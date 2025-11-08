El pedido de Kathy Hochul para que las familias de Nueva York tengan una buena Navidad
La mandataria amplió la colecta para incluir comida; sostuvo que Donald Trump retenía “ilegalmente” los fondos del programa SNAP
- 5 minutos de lectura'
La gobernadora Kathy Hochul lanzó una nueva edición de la tradicional campaña Toy and Coat Drive (actualmente denominada Holiday Drive) del gobierno de Nueva York. Comenzó el 1° de noviembre y continuará hasta el 5 de diciembre, con el objetivo de acompañar a las familias más vulnerables durante la temporada navideña.
Qué tipo de donaciones se pueden realizar
El estado recibe alimentos no perecederos, juguetes, abrigos y útiles escolares en centros de acopio distribuidos en todas las regiones, según informó el Ejecutivo neoyorquino.
El programa está coordinado por la Oficina de Servicios Generales del Estado (OGS, por sus siglas en inglés), que habilitó más de una docena de sedes para recibir donaciones.
Los artículos entregados deben ser nuevos y sin envolver en papel de regalo, informaron en el sitio oficial. El operativo incluye cuatro categorías principales de ayuda solidaria:
- Alimentos no perecederos, que serán distribuidos antes de Acción de Gracias.
- Juguetes nuevos para niños y niñas de comunidades con menos recursos.
- Abrigos destinados a afrontar el invierno neoyorquino.
- Útiles escolares para apoyar la educación en hogares de bajos ingresos.
Según el comunicado oficial, los artículos serán entregados a organizaciones comunitarias que colaboran con el Estado en la atención de familias en situación de vulnerabilidad.
Por qué Hochul amplió la colecta navideña
En esta edición, la gobernadora decidió ampliar la campaña para incluir alimentos, en respuesta a lo que describió como intentos “ilegales” de la administración Donald Trump de retener los fondos federales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
SNAP, considerado el principal programa de asistencia alimentaria de Estados Unidos, asiste a casi tres millones de neoyorquinos cada mes, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y niños, según datos estatales.
“La generosidad es un valor esencial de esta temporada. Invito a todos los neoyorquinos a compartir esperanza, alegría y calidez con quienes más lo necesitan”, expresó Hochul.
Un llamado a la solidaridad en Nueva York
La gobernadora subrayó que el objetivo del programa es reforzar la red de apoyo comunitario y promover un espíritu de solidaridad en las fiestas. “El Holiday Drive representa lo mejor de Nueva York: la empatía y la colaboración”, señaló Hochul en el comunicado. El gobierno estatal alentó a empresas, escuelas y organizaciones sociales a sumarse para “garantizar que ninguna familia quede fuera de la mesa navideña este año”.
¿Dónde donar en Nueva York durante la campaña navideña?
El gobierno estatal habilitó más de veinte centros de acopio en todo el territorio para recibir las donaciones.
Las donaciones se recibirán hasta el 5 de diciembre, mientras que los alimentos recolectados antes del Día de Acción de Gracias se distribuirán durante la semana previa, para garantizar su llegada a los hogares a tiempo para las celebraciones. En el Empire State Plaza, el centro logístico principal, se aceptarán paquetes hasta el 15 de diciembre, con el fin de extender el apoyo a comunidades que enfrentan mayor inseguridad alimentaria. Los lugares de recepción son:
Capital Region (Albany y alrededores)
- Agency Buildings 1, 2, 3 y 4 – Empire State Plaza, Albany
- Alfred E. Smith Building, 80 South Swan Street, Albany
- Corning Tower y Main Concourse, Empire State Plaza, Albany
- Harriman Campus Buildings 5, 6, 7, 7A, 8 y 12 – 1220 Washington Avenue, Albany
- Hampton Plaza, 38-40 State Street, Albany
- Legislative Office Building y New York State Capitol, Albany
- NYSDOT, 50 Wolf Road, Albany
- NYSERDA, 15 y 17 Columbia Circle, Albany
- Robert Abrams Building for Law and Justice, Empire State Plaza
- Swan Street Building, Cores 2 y 3, Empire State Plaza
- Ten Eyck Building, 40 North Pearl Street, Albany
- 44 Holland Avenue, Albany
- 625 Broadway, Albany
- 328 State Street, Schenectady
Central New York
- Senator John J. Hughes State Office Building, 333 E. Washington Street, Syracuse
Finger Lakes
- NYS State Police, 1155 Scottsville Road, Rochester
- 1530 Jefferson Road, Rochester
- 259 Monroe Avenue, Rochester
Long Island
- Perry B. Duryea State Office Building, 250 Veterans Memorial Highway, Hauppauge
Mid-Hudson
- Eleanor Roosevelt State Office Building, 4 Burnett Boulevard, Poughkeepsie
Mohawk Valley
- Homer Folks Facility, 28 Hill Street, Oneonta
- Utica State Office Building, 207 Genesee Street, Utica
New York City
- Adam Clayton Powell Jr. State Office Building, 163 West 125th Street, Harlem
- Shirley A. Chisholm State Office Building, 55 Hanson Place, Brooklyn
North Country
- Dulles State Office Building, 317 Washington Street, Watertown
Southern Tier
- Binghamton State Office Building, 44 Hawley Street, Binghamton
- Henderson-Smith State Office Building, 107 Broadway, Hornell
Western New York
- Electric Tower, 535 Washington Street, Buffalo
- 95 Perry Street, Buffalo
Quienes prefieran colaborar a distancia también pueden hacerlo por correo. El gobierno de Nueva York habilitó una dirección oficial para recibir paquetes enviados por servicios postales o de mensajería. Todas las donaciones deben remitirse a Empire State Plaza – P1 South Dock J, Albany, NY 12242, con la referencia “NYS Holiday Drive”, para asegurar que los envíos sean correctamente identificados y distribuidos por el equipo logístico estatal.
Otras noticias de Kathy Hochul
- 1
Mientras cumple su condena, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
- 2
Autos de lujo, viajes por el mundo y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia
- 3
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre
- 4
Mariana Arias, íntima: la felicidad junto a su nueva pareja y la consolidación de su rol de conductora