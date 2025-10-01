Qué dicen las encuestas entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo si Curtis Sliwa se baja de las elecciones de Nueva York
En caso de que el republicano optara por seguir el camino de Eric Adams y declinar su candidatura, los sondeos muestran una ventaja para el legislador demócrata por sobre el exgobernador
El escenario político de Nueva York tuvo un punto de inflexión tras la renuncia de Eric Adams a la contienda electoral. Por su parte, Curtis Sliwa, el candidato republicano, podría tomar una decisión similar, dado que marcha muy atrás en las encuestas. En caso de que suceda, el enfrentamiento central quedaría reducido a un mano a mano entre el demócrata Zohran Mamdani y el exgobernador Andrew Cuomo, quien compite como independiente.
Encuesta de Emerson College: Mamdani vs. Cuomo, en caso de que Sliwa se baje
Uno de los primeros estudios que dejó pistas claras sobre una competencia directa entre Mamdani y Cuomo se publicó el 10 de septiembre. Se trató de un trabajo de Emerson College/PIX11/The Hill, donde el candidato demócrata obtuvo el 47% frente al 40% del exgobernador, con un 13% que aún no definía su voto.
El mismo sondeo mostró que los seguidores del legislador eran los más firmes en su decisión: 85% declaró que “definitivamente” no cambiaría de opción, mientras que entre los votantes de Cuomo esa certeza caía al 72%.
El estudio también reveló que la imagen pública de cada aspirante jugaba un papel clave. El 48% de los encuestados tenía una visión positiva de Mamdani, frente al 36% de Cuomo. El exmandatario estatal, en cambio, cargaba con un 51% de opiniones desfavorables.
En un escenario general, con Curtis Sliwa y el entonces candidato Adams en carrera:
- Mamdani: 43%
- Cuomo: 28%
- Sliwa: 10%
- Adams: 7%
Otras encuestas que analizaron un cruce directo entre Mamdani vs. Cuomo
Mamdani venció a Cuomo en las primarias demócratas a fines de junio. Una vez finalizado ese proceso y con el exgobernador definido como independiente para los comicios generales, comenzaron los sondeos de cara a los comicios del 4 noviembre.
Algunas encuestas de julio dieron ganador a Cuomo, aunque a fin de ese mes la tendencia se revirtió:
- HarrisX (entre el 7 y el 8 de julio): Cuomo 50% vs. Mamdani 35%
- Wick (entre el 18 y el 20 de julio): Cuomo 42% vs. Mamdani 41%
- Zenith Research/Verasight (entre el 16 y el 24 de julio): Mamdani 52% vs. Cuomo 40%
Desde el último tramo de julio hasta finales de septiembre, la tendencia fue favorable para Mamdani, quien se consolidó como el candidato más firme para los comicios de noviembre.
Los números de Marist Poll: la ventaja de Mamdani frente a Cuomo se reduce en el mano a mano
Un segundo sondeo, elaborado por Marist College entre el 8 y el 11 de septiembre, confirmó el liderazgo inicial de Mamdani en una contienda con varios candidatos. En tanto, mostró que la diferencia se estrechaba cuando la competencia quedaba a un mano a mano con Cuomo.
En la elección general con todos los postulantes, Mamdani reunía el 45% de las preferencias, seguido por Cuomo con el 24%, Sliwa con el 17% y Adams con el 9%. Cuando el escenario se planteaba sin Adams, el demócrata mantenía un 46%, pero Cuomo subía al 30% y Sliwa alcanzaba el 18%.
El dato más relevante surgió cuando se simuló un duelo directo: allí, Mamdani bajaba a 49% y Cuomo escalaba al 39%, lo que reducía la diferencia a diez puntos. El margen se ajustaba aún más entre los votantes independientes, donde el exgobernador obtenía el 50% frente al 29%.
Además, la encuesta reflejó percepciones sobre el futuro de la carrera. Un 63% de los neoyorquinos aseguró que, más allá de su preferencia, creía que Mamdani ganará la elección. Solo un 20% pensaba que Cuomo podría imponerse.
El sondeo del New York Times/Siena: paridad en la confrontación directa
El tercer trabajo, realizado por The New York Times/Siena College entre el 2 y el 6 de septiembre, mostró un panorama todavía más competitivo. En la contienda con todos los candidatos, Mamdani reunía el 41% frente al 26% de Cuomo, al 14% de Sliwa y al 11% de Adams.
Sin embargo, la clave estuvo en la simulación de un enfrentamiento exclusivo entre el demócrata y el exgobernador. En ese caso, Cuomo lograba ponerse achicar la diferencia a puntos: 44% frente al 48% de Mamdani.
En cuanto a la valoración de los candidatos, Cuomo acumulaba un 42% de opiniones negativas, mientras que Mamdani dividía más al electorado: un 49% tenía una imagen favorable y un 35% lo veía con desconfianza.
