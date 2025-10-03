Qué dicen las encuestas entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo si Curtis Sliwa se baja de las elecciones de Nueva York

El presidente escribió en su red social: “Recuerden, necesita el dinero de mí, como presidente, para cumplir con todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada de eso, ¿para qué votarlo entonces?”.

Por su parte, el candidato demócrata respondió con firmeza, al subrayar que no se considera comunista y que no aceptará la normalización de ese tipo de mensajes. “Esto es solo una de las tantas amenazas que Donald Trump hace. Cada día se despierta y lanza otra, muchas veces contra la ciudad de la que él mismo proviene”, expresó en el programa.

En la entrevista, aseguró que no le preocupa la posibilidad de que la Casa Blanca intente usar a Nueva York como terreno de entrenamiento militar. “Él quiere hacer un montón de cosas con esta ciudad, y vamos a luchar contra él en cada paso del camino, siempre que sea algo que se haga a costa de nuestra ciudad”, sostuvo.