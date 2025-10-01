Qué dicen las encuestas entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo si Curtis Sliwa se baja de las elecciones de Nueva York

Uno de los primeros estudios que dejó pistas claras sobre una competencia directa entre Mamdani y Cuomo se publicó el 10 de septiembre. Se trató de un trabajo de Emerson College/PIX11/The Hill, donde el candidato demócrata obtuvo el 47% frente al 40% del exgobernador, con un 13% que aún no definía su voto.

Según la encuesta de Emerson, Mamdani gana 47 a 40 en un cara a cara con Cuomo Heather Khalifa - FR172147 AP

El mismo sondeo mostró que los seguidores del legislador eran los más firmes en su decisión: 85% declaró que “definitivamente” no cambiaría de opción, mientras que entre los votantes de Cuomo esa certeza caía al 72%.