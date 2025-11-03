LA NACION
en vivo

Últimas encuestas de las elecciones en Nueva York: el ganador entre Mamdani y Cuomo este lunes 3 de noviembre de 2025

Por primera vez en meses, un sondeo mostró una brecha de tan solo seis puntos entre el candidato demócrata y el exgobernador; Curtis Sliwa alcanzó su mejor marca

La nueva encuesta de AtlasIntel mostró el panorama más cerrado hasta el momento: Zohran Mamdani seis puntos arriba de Andrew Cuomo
La nueva encuesta de AtlasIntel mostró el panorama más cerrado hasta el momento: Zohran Mamdani seis puntos arriba de Andrew CuomoMichael M. Santiago/Getty Images/AFP; AP Photo/Yuki Iwamura

A solo un día para las elecciones en la ciudad de Nueva York, una nueva encuesta mostró un escenario mucho más parejo del que anticipaban los últimos sondeos. De acuerdo a este reporte, el demócrata Zohran Mamdani, que lideraba con amplia ventaja, ahora tiene un margen ajustado frente al exgobernador Andrew Cuomo.

Mamdani y Cuomo, en una carrera más cerrada, según una última encuesta

La última encuesta publicada por AtlasIntel mostró un cambio drástico en la dinámica electoral. De acuerdo con el sondeo, Zohran Mamdani se mantiene al frente con el 40,6% de las preferencias, mientras que Cuomo alcanzó el 34%. Esta diferencia de 6,6 puntos representa la más reducida desde julio.

La encuesta de AtlasIntel tuvo los resultados más distintos del últimos tiempo: Cuomo achicó la brecha con Mamdani y Sliwa llegó a su mejor número
La encuesta de AtlasIntel tuvo los resultados más distintos del últimos tiempo: Cuomo achicó la brecha con Mamdani y Sliwa llegó a su mejor númeroArchivo

El estudio también registró el mejor desempeño hasta el momento del republicano Curtis Sliwa, quien logró el 24,1% de intención de voto, su cifra más alta desde julio.

Donald Trump apoya a Andrew Cuomo en las elecciones

El presidente Donald Trump respaldó a Andrew Cuomo previo a las elecciones por la alcaldía de Nueva York. En una entrevista con Norah O’Donnell en el programa 60 Minutes, remarcó que prefería el triunfo del candidato independiente por encima de Mamdani, a quien calificó de “comunista”.

“No soy fan de Cuomo, ni para bien, ni para mal”, dijo el presidente sobre el exgobernador. “Pero si tengo que elegir entre un mal demócrata y un comunista, siempre me quedo con el mal demócrata”.

Terminó la votación anticipada: aumentó la participación en esta instancia

The New York Times informó que la votación anticipada concluyó con un récord histórico: más de 735 mil neoyorquinos emitieron su sufragio antes del día de la elección. Se trató del mayor número en una elección no presidencial en la historia de la Gran Manzana.

Terminó el voto anticipado en Nueva York con cifra récord de participantes
Terminó el voto anticipado en Nueva York con cifra récord de participantesMICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El domingo, último día habilitado, se registraron cerca de 151 mil votos, la cifra más elevada desde la apertura de las urnas. Lo más significativo fue la participación juvenil: más de 45 mil personas menores de 35 años votaron solo ese día, lo que superó el total de electores jóvenes del primer fin de semana completo.

Los últimos sondeos favorecen a Mamdani en Nueva York

El repaso de los principales sondeos difundidos durante el último tiempo confirma una tendencia sostenida de liderazgo para Zohran Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los resultados coinciden en otorgarle una ventaja de dos dígitos sobre Andrew Cuomo, con excepción del último sondeo de AtlasIntel.

Los sondeos aún le dan la ventaja a Zohran Mamdani sobre Andrew Cuomo
Los sondeos aún le dan la ventaja a Zohran Mamdani sobre Andrew CuomoAssociated Press
  • Fox News (24 y 28 de octubre): Mamdani 47%, Cuomo 31% y Sliwa 15%. Diferencia: Mamdani +16
  • Emerson College (25 y 27 de octubre): Mamdani 50%, Cuomo 25% y Sliwa 21%. Diferencia: Mamdani +25
  • JL Partners (23 y 26 de octubre): Mamdani 42%, Cuomo 29% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +13
  • Marist (24 y 28 de octubre): Mamdani 48%, Cuomo 32% y Sliwa 16%. Diferencia: Mamdani +16
  • Universidad de Quinnipiac (23 y 27 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 33% y Sliwa 14%. Diferencia: Mamdani +10
  • Manhattan Institute (22 y 26 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 28% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +15
  • Suffolk University (23 y 26 de octubre): Mamdani 44%, Cuomo 34% y Sliwa 11%. Diferencia: Mamdani +10
  • Victory Insights (22 y 23 de octubre): Mamdani 47%, Cuomo 29% y Sliwa 16%. Diferencia: Mamdani +18.
  • Patriot Polling (18 y 19 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 32% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +11.
  • AARP Nueva York y Gotham Polling & Analytics (14 al 15 de octubre): Mamdani 43%, Cuomo 29% y Sliwa 19%. Diferencia: Mamdani +14.
  • YouGov/CBS News (7 al 13 de septiembre): Mamdani 44%, Cuomo 30% y Sliwa 17%. Diferencia: Mamdani +14.

Estos resultados revelaron un patrón consistente: Mamdani no solo amplió su margen desde mediados de septiembre, sino que logró mantener un nivel de apoyo estable y mayoritario en todos los segmentos de votantes. Por su parte, Cuomo se consolidó como la segunda fuerza, aunque sin lograr acortar significativamente la brecha con el demócrata.

LA NACION
Más leídas
  1. River va a la Bombonera hecho trizas y poniendo en riesgo la clasificación a la Libertadores
    1

    River vive un suplicio: va a la Bombonera hecho trizas y poniendo en riesgo la clasificación a la Libertadores

  2. El fenómeno de la “sociedad TikTok”
    2

    El fenómeno de la “sociedad TikTok”

  3. Un testigo protegido, chats reveladores y declaraciones claves en el caso Cecilia Strzyzowski
    3

    Se retoma hoy el juicio: un testigo protegido, chats reveladores y declaraciones claves en el caso Cecilia Strzyzowski

  4. Chris Martin irrumpió en el escenario de Tecnópolis e hizo emocionar a Tini Stoessel
    4

    Chris Martin sorprendió a Tini Stoessel en Tecnópolis: las fotos y videos de un encuentro único

Cargando banners ...