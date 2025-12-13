No habrá viajes gratuitos en la autopista estatal de Nueva York: Kathy Hochul vetó el proyecto de ley

La posibilidad de que los residentes del centro de Nueva York circulen sin pagar peaje por la Autopista del estado de Nueva York (New York State Thruway) durante las obras en la Interestatal 81 quedó descartada. La gobernadora Kathy Hochul vetó el proyecto que buscaba habilitar pases gratuitos de corto recorrido en los accesos de Onondaga County, decisión que frenó una demanda local instalada desde hace años.

El proyecto impulsado para aliviar el tránsito por las obras de la I-81

La iniciativa había sido presentada por el asambleísta demócrata William Magnarelli y el senador estatal del mismo Partido, Chris Ryan.

La propuesta planteaba permitir el uso sin costo de los tramos del Thruway de Nueva York

El objetivo de la propuesta, destacó CNY Central, era permitir el uso sin costo de los tramos del Thruway comprendidos entre las salidas del condado de Onondaga mientras avanzaban los trabajos de reconstrucción en la I-81.

El texto establecía, además, un límite temporal. Es decir, que los pases gratuitos dejarían de estar vigentes en 2030, una vez finalizada la obra vial. Para sus autores, la medida apuntaba a ofrecer una alternativa durante un período de congestión extraordinaria.

La justificación de Kathy Hochul: “Provocará aumentos en los peajes para otros”

Por su parte, la gobernadora del estado de Nueva York, Hochul, fundamentó su decisión en la necesidad de cobrarle a los conductores para sostener el funcionamiento del sistema de peajes.

“La legislación que exige peajes gratuitos o reducidos viola los convenios de bonos existentes, y una exención para un grupo de automovilistas provocará aumentos en los peajes para otros que usan el sistema”, afirmó en su mensaje de veto de diciembre de 2025.

Hochul explicó que el sistema de peajes depende del pago de los conductores Heather Khalifa - FR172147 AP

Según pudo confirmar el medio citado con la Oficina del Contralor del estado, la mayor parte de los ingresos de la Thruway proviene del cobro de peajes.

Si bien existen tramos sin costo, como las nueve millas (14,5 kilómetros) entre Grand Island y Buffalo, esos sectores fueron construidos con fondos federales del Federal Highway Act de 1956 y no dependen del esquema actual de financiamiento de Nueva York.

No es la primera vez que una propuesta de este tipo intenta prosperar. En 2017, Magnarelli había presentado un proyecto similar, que en aquella oportunidad fue rechazado por el entonces gobernador Andrew Cuomo.

Nueva York anuncia un alivio fiscal: Kathy Hochul aprueba una exención de impuestos

Por otro lado, Hochul promulgó una norma que permitirá liberar del pago de impuestos a determinados dueños de viviendas en el estado. El beneficio estará dirigido a adultos mayores que cumplan con los criterios fijados, entre ellos los límites de ingresos para acceder al programa.

La gobernadora Hochul promulgó una norma que permitirá liberar del pago de impuestos a determinados dueños de viviendas Flickr/Governor Kathy Hochul - Flickr/Governor Kathy Hochul

La ley S5175A/A3698A, sancionada el 5 de diciembre, autoriza a los gobiernos locales a aplicar una rebaja en el impuesto a la propiedad para residentes mayores que reúnan las condiciones establecidas, lo que incluye parámetros de ingresos. La exención podrá alcanzar hasta el 65% del valor tasado del inmueble.

Hasta ahora, los municipios solo podían conceder un máximo del 50% de exención para este grupo etario, un porcentaje que, según se detalla en un comunicado oficial, “no se ha incrementado en décadas”.

Por otra parte, la oficina de Hochul indicó que elevar el beneficio del 50% al 65% podría implicar un ahorro anual de alrededor de 300 dólares para un adulto mayor promedio.