Perry’s Steakhouse & Grille operó un sistema ilegal de reparto de propinas. Según la demanda, presentada en 2022, los encargados del restaurante, junto con el propietario Christopher Perry, recolectaban el dinero que conseguían los empleados por su servicio y lo depositaban en un fondo común.

Según la demanda, la empresa reunía las propinas de sus trabajadores y repartía el dinero a otros empleados (imagen ilustrativa) Freepik

Este fondo, en lugar de estar diseñado para repartir las ganancias entre el personal de servicio, servía para pagar los salarios de empleados que normalmente no reciben propinas. De esta manera, los trabajadores aliviaban el costo operativo de los restaurantes.

La ley de FLSA establece que los empleadores no pueden quedarse con las propinas recibidas por los empleados bajo ninguna circunstancia.

Según informó Chron, el equipo de abogados de la cadena argumentó que el objetivo del sistema era igualar los salarios entre el personal de la mañana y el de la tarde.

Pese a las declaraciones de la defensa, el juez federal Robert Pitman rechazó los argumentos. Desde su lugar, remarcó las disposiciones legislativas que prohíben que los empleadores se queden con una parte de la ganancia de sus trabajadores.

La determinación ocurrió en noviembre de 2025 y el martes pasado el juez volvió a fallar en contra de la cadena cuando esta alegó que la indemnización debía ser menor.

Los US$21 millones que deberá pagar el restaurante de Texas por dejar sin propina a sus trabajadores

A partir del reciente fallo de Pitman, la empresa de restaurantes deberá abonar a sus empleados poco más de US$21 millones, repartidos de la siguiente manera:

US$3,44 millones en salarios impagados (más US$3,44 millones por sanciones legales).

(más US$3,44 millones por sanciones legales). US$7,07 millones en propinas malversadas (más US$7,07 millones por sanciones legales).

(más US$7,07 millones por sanciones legales). US$263.476 en impuestos sobre la nómina.

La empresa Perry’s Steakhouse & Grille, con sede en Houston, en Texas, argumentó que el objetivo del reparto de propinas era "igualar los salarios entre el personal de la mañana y el de la tarde" Perry’s Steakhouse & Grille

Al conocer la determinación del juez federal, la cadena emitió una declaración en la que ratificó su postura.

“Discrepamos respetuosamente con la decisión del tribunal de primera instancia. Continuaremos el proceso judicial con una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito y confiamos en que el proceso de apelación proporcionará una revisión completa e imparcial“, indicaron desde la cadena en declaraciones a Chron.

Antecedente al caso de los US$ 21 millones en Estados Unidos: la empresa que obligaba a los trabajadores a compartir sus propinas

Al margen del sistema que operaba de manera ilegal la cadena de restaurantes con sede en Houston, existe un antecedente sobre la violación a la ley que aborda las propinas en Estados Unidos.

En 2024, un fallo del Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) determinó que la cadena Tito’s Taqueria debía pagar una suma significativa en salarios atrasados y daños a sus empleados.

La investigación encontró que la empresa fundada en 2016 no pagaba el tiempo y medio requerido por horas extras. Asimismo, obligaba a sus empleados a compartir sus propinas con los gerentes de turno.

Según la ley en EE.UU., los empleadores en Texas y otros estados no pueden quedarse con las propinas de sus trabajadores bajo ninguna circunstancia Freepik

Como parte de un acuerdo administrativo, el restaurante fue obligado a pagar US$124.900 en salarios atrasados y propinas a 126 empleados de sus sucursales en Brattleboro, Keene y Greenfield.

Junto con los sueldos adeudados, la empresa tuvo que abonar US$12.214 en multas civiles y una cantidad equivalente en concepto de daños liquidados para los trabajadores afectados.

Este caso refleja un problema común en el sector; solo en el año fiscal 2023, las autoridades recuperaron más de US$29,6 millones en salarios para trabajadores de la industria de servicios de alimentos en Estados Unidos.