La reacción de Andrew Cuomo tras el adiós de Eric Adams como candidato en Nueva York: “No es demasiado tarde”
El actual alcalde de la Gran Manzana decidió bajarse de la reelección luego de que los números de las encuestas no lo acompañaran; el exgobernador agradeció el gesto
- 4 minutos de lectura'
La renuncia de Eric Adams a su candidatura por la reelección a la alcaldía de Nueva York sacudió el tablero político a pocas semanas de los comicios del 4 de noviembre. En este contexto, Andrew Cuomo interpretó esa decisión como un gesto de responsabilidad y se ilusionó con un buen resultado en los comicios. En ese sentido, consideró que “no es demasiado tarde” para impedir el avance de fuerzas que, según él, amenazan con sumir a la ciudad en el caos, en referencia a Zohran Mamdani.
El mensaje de Cuomo tras la renuncia de Adams en la carrera por la alcaldía Nueva York
Andrew Cuomo eligió la red social X para pronunciarse tras la salida de Adams. En su mensaje, reconoció que la decisión del alcalde no había sido sencilla y la interpretó como una muestra de priorizar a la ciudad antes que los intereses personales.
Con palabras duras contra los rivales que continúan en carrera, en especial Zohran Mamdani, Andrew Cuomo advirtió que “fuerzas extremistas” podían poner en riesgo el futuro de Nueva York por “incompetencia o ignorancia”, aunque dejó un margen de esperanza al afirmar que todavía existe tiempo para detenerlas.
En esa misma publicación, dedicó un apartado al recorrido personal de Adams. En ese sentido, recordó que el hijo de una familia humilde en Bushwick, que trabajó como limpiavidrios y cadete de correo, llegó a ser alcalde de la ciudad más grande del país norteamericano.
“Sea cuales sean nuestras diferencias, la historia de Adams es una prueba irrefutable de resiliencia y del espíritu de Nueva York”, subrayó.
El mensaje de despedida de Adams en Nueva York: entre el orgullo y la derrota
El domingo, Adams comunicó su renuncia mediante un video de casi nueve minutos, publicado en sus redes sociales. En el repaso de sus hitos como mandatario, destacó que en su gestión se habían construido más vivienda que en cualquier otro período de un solo término, que los índices de criminalidad descendieron hasta proyectar cifras históricas y que la educación pública mostró mejoras en asistencia y resultados.
En su testimonio, también recordó políticas sociales que consideró centrales, como la eliminación de la carga impositiva para más de medio millón de neoyorquinos de bajos ingresos, la ampliación de los vales de alquiler y el incremento de la ayuda en guarderías. Sin embargo, reconoció que muchos ciudadanos aún no sintieron de manera concreta esos cambios en su vida cotidiana.
El alcalde no dejó de mencionar el proceso judicial que lo salpicó en los últimos meses. Ante eso, aseguró que fue acusado de manera injusta por defender a la ciudad. Asimismo, admitió que las especulaciones mediáticas y la decisión de la Junta de Finanzas de retener millones en fondos públicos volvieron inviable su campaña.
Curtis Sliwa intentó capitalizar la retirada de Adams: “El único que puede derrotar a Mamdani”
Curtis Sliwa no dejó pasar la oportunidad para presentarse como la única figura capaz de derrotar a Mamdani. En un mensaje en X, aseguró: “Nuestro equipo, nuestros recursos y nuestro apoyo son inigualables”.
El republicano además enfatizó que sus propuestas podrían garantizar la permanencia de los trabajadores en la ciudad y devolverles la sensación de seguridad. En este contexto, Sliwa busca instalarse como opción fuerte, aunque los números de las encuestas lo muestran todavía por detrás de Cuomo.
Otras noticias de Elecciones en NYC y NJ
En Nueva York. El dardo de Curtis Sliwa ante la baja de Eric Adams: “El único que puede derrotar a Mamdani”
Últimos sondeos. Encuestas de Nueva York: quién lleva la delantera las próximas elecciones sin Eric Adams en la contienda
Adiós Eric Adams: las razones que llevaron al alcalde de Nueva York a poner fin a su candidatura en la ciudad
- 1
Elecciones 2025 | Preocupación en el Gobierno por el “voto cruzado” entre Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy en la Capital
- 2
Los estrenos de Netflix en octubre: la película de Daniel Hendler, un documental sobre Duki y la nueva temporada de Monstruo, entre lo más importante del mes
- 3
Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo
- 4
El “cubo negro” de Florencia: protestas, polémicas estéticas y políticas y una causa judicial