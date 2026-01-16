Cambios en el transporte en Nueva York: la MTA anuncia opciones de servicio para próximo feriado federal

En el marco del Día de Martin Luther King Jr., un feriado que se celebrará en Nueva York el lunes 19 de enero, habrá cambios en la movilidad. La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés) anunció las opciones, ya que ciertos servicios operarán con horarios especiales.

La MTA anuncia opciones de servicio para próximo feriado en Nueva York

Los autobuses de Nueva York operarán según un cronograma modificado entre semana durante el próximo feriado MTA - MTA

Según la información compartida por la MTA, el transporte funcionará de la siguiente manera.

Metro : todas las líneas del metro y el ferrocarril de Staten Island funcionarán según el horario de sábado . Habrá cambios de servicio planificados el lunes en varias líneas.

: todas las líneas del metro y el ferrocarril de Staten Island . Habrá cambios de servicio planificados el lunes en varias líneas. Autobuses : operarán según un cronograma modificado entre semana , con horarios especiales para algunas rutas de autobuses exprés.

: operarán según un , con para algunas rutas de autobuses exprés. Servicio Paratransit : funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana.

: funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana. Ferrocarril de Long Island : funcionará según el horario habitual de los días laborables, con tarifas fuera de horas punta vigentes durante todo el día.

: funcionará según el horario habitual de los días laborables, con tarifas fuera de horas punta vigentes durante todo el día. Ferrocarril Metro-Norte: las líneas Hudson, Harlem y New Haven operarán según el horario de los sábados con trenes adicionales en hora pico.

Además, la línea Port Jervis de Metro-North operará un servicio de fin de semana con tres trenes adicionales:

Dos trenes entrantes adicionales saldrán de Port Jervis a las 6:18 hs y a las 16:05 hs, y llegarán a Hoboken a las 8.30 hs y a las 18.24 hs respectivamente.

Un tren de salida adicional saldrá de Hoboken a las 17.19 hs.

Los usuarios deberán estar atentos a los cambios que tendrá el transporte de Nueva York el lunes 19 de enero Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA - Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Metro-North también tendrá un horario de servicio de fin de semana en la línea Pascack Valley.

El Hudson Rail Link y el ferry Haverstraw-Ossining funcionarán con cronogramas especiales , que se pueden consultar en mta.info o en la aplicación TrainTime.

, que se pueden consultar en mta.info o en la aplicación TrainTime. En el caso de los puentes y túneles, la MTA remarcó que se podrán transitar con los cierres de carriles habituales durante los días laborables.

Cambios en el servicio del metro de Nueva York durante el próximo feriado

Al margen de las modificaciones en los horarios, la MTA también adelantó que habrá cambios importantes en el servicio del Metro. De acuerdo con el informe, se realizará de la siguiente manera:

Trenes de Manhattan 1: desde las 23.45 hs del viernes hasta las 5 hs del martes, no circularán entre la calle 168 y la calle 137-City College en ninguna dirección, sino que lo harán en dos secciones: entre Van Cortlandt Park-242 St y 168 St, cada 12 minutos durante el día y la noche y entre 137 St-City College y South Ferry, cada 8 minutos durante el día y la noche.

desde las 23.45 hs del viernes hasta las 5 hs del martes, no circularán entre la calle 168 y la calle 137-City College en ninguna dirección, sino que lo harán en dos secciones: entre Van Cortlandt Park-242 St y 168 St, cada 12 minutos durante el día y la noche y entre 137 St-City College y South Ferry, cada 8 minutos durante el día y la noche. Trenes de Brooklyn, el Bronx y Manhattan 4, 5 y 6 : desde las 23.30 horas del viernes hasta las 5:00 horas del martes se producirán varios cambios. La línea 4 no circulará entre Brooklyn Bridge-City Hall y Crown Heights-Utica Av o New Lots Av en ninguna dirección, sino que lo hará entre Woodlawn y Brooklyn Bridge-City Hall. La línea 5 no circulará entre Grand Central-42 St y Bowling Green en ninguna dirección, solo circulará cada 12 minutos entre Eastchester-Dyre Av y Grand Central-42 St durante el día y la noche. Durante el día y la noche, los trenes de la línea 6 pasarán cada ocho minutos.

: desde las 23.30 horas del viernes hasta las 5:00 horas del martes se producirán varios cambios. La línea 4 no circulará entre Brooklyn Bridge-City Hall y Crown Heights-Utica Av o New Lots Av en ninguna dirección, sino que lo hará entre Woodlawn y Brooklyn Bridge-City Hall. La línea 5 no circulará entre Grand Central-42 St y Bowling Green en ninguna dirección, solo circulará cada 12 minutos entre Eastchester-Dyre Av y Grand Central-42 St durante el día y la noche. Durante el día y la noche, los trenes de la línea 6 pasarán cada ocho minutos. Brooklyn y Manhattan D, N, Q y R : los trenes de la Q en dirección 96 St circularán por la R desde DeKalb Av hasta Canal St para brindar un servicio alternativo. Los de R y N con destino a Queens irán desde 36 St hasta Atlantic Av-Barclays Ctr. Las líneas de la D funcionarán de manera expresa desde 36 St hasta Atlantic Av-Barclays Ctr y se saltarán DeKalb Av. Tarde por la noche, la línea R no pasará entre Whitehall St-South Ferry y 59 St en ninguna dirección.

: los trenes de la Q en dirección 96 St circularán por la R desde DeKalb Av hasta Canal St para brindar un servicio alternativo. Los de R y N con destino a Queens irán desde 36 St hasta Atlantic Av-Barclays Ctr. Las líneas de la D funcionarán de manera expresa desde 36 St hasta Atlantic Av-Barclays Ctr y se saltarán DeKalb Av. Tarde por la noche, la línea R no pasará entre Whitehall St-South Ferry y 59 St en ninguna dirección. Línea G de Brooklyn : desde las 21.30 hs del viernes hasta las 5 hs del martes, los trenes no pasarán entre Bedford-Nostrand Avs y Church Av en ninguna dirección.

: desde las 21.30 hs del viernes hasta las 5 hs del martes, los trenes no pasarán entre Bedford-Nostrand Avs y Church Av en ninguna dirección. Línea J Brooklyn y Queens : desde las 23.45 horas del viernes hasta las 5:00 horas del lunes, la línea J no irá entre Jamaica Center-Parsons/Archer y Crescent St en ninguna dirección.

: desde las 23.45 horas del viernes hasta las 5:00 horas del lunes, la línea J no irá entre Jamaica Center-Parsons/Archer y Crescent St en ninguna dirección. Línea L de Brooklyn: desde las 23.45 horas del viernes hasta las 5:00 horas del martes, los trenes de la L no circularán entre Lorimer St y Broadway Junction.

Durante el próximo feriado en Nueva York, el transporte experimentará cambios en su recorrido

Cómo consultar los cambios en el transporte en Nueva York

En el comunicado, la agencia también destacó las siguientes vías de comunicación que podrán ayudar a los ciudadanos a mantenerse informados sobre los cambios en el transporte:

mta.info : información de llegadas y cambios de servicio en tiempo real para cada línea o ruta del sistema MTA. Pueden consultar el estado actual de los trenes en mta.info y los próximos cambios de servicio planificados mediante la herramienta de búsqueda en mta.info/alerts.

: información de llegadas y cambios de servicio en tiempo real para cada línea o ruta del sistema MTA. Pueden consultar el estado actual de los trenes en mta.info y los próximos cambios de servicio planificados mediante la herramienta de búsqueda en mta.info/alerts. Aplicación MTA : los clientes verán los horarios de llegada de trenes, autobuses y trenes en tiempo real. También podrán intercambiar mensajes con el equipo de atención al cliente.

: los clientes verán los horarios de llegada de trenes, autobuses y trenes en tiempo real. También podrán intercambiar mensajes con el equipo de atención al cliente. Aplicación TrainTime : disponible en Apple Store y Google Play, permite planificar el viaje, comprar billetes, consultar el estado del tren y chatear con atención al cliente.

: disponible en Apple Store y Google Play, permite planificar el viaje, comprar billetes, consultar el estado del tren y chatear con atención al cliente. Alertas por correo electrónico y SMS : los ciudadanos pueden suscribirse para recibir alertas por correo electrónico y SMS adaptadas a sus desplazamientos y tiempos de viaje.

: los ciudadanos pueden suscribirse para recibir alertas por correo electrónico y SMS adaptadas a sus desplazamientos y tiempos de viaje. 511: aquellos que prefieran comunicarse con la MTA por teléfono pueden obtener información al marcar el 511.