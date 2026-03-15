Presiones y volantazos: los pedidos de Trump que tambalean a los republicanos en pleno año electoral

En el marco del retiro político anual que se desarrolló el lunes en un club de golf cerca de Miami, Florida, con el objetivo de definir una agenda legislativa, las exigencias del presidente Donald Trump generaron revuelo. Los informes sobre la reunión mostraron diferencias cruciales dentro del Partido Republicano, con supuestas presiones del jefe de Estado para establecer mayores restricciones al voto bajo la amenaza de no firmar ninguna ley si no se cumplen sus pedidos.

Trump presiona por restricciones al voto y tensiona la agenda republicana en año electoral

A lo largo del 2025, el presidente avanzó con su agenda de represión contra la inmigración ilegal. A su vez, realizó insinuaciones cada vez más punzantes sobre una reforma electoral que establezca restricciones severas al voto. Ahora, su pedido fue más allá y dejó clara su voluntad en la última reunión, llevada a cabo en su propio club de golf en Florida.

Los pedidos de Trump podrían resultar en un bloqueo de la agenda legislativa de su propio partido ROBERTO SCHMIDT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un informe de The New York Times reveló que el presidente amenazó con no firmar ninguna legislación que sea aprobada por el Congreso hasta que se cumplan sus demandas en materia electoral. La postura intransigente del mandatario puso en jaque la agenda legislativa de su propio partido, que buscaba centrar su mensaje en la economía.

Este enfoque apuntaba a mitigar los impactos de la agenda de 2025 mientras el partido afronta una posible reducción de su mayoría en la Cámara. La disrupción en el republicanismo provocada por las dos posturas surge en medio de un contexto en el que el avance de proyectos de ley esenciales ya es un desafío.

Cuáles son las exigencias de Trump sobre voto por correo, identificación y agenda social

Según consta en el informe, entre las principales exigencias que demanda el presidente Trump figuran las siguientes:

Restricciones al voto por correo: apunta a limitar drásticamente el uso de boletas por correo al permitirlas únicamente para miembros del ejército, personas que se encuentren de viaje el día de las elecciones o individuos con enfermedades o discapacidades que les impidan acudir a las urnas.

apunta a limitar drásticamente el uso de boletas por correo al permitirlas únicamente para miembros del ejército, personas que se encuentren de viaje el día de las elecciones o individuos con enfermedades o discapacidades que les impidan acudir a las urnas. Identificación de votantes: exige la aprobación de medidas de identificación de votantes a nivel nacional. Aunque la Cámara ya aprobó una versión (la Ley Save America), Trump considera que esta queda corta frente a sus demandas actuales.

exige la aprobación de medidas de identificación de votantes a nivel nacional. Aunque la Cámara ya aprobó una versión (la Ley Save America), Trump considera que esta queda corta frente a sus demandas actuales. Legislación sobre temas transgénero: busca la inclusión de disposiciones dirigidas contra atletas y niños transgénero.

busca la inclusión de disposiciones dirigidas contra atletas y niños transgénero. Presión en el Senado: insta a los líderes republicanos en el Senado a utilizar tácticas parlamentarias para bloquear proyectos hasta que se negocien sus demandas, con el objetivo de romper el estancamiento de medidas como la Ley Save America.

Las propuestas de restringir el voto por correo enfrentan oposición de republicanos en distritos indecisos y zonas rurales donde este método es popular.

Trump presiona a los republicanos para imponer mayores restricciones al voto que limitarían drásticamente el uso de boletas por correo y exigirían la identificación de votantes a nivel nacional Imagen compuesta

Las divisiones dentro del Partido Republicano por las demandas electorales de Trump

Mientras el mandatario presiona para conseguir la aprobación de sus políticas, el Partido Republicano, que llegó al poder con un marcado apoyo tras la gestión demócrata del expresidente Joe Biden, enfrenta un panorama adverso.

Este escenario está marcado principalmente por el conflicto bélico en Irán. La incursión militar impulsada por el jefe de Estado sacudió los mercados financieros y provocó un aumento en los precios del petróleo, lo que genera mayor preocupación económica entre los votantes.

Donald Trump grabó un video en el que dio detalles de la operación en Irán

Otra situación que preocupa a los votantes es la falta de acuerdo entre los legisladores, por la que agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se encuentran sin financiación restante. Del lado demócrata, los representantes exigen un mayor control sobre las operaciones migratorias.

Junto con estos factores, los sondeos citados por The New York Times sugieren que las posibilidades de que los republicanos retengan el control de la Cámara son cada vez más escasas.