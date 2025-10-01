LA NACION
Qué dicen las encuestas entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo si Curtis Sliwa se baja de las elecciones de Nueva York

En caso de que el republicano optara por seguir el camino de Eric Adams y declinar su candidatura, los sondeos muestran una ventaja para el legislador demócrata por sobre el exgobernador

Las encuestas favorecen a Zohran Mamdani en un cara a cara con Andrew Cuomo
El escenario político de Nueva York tuvo un punto de inflexión tras la renuncia de Eric Adams a la contienda electoral. Por su parte, Curtis Sliwa, el candidato republicano, podría tomar una decisión similar, dado que marcha muy atrás en las encuestas. En caso de que suceda, el enfrentamiento central quedaría reducido a un mano a mano entre el demócrata Zohran Mamdani y el exgobernador Andrew Cuomo, quien compite como independiente.

Encuesta de Emerson College: Mamdani vs. Cuomo, en caso de que Sliwa se baje

Uno de los primeros estudios que dejó pistas claras sobre una competencia directa entre Mamdani y Cuomo se publicó el 10 de septiembre. Se trató de un trabajo de Emerson College/PIX11/The Hill, donde el candidato demócrata obtuvo el 47% frente al 40% del exgobernador, con un 13% que aún no definía su voto.

Según la encuesta de Emerson, Mamdani gana 47 a 40 en un cara a cara con Cuomo
El mismo sondeo mostró que los seguidores del legislador eran los más firmes en su decisión: 85% declaró que “definitivamente” no cambiaría de opción, mientras que entre los votantes de Cuomo esa certeza caía al 72%.

Otras encuestas que analizaron un cruce directo entre Mamdani vs. Cuomo

Mamdani venció a Cuomo en las primarias demócratas a fines de junio. Una vez finalizado ese proceso y con el exgobernador definido como independiente para los comicios generales, comenzaron los sondeos de cara a los comicios del 4 noviembre.

Algunas encuestas de julio dieron ganador a Cuomo, aunque a fin de ese mes la tendencia se revirtió:

  • HarrisX (entre el 7 y el 8 de julio): Cuomo 50% vs. Mamdani 35%
  • Wick (entre el 18 y el 20 de julio): Cuomo 42% vs. Mamdani 41%
  • Zenith Research/Verasight (entre el 16 y el 24 de julio): Mamdani 52% vs. Cuomo 40%

Los números de Marist Poll: la ventaja de Mamdani frente a Cuomo se reduce en el mano a mano

Un segundo sondeo, elaborado por Marist College entre el 8 y el 11 de septiembre, confirmó el liderazgo inicial de Mamdani en una contienda con varios candidatos. En tanto, mostró que la diferencia se estrechaba cuando la competencia quedaba a un mano a mano con Cuomo.

Marist Poll: Mamdani 49% y Cuomo 39% en un eventual mano a mano
En la elección general con todos los postulantes, Mamdani reunía el 45% de las preferencias, seguido por Cuomo con el 24%, Sliwa con el 17% y Adams con el 9%. Cuando el escenario se planteaba sin Adams, el demócrata mantenía un 46%, pero Cuomo subía al 30% y Sliwa alcanzaba el 18%.

El sondeo del New York Times/Siena: paridad en la confrontación directa

El tercer trabajo, realizado por The New York Times/Siena College entre el 2 y el 6 de septiembre, mostró un panorama todavía más competitivo. En la contienda con todos los candidatos, Mamdani reunía el 41% frente al 26% de Cuomo, al 14% de Sliwa y al 11% de Adams.

Sin embargo, la clave estuvo en la simulación de un enfrentamiento exclusivo entre el demócrata y el exgobernador. En ese caso, Cuomo lograba ponerse achicar la diferencia a puntos: 44% frente al 48% de Mamdani.

La encuesta de New York Times/Siena fue la que lo dio más cerca a Cuomo de Mamdani: perdería 44 contra 48
