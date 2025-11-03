Últimas encuestas de las elecciones en Nueva York: el ganador entre Mamdani y Cuomo este lunes 3 de noviembre de 2025

La última encuesta publicada por AtlasIntel mostró un cambio drástico en la dinámica electoral. De acuerdo con el sondeo, Zohran Mamdani se mantiene al frente con el 40,6% de las preferencias, mientras que Cuomo alcanzó el 34%. Esta diferencia de 6,6 puntos representa la más reducida desde julio.

La encuesta de AtlasIntel tuvo los resultados más distintos del últimos tiempo: Cuomo achicó la brecha con Mamdani y Sliwa llegó a su mejor número Archivo

El estudio también registró el mejor desempeño hasta el momento del republicano Curtis Sliwa, quien logró el 24,1% de intención de voto, su cifra más alta desde julio.