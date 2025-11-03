Últimas encuestas de las elecciones en Nueva York: el ganador entre Mamdani y Cuomo este lunes 3 de noviembre de 2025
Por primera vez en meses, un sondeo mostró una brecha de tan solo seis puntos entre el candidato demócrata y el exgobernador; Curtis Sliwa alcanzó su mejor marca
A solo un día para las elecciones en la ciudad de Nueva York, una nueva encuesta mostró un escenario mucho más parejo del que anticipaban los últimos sondeos. De acuerdo a este reporte, el demócrata Zohran Mamdani, que lideraba con amplia ventaja, ahora tiene un margen ajustado frente al exgobernador Andrew Cuomo.
Mamdani y Cuomo, en una carrera más cerrada, según una última encuesta
La última encuesta publicada por AtlasIntel mostró un cambio drástico en la dinámica electoral. De acuerdo con el sondeo, Zohran Mamdani se mantiene al frente con el 40,6% de las preferencias, mientras que Cuomo alcanzó el 34%. Esta diferencia de 6,6 puntos representa la más reducida desde julio.
El estudio también registró el mejor desempeño hasta el momento del republicano Curtis Sliwa, quien logró el 24,1% de intención de voto, su cifra más alta desde julio.
La encuesta de AtlasIntel señaló que, en un hipotético escenario de competencia directa entre Andrew Cuomo y Mamdani, el exgobernador obtendría la ventaja con el 50% frente al 42% del demócrata. Este dato refuerza la percepción de que la presencia de Sliwa en la boleta podría dividir el voto opositor y modificar el resultado final.
Donald Trump apoya a Andrew Cuomo en las elecciones
El presidente Donald Trump respaldó a Andrew Cuomo previo a las elecciones por la alcaldía de Nueva York. En una entrevista con Norah O’Donnell en el programa 60 Minutes, remarcó que prefería el triunfo del candidato independiente por encima de Mamdani, a quien calificó de “comunista”.
“No soy fan de Cuomo, ni para bien, ni para mal”, dijo el presidente sobre el exgobernador. “Pero si tengo que elegir entre un mal demócrata y un comunista, siempre me quedo con el mal demócrata”.
Terminó la votación anticipada: aumentó la participación en esta instancia
The New York Times informó que la votación anticipada concluyó con un récord histórico: más de 735 mil neoyorquinos emitieron su sufragio antes del día de la elección. Se trató del mayor número en una elección no presidencial en la historia de la Gran Manzana.
El domingo, último día habilitado, se registraron cerca de 151 mil votos, la cifra más elevada desde la apertura de las urnas. Lo más significativo fue la participación juvenil: más de 45 mil personas menores de 35 años votaron solo ese día, lo que superó el total de electores jóvenes del primer fin de semana completo.
El medio citado informó que el número total de votos tempranos cuadruplicó al de la última elección a la Alcaldía en 2021, cuando apenas 170 mil personas sufragaron antes del día de los comicios.
En los comicios legislativos de 2022, solo 433 mil neoyorquinos emitieron su voto anticipado. Ni siquiera la elección presidencial del 2024, que atrajo a más de un millón de electores, tuvo una proporción tan alta de votantes jóvenes.
Los últimos sondeos favorecen a Mamdani en Nueva York
El repaso de los principales sondeos difundidos durante el último tiempo confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo, con excepción del último sondeo de AtlasIntel.
- Fox News (24 y 28 de octubre): Mamdani 47%, Cuomo 31% y Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +16
- Emerson College (25 y 27 de octubre): Mamdani 50%, Cuomo 25% y Sliwa 21%. Diferencia: Mamdani +25
- JL Partners (23 y 26 de octubre): Mamdani 42%, Cuomo 29% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +13
- Marist (24 y 28 de octubre): Mamdani 48%, Cuomo 32% y Sliwa 16%. Diferencia: Mamdani +16
- Universidad de Quinnipiac (23 y 27 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 33% y Sliwa 14%. Diferencia: Mamdani +10
- Manhattan Institute (22 y 26 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 28% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +15
- Suffolk University (23 y 26 de octubre): Mamdani 44%, Cuomo 34% y Sliwa 11%. Diferencia: Mamdani +10
- Victory Insights (22 y 23 de octubre): Mamdani 47%, Cuomo 29% y Sliwa 16%. Diferencia: Mamdani +18.
- Patriot Polling (18 y 19 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 32% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +11.
- AARP Nueva York y Gotham Polling & Analytics (14 al 15 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 29% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +14.
- YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30% y Sliwa 17%. Diferencia: Mamdani +14.
Estos resultados revelaron un patrón consistente: Mamdani no solo amplió su margen desde mediados de septiembre, sino que logró mantener un nivel de apoyo estable y mayoritario en todos los segmentos de votantes. Por su parte, Cuomo se consolidó como la segunda fuerza, aunque sin lograr acortar significativamente la brecha con el demócrata.
