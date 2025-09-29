La reacción de Andrew Cuomo tras el adiós de Eric Adams como candidato en Nueva York: “No es demasiado tarde”

La renuncia de Eric Adams a su candidatura por la reelección a la alcaldía de Nueva York sacudió el tablero político a pocas semanas de los comicios del 4 de noviembre. En este contexto, Andrew Cuomo interpretó esa decisión como un gesto de responsabilidad y se ilusionó con un buen resultado en los comicios. En ese sentido, consideró que “no es demasiado tarde” para impedir el avance de fuerzas que, según él, amenazan con sumir a la ciudad en el caos, en referencia a Zohran Mamdani.

El mensaje de Cuomo tras la renuncia de Adams en la carrera por la alcaldía Nueva York

Andrew Cuomo eligió la red social X para pronunciarse tras la salida de Adams. En su mensaje, reconoció que la decisión del alcalde no había sido sencilla y la interpretó como una muestra de priorizar a la ciudad antes que los intereses personales.

Cuomo tomó como una victoria la decisión de Adams de bajarse de la contienda x.com/andrewcuomo

Con palabras duras contra los rivales que continúan en carrera, en especial Zohran Mamdani, Andrew Cuomo advirtió que “fuerzas extremistas” podían poner en riesgo el futuro de Nueva York por “incompetencia o ignorancia”, aunque dejó un margen de esperanza al afirmar que todavía existe tiempo para detenerlas.

En esa misma publicación, dedicó un apartado al recorrido personal de Adams. En ese sentido, recordó que el hijo de una familia humilde en Bushwick, que trabajó como limpiavidrios y cadete de correo, llegó a ser alcalde de la ciudad más grande del país norteamericano.

“Sea cuales sean nuestras diferencias, la historia de Adams es una prueba irrefutable de resiliencia y del espíritu de Nueva York”, subrayó.

El mensaje de despedida de Adams en Nueva York: entre el orgullo y la derrota

El domingo, Adams comunicó su renuncia mediante un video de casi nueve minutos, publicado en sus redes sociales. En el repaso de sus hitos como mandatario, destacó que en su gestión se habían construido más vivienda que en cualquier otro período de un solo término, que los índices de criminalidad descendieron hasta proyectar cifras históricas y que la educación pública mostró mejoras en asistencia y resultados.

Eric Adams anuncia que ya no será candidato en Nueva York

En su testimonio, también recordó políticas sociales que consideró centrales, como la eliminación de la carga impositiva para más de medio millón de neoyorquinos de bajos ingresos, la ampliación de los vales de alquiler y el incremento de la ayuda en guarderías. Sin embargo, reconoció que muchos ciudadanos aún no sintieron de manera concreta esos cambios en su vida cotidiana.

El alcalde no dejó de mencionar el proceso judicial que lo salpicó en los últimos meses. Ante eso, aseguró que fue acusado de manera injusta por defender a la ciudad. Asimismo, admitió que las especulaciones mediáticas y la decisión de la Junta de Finanzas de retener millones en fondos públicos volvieron inviable su campaña.

Curtis Sliwa intentó capitalizar la retirada de Adams: “El único que puede derrotar a Mamdani”

Curtis Sliwa no dejó pasar la oportunidad para presentarse como la única figura capaz de derrotar a Mamdani. En un mensaje en X, aseguró: “Nuestro equipo, nuestros recursos y nuestro apoyo son inigualables”.

Sliwa aseguró ser el único con la capacidad de de derrotar a Mamdani x.com/CurtisSliwa/

El republicano además enfatizó que sus propuestas podrían garantizar la permanencia de los trabajadores en la ciudad y devolverles la sensación de seguridad. En este contexto, Sliwa busca instalarse como opción fuerte, aunque los números de las encuestas lo muestran todavía por detrás de Cuomo.