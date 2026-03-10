Malas noticias del Seguro Social en Nueva York: los cierres hasta el 23 de marzo que complican a miles de personas

La oficina del Seguro Social de Schenectady, ubicada en 1 Broadway Center, Nueva York, permanecerá cerrada hasta el 23 de marzo por mantenimiento. Si bien no se ofrecerán servicios presenciales, la línea telefónica local seguirá operativa.

Qué se sabe del cierre de la oficina del Seguro Social en Nueva York

La sede está clausurada desde el 9 de marzo debido a labores de mantenimiento y renovaciones de edificio. El fin de estas actividades está pautado para el viernes 20 de marzo, por lo que la reapertura está prevista para el lunes 23.

Durante el cierre, el personal sigue disponible por teléfono en el número 1-866-964-1296, de lunes a viernes, de 9 a 16 hs. En caso de que la persona necesite asistencia presencial, puede acudir a estas oficinas:

Albany: 11A Clinton Avenue, Room 430, Federal Building.

Troy: 120 Hoosick Street, Suite 12A-1.

Otras oficinas del Seguro Social con servicios limitados

Además del cierre en Schenectady, otras tres oficinas solo brindan asistencia telefónica el 10 de marzo, por lo que no ofrecen servicios presenciales. Estas son:

New Orleans Downtown, LA (Código postal: 70130).

Muskogee, OK (74401).

Georgetown, TX (78628).

La Administración de la Seguridad Social (SSA) es la agencia encargada de procesar y emitir los pagos por jubilación, incapacidad y otros

Otras sedes ofrecen atención telefónica hasta nuevo aviso o por períodos extendidos. Entre ellas se encuentran:

Ft. Walton Beach, FL: atención telefónica hasta el 27 de marzo de 2026.

atención telefónica hasta el 27 de marzo de 2026. Decorah, IA; Detroit College Park, MI; Bloomsburg, PA; y Logan, WV: solo atención telefónica hasta nuevo aviso.

¿Cómo es la política de atención en las oficinas de Seguridad Social?

Pese a que no es obligatorio tener una cita para solicitar un servicio en la oficina, se recomienda programarlas para reducir el tiempo de espera. Estas se pueden agendar en www.ssa.gov o por teléfono.

Para quienes no puedan usar el sitio web, el número nacional 1-800-772-1213 está disponible para brindar asistencia, según consignó News 10.

se recomienda programarlas para reducir los tiempos de espera X/@SocialSecurity

La agencia recomienda realizar trámites a través de una cuenta personal de my Social Security para evitar traslados. Entre los servicios disponibles están:

Solicitudes : jubilación, discapacidad y beneficios de Medicare.

: jubilación, discapacidad y beneficios de Medicare. Gestión de beneficios : revisar el historial de ganancias, verificar el estado de una solicitud o apelación, y cambiar la dirección o el depósito directo.

: revisar el historial de ganancias, verificar el estado de una solicitud o apelación, y cambiar la dirección o el depósito directo. Documentación: solicitar reemplazo de tarjetas de Seguro Social (en la mayoría de las áreas), imprimir cartas de verificación de beneficios y obtener el formulario de impuestos 1099.

