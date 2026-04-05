Luna Park abrió la temporada 2026 en Coney Island con viajes gratis en NYC: el Cyclone cumple 99 años

El Luna Park de Coney Island reabrió el fin de semana del 29 de marzo de 2026 en Brooklyn, Nueva York, con eventos especiales y viajes gratis para los primeros visitantes. La temporada comenzó con la 99.ª ceremonia anual de bautizo del Cyclone. A pocos metros, el parque Deno’s Wonder Wheel Amusement Park también abrió sus puertas con la Wonder Wheel, que celebró su 106.º aniversario.

¿Cómo fue la reapertura del Luna Park en 2026?

La apertura marcó el regreso de las actividades tras el invierno. De acuerdo con Spectrum News NY1, el parque retomó sus operaciones con la tradicional ceremonia del Cyclone, que incluyó el bautizo con egg cream y los primeros recorridos de la temporada.

La temporada comenzó con la 99.ª ceremonia del Cyclone, que incluyó el tradicional bautizo con egg cream Sharp Productions

Durante la jornada, tanto los funcionarios como los asistentes participaron de las primeras vueltas en la montaña rusa.

Un visitante señaló al medio que la experiencia es como si le “hubiera tocado la lotería”, mientras que otra asistente destacó su vínculo con el parque y afirmó que es un lugar “muy especial” para ella.

La reapertura se produjo en un contexto de cambios recientes en el distrito de atracciones.

De acuerdo con Gothamist, el inicio de la temporada ocurrió tras el freno a un proyecto para construir un casino en la zona.

En paralelo, la organización sin fines de lucro Coney Island USA lanzó una campaña de recaudación para sostener el Mermaid Parade, considerado el mayor desfile de arte de Estados Unidos y celebrado cada año en ese barrio desde 1983.

El grupo advirtió que enfrenta “una crisis financiera urgente” y señaló que, sin apoyo inmediato, el evento podría desaparecer.

El Cyclone cumple 99 años y se consolida como la atracción principal del Luna Park

La histórica montaña rusa de madera alcanzó su 99.º aniversario y volvió a funcionar como la principal atracción del parque. Según Gothamist, los primeros 99 visitantes accedieron gratis al juego.

De acuerdo con Luna Park NYC, el Cyclone opera desde el 26 de junio de 1927 y alcanza una velocidad máxima de 60 millas por hora (96 kilómetros por hora).

Tiene una longitud de vía de 800 metros, transporta a 24 pasajeros y presenta una caída de 26 metros con un ángulo cercano a los 60 grados.

El parque también señaló que la atracción cuenta con 27 variaciones de elevación y fue declarada monumento histórico de la ciudad de Nueva York en 1988.

¿Cómo es el funcionamiento del Luna Park durante la nueva temporada de primavera?

Tras el fin de semana inaugural, el parque adoptó un esquema de operación progresivo. Según Spectrum News NY1, el distrito de atracciones funcionará:

Todos los días durante las vacaciones de primavera, del 3 al 12 de abril.

Solo los fines de semana hasta el 22 de mayo de 2026.

A tiempo completo desde ese fin de semana largo por el Día de los Caídos (Memorial Day).

El acceso a los parques es gratuito, pero el uso de las atracciones tiene costo.

El Cyclone cumplió 99 años y volvió a posicionarse como la principal atracción del parque Sharp Productions

La apertura de la Wonder Wheel que cumplió su 106.º aniversario

A 100 metros, el parque independiente Deno’s Wonder Wheel también abrió durante el mismo fin de semana.

Según Gothamist, la apertura incluyó la 41.ª Bendición Anual de las Atracciones, realizada el domingo a las 10 hs (hora local).

La ceremonia estuvo a cargo de la pastora Mary Smith, de la Misión Salt & Sea de Coney Island, y contó con la participación de la Unidad Ceremonial del Departamento de Bomberos de Nueva York, que interpretó el himno nacional.

La Wonder Wheel celebró su 106.º aniversario Sitio Deno's Wheel Park

En paralelo, la apertura coincidió con el 106.º aniversario de la Wonder Wheel, una de las estructuras más emblemáticas del distrito de atracciones.

De acuerdo con el sitio oficial del parque, la rueda fue construida en 1920, alcanza una altura de 45 metros y cuenta con 24 cabinas, de las cuales 16 son oscilantes.

Cada una puede transportar hasta seis personas, con una capacidad total de 144 pasajeros por viaje.

Como parte de la celebración, los primeros 106 visitantes accedieron de forma gratuita a la atracción.