El pedido de Kathy Hochul para que las familias de Nueva York tengan una buena Navidad

La gobernadora Kathy Hochul lanzó una nueva edición de la tradicional campaña Toy and Coat Drive (actualmente denominada Holiday Drive) del gobierno de Nueva York. Comenzó el 1° de noviembre y continuará hasta el 5 de diciembre, con el objetivo de acompañar a las familias más vulnerables durante la temporada navideña.

Qué tipo de donaciones se pueden realizar

El estado recibe alimentos no perecederos, juguetes, abrigos y útiles escolares en centros de acopio distribuidos en todas las regiones, según informó el Ejecutivo neoyorquino.

El programa está coordinado por la Oficina de Servicios Generales del Estado (OGS, por sus siglas en inglés), que habilitó más de una docena de sedes para recibir donaciones.

La colecta estatal se desarrolla entre el 1.º de noviembre y el 5 de diciembre Freepick

Los artículos entregados deben ser nuevos y sin envolver en papel de regalo, informaron en el sitio oficial. El operativo incluye cuatro categorías principales de ayuda solidaria:

Alimentos no perecederos , que serán distribuidos antes de Acción de Gracias .

, que serán distribuidos antes de . Juguetes nuevos para niños y niñas de comunidades con menos recursos.

para niños y niñas de comunidades con menos recursos. Abrigos destinados a afrontar el invierno neoyorquino.

destinados a afrontar el invierno neoyorquino. Útiles escolares para apoyar la educación en hogares de bajos ingresos.

Según el comunicado oficial, los artículos serán entregados a organizaciones comunitarias que colaboran con el Estado en la atención de familias en situación de vulnerabilidad.

Se reciben donaciones de alimentos no perecederos, juguetes, abrigos y útiles escolares Freepick

Por qué Hochul amplió la colecta navideña

En esta edición, la gobernadora decidió ampliar la campaña para incluir alimentos, en respuesta a lo que describió como intentos “ilegales” de la administración Donald Trump de retener los fondos federales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

SNAP, considerado el principal programa de asistencia alimentaria de Estados Unidos, asiste a casi tres millones de neoyorquinos cada mes, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y niños, según datos estatales.

“La generosidad es un valor esencial de esta temporada. Invito a todos los neoyorquinos a compartir esperanza, alegría y calidez con quienes más lo necesitan”, expresó Hochul.

Un llamado a la solidaridad en Nueva York

La gobernadora subrayó que el objetivo del programa es reforzar la red de apoyo comunitario y promover un espíritu de solidaridad en las fiestas. “El Holiday Drive representa lo mejor de Nueva York: la empatía y la colaboración”, señaló Hochul en el comunicado. El gobierno estatal alentó a empresas, escuelas y organizaciones sociales a sumarse para “garantizar que ninguna familia quede fuera de la mesa navideña este año”.

Hochul llamó a la solidaridad y destacó que “la generosidad es un valor esencial de esta temporada” Foto de Kathy Hochul

¿Dónde donar en Nueva York durante la campaña navideña?

El gobierno estatal habilitó más de veinte centros de acopio en todo el territorio para recibir las donaciones.

Las donaciones se recibirán hasta el 5 de diciembre, mientras que los alimentos recolectados antes del Día de Acción de Gracias se distribuirán durante la semana previa, para garantizar su llegada a los hogares a tiempo para las celebraciones. En el Empire State Plaza, el centro logístico principal, se aceptarán paquetes hasta el 15 de diciembre, con el fin de extender el apoyo a comunidades que enfrentan mayor inseguridad alimentaria. Los lugares de recepción son:

Capital Region (Albany y alrededores)

Agency Buildings 1, 2, 3 y 4 – Empire State Plaza, Albany

Alfred E. Smith Building, 80 South Swan Street, Albany

Corning Tower y Main Concourse, Empire State Plaza, Albany

Harriman Campus Buildings 5, 6, 7, 7A, 8 y 12 – 1220 Washington Avenue, Albany

Hampton Plaza, 38-40 State Street, Albany

Legislative Office Building y New York State Capitol, Albany

NYSDOT, 50 Wolf Road, Albany

NYSERDA, 15 y 17 Columbia Circle, Albany

Robert Abrams Building for Law and Justice, Empire State Plaza

Swan Street Building, Cores 2 y 3, Empire State Plaza

Ten Eyck Building, 40 North Pearl Street, Albany

44 Holland Avenue, Albany

625 Broadway, Albany

328 State Street, Schenectady

Central New York

Senator John J. Hughes State Office Building, 333 E. Washington Street, Syracuse

Finger Lakes

NYS State Police, 1155 Scottsville Road, Rochester

1530 Jefferson Road, Rochester

259 Monroe Avenue, Rochester

Long Island

Perry B. Duryea State Office Building, 250 Veterans Memorial Highway, Hauppauge

Mid-Hudson

Eleanor Roosevelt State Office Building, 4 Burnett Boulevard, Poughkeepsie

Mohawk Valley

Homer Folks Facility, 28 Hill Street, Oneonta

Utica State Office Building, 207 Genesee Street, Utica

New York City

Adam Clayton Powell Jr. State Office Building, 163 West 125th Street, Harlem

Shirley A. Chisholm State Office Building, 55 Hanson Place, Brooklyn

North Country

Dulles State Office Building, 317 Washington Street, Watertown

Southern Tier

Binghamton State Office Building, 44 Hawley Street, Binghamton

Henderson-Smith State Office Building, 107 Broadway, Hornell

Western New York

Electric Tower, 535 Washington Street, Buffalo

95 Perry Street, Buffalo

Quienes prefieran colaborar a distancia también pueden hacerlo por correo. El gobierno de Nueva York habilitó una dirección oficial para recibir paquetes enviados por servicios postales o de mensajería. Todas las donaciones deben remitirse a Empire State Plaza – P1 South Dock J, Albany, NY 12242, con la referencia “NYS Holiday Drive”, para asegurar que los envíos sean correctamente identificados y distribuidos por el equipo logístico estatal.