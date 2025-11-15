¿Cuándo comienza a nevar en Nueva York? El momento en que dominará el clima invernal por zonas

La llegada de la nieve en Nueva York es un proceso que depende de la ubicación dentro del estado y de los patrones climáticos que predominan en el Atlántico Norte. Para el invierno boreal 2025-2026, los modelos de predicción señalan variaciones marcadas entre las zonas cercanas a los Grandes Lagos y la región metropolitana del estado.

Las primeras nevadas del estado de Nueva York

Los registros de inicios de noviembre del Northeast Regional Climate Center (NRCC) confirman que las zonas próximas a los Grandes Lagos ya observaron acumulaciones de nieve. El 3 de noviembre, Binghamton documentó su primera medición de la temporada tras alcanzar 0,1 pulgadas (0,2 centímetros).

La ciudad de Nueva York pertenece al corredor atlántico, una región con influencia oceánica directa; estas condiciones atenúan el descenso inicial de temperaturas Foto de Andre Tan en Unsplash

Este fenómeno se repitió en territorios al oriente de los lagos Erie y Ontario durante los días siguientes, cuando las corrientes gélidas provenientes de Canadá generaron las condiciones propicias para las nevadas.

Las ciudades del interior como Buffalo, Rochester y Albany tradicionalmente registran sus primeras acumulaciones medibles durante noviembre, antes que finalice el mes del otoño boreal. Los modelos climáticos para esta temporada mantienen ese patrón histórico y sugieren que estas localidades continuarán siendo las primeras en experimentar condiciones invernales plenas.

¿Cuándo nevará en la zona metropolitana de Nueva York?

La metrópoli neoyorquina y sus territorios circundantes presentan un panorama distinto al del resto del estado. Las proyecciones indican que Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, junto con Long Island, experimentarán un inicio de temporada con registros térmicos ligeramente superiores al promedio histórico.

Esta situación retrasa el arribo de nevadas significativas hasta fechas posteriores. Los análisis meteorológicos de Old Farmer’s Almanac sugieren que las precipitaciones relevantes se concentrarán durante la última semana de diciembre, lo que coincide con el período festivo de fin de año. Adicionalmente, se proyecta otro episodio igual hacia las últimas semanas de febrero.

La influencia oceánica del Atlántico genera un efecto moderador sobre las temperaturas en la zona costera, esto contrasta con las condiciones continentales que predominan en el interior del estado. Este factor geográfico explica la disparidad temporal en la llegada del clima invernal entre ambas regiones.

No se prevé una acumulación de nieves en Nueva York hasta fines de diciembre Foto de Matthew LeJune en Unsplash

Cuándo es la primera nevada de EE.UU.

El NRCC establece que los promedios históricos sitúan la primera nevada medible entre mediados de noviembre y mediados de diciembre para las principales ciudades de la región.

para las principales ciudades de la región. Las localidades ubicadas más al sur, como Washington D.C. o Atlantic City en Nueva Jersey, suelen experimentar sus primeras acumulaciones durante las últimas semanas de diciembre.

La temporada invernal 2025-2026 se caracterizará, según las proyecciones, por temperaturas generalmente superiores al promedio en el corredor atlántico, donde se sitúa la ciudad de Nueva York. Esta tendencia implica menores acumulaciones en comparación con temporadas anteriores, aunque no descarta episodios puntuales de tormentas significativas.

Las temperaturas típicas durante los primeros eventos invernales en el norte del estado oscilan entre 35°F (1,7°C) y los 45°F (7,2°C). En localidades como Caribou en Maine o Erie en Pensilvania, las primeras caídas de nieve frecuentemente se registran durante noviembre, aunque algunos años pueden adelantarse a octubre.

En el norte del estado, la interacción entre masas de aire frío y la humedad proveniente de los lagos Erie y Ontario suele generar nevadas tempranas Gemini IA

Pronóstico de la NOAA para las nevadas en Nueva York

El Centro de Predicción Climática de la NOAA publicó sus proyecciones anuales para el invierno boreal y estableció probabilidades de 33% a 40% de que las temperaturas superen el promedio en el este del estado durante el período diciembre-febrero. Esta proyección abarca la ciudad de Nueva York, Long Island, el valle del Hudson y las montañas Adirondack.

Para las regiones occidental y central del estado, el organismo federal establece probabilidades equivalentes para temperaturas y precipitaciones normales tras indicar ausencia de tendencias definidas hacia condiciones extremas en cualquier dirección. Los especialistas aclaran que estos pronósticos estacionales no especifican cantidades totales de nieve, ya que las tormentas dependen de patrones meteorológicos de corto plazo.

Las trayectorias de los sistemas de baja presión y los perfiles térmicos atmosféricos, factores determinantes para la formación de tormentas de nieve, solo pueden predecirse con precisión razonable con una semana de anticipación. Esta limitación técnica explica por qué los pronósticos estacionales se enfocan en tendencias generales de temperatura y precipitación total, sin detallar eventos específicos.

Influencia de La Niña en el invierno de Nueva York

El retroceso del fenómeno La Niña constituye uno de los factores principales que modulan las proyecciones para esta temporada invernal. Este patrón oceánico-atmosférico tiende a suavizar las temperaturas en la región oriental de EE.UU., por lo que reduce la frecuencia e intensidad de las irrupciones de aire ártico.

La estabilidad de las oscilaciones oceánicas modera las corrientes de aire polar que típicamente descienden desde el norte, lo que resulta en un invierno menos severo para gran parte del noreste. Esta situación contrasta con temporadas bajo influencia plena de La Niña, cuando el norte del país experimenta condiciones más frías y húmedas.

Las regiones de las Grandes Llanuras sí presentan mayor probabilidad de temperaturas inferiores al promedio y condiciones más húmedas bajo estos patrones, mientras el sur del país tiende hacia registros más cálidos y secos. Nueva York se ubica en una zona de transición donde estos efectos resultan menos pronunciados.