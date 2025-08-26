Son de Nueva York, se tomaron un crucero y vivieron un momento de terror: tuvieron que atravesar un huracán

Una pareja de Nueva York esperaba una experiencia soñada cuando decidieron viajar en crucero para sus vacaciones. Pero, en medio de su travesía, la incertidumbre y el miedo los invadieron cuando se toparon con un huracán.

El momento en el que un crucero atravesó un huracán en Estados Unidos

Alexandra y su novio iniciaron un viaje en Carnival Venezia, un crucero perteneciente a Carnival Cruise Line, que sería de nueve días y partiría desde Manhattan para visitar ciudades idílicas en un pasaje turístico. Pero el huracán Erin se interpuso en su camino y tuvieron que hacer modificaciones.

La pareja compartió el inquietante momento en el que atravesaron un huracán en medio del crucero

En declaraciones a Newsweek, la pareja señaló que el itinerario del viaje en un principio contaba con paradas en lugares como Saint Thomas (Islas Vírgenes), San Juan de Puerto Rico y las Islas Turcas y Caicos.

Pero el huracán Erin comenzó a cobrar fuerza en los días de agosto y la compañía a cargo del crucero decidió modificar su ruta. Así, atravesaron Nasáu en Las Bahamas y Celebration Key.

“La semana previa al crucero, estábamos preocupados principalmente por si lo cancelaban o lo desviaban hacia el norte”, expresaron al medio mencionado.

Se prevé que el centro de Erin se mueva sobre entre la costa este de Estados Unidos y las Bermudas a partir de este 20 de agosto Associated Press

El 21 de agosto pasado, Alexandra compartió un clip en su perfil de TikTok en el que mostró a su pareja, asomada en el barco hacia el mar, mientras el viento golpea fuerte y las olas mecen la embarcación. “Cuando tu crucero navega justo en medio del huracán Erin”, escribió la joven.

Y añadió: “Los parches para el mareo no son suficientes”. Aunque el video dura apenas nueve segundos, logró transmitir la preocupación que ambos sintieron en aquel momento a miles de usuarios de la red social y la publicación superó los 1,8 millones de likes en tan solo cinco días.

Cambios en la trayectoria del crucero por el huracán Erin

“El día antes de nuestra partida, nos enviaron un correo electrónico con detalles muy vagos sobre la posibilidad de que el huracán Erin cambiara los planes. Ese mismo día, nos informaron de los cambios”, contaron al medio mencionado. El fenómeno ocasionó órdenes de evacuación en ciertas zonas de Estados Unidos y muchas playas de la costa este posicionaron la bandera roja para evitar que los visitantes se adentraran en el agua.

El 21 de agosto pasado, el huracán Erin presentó vientos de hasta 168 kilómetros por hora, tras un descenso de los días previos, cuando tuvo su máximo auge el día 19.

Algunos de los estados de ese país que tomaron medidas para prevenir los riesgos producidos por el fenómeno, luego de las advertencias del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) y de la Oficina Nacional de la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), fueron Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Massachusetts, Virginia y Maryland.

Ambos señalaron que se encuentran seguros y continúan su viaje TikTok/alexandrap42

“Ahora, estamos todos a salvo y en aguas tranquilas”, indicó la pareja que emprendió un viaje en crucero desde Manhattan y que se vio interceptado por unos momentos por el fenómeno meteorológico.

En las últimas horas, también compartieron una publicación en TikTok en la que describieron que se encontraban “en el paraíso”, en referencia a las Islas Turcas y Caicos.