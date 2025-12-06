Una demanda contra el ICE y la CBP en Nueva York, por las detenciones “crueles e ilegales”

Nueva York es una de las ubicaciones donde se registra el aumento de la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En ese contexto, diferentes entidades que defienden los derechos de los latinos detectaron una situación particular: muchos de los arrestos de 2025 se dirigieron a personas sin ningún antecedente penal o condena.

Organizaciones de Nueva York demandaron al ICE por las detenciones en 2025

En un documento publicado a principios de agosto de 2025, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés), junto a otras organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Make the Road New York (MRNY, por sus siglas en inglés) y Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP (ECBAWM, por sus siglas en inglés), elevaron una demanda contra el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional.

Agentes federales de la CBP patrullan los pasillos de la corte de inmigración en Nueva York MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El recurso es una demanda federal en el Distrito Sur, con el que impugnan lo que describen como “una política cruel e ilegal del ICE que permite a los agentes arrestar a personas por presentarse ante el tribunal y evitar que sigan adelante con sus casos de inmigración”.

Las entidades defensoras de los derechos aseguran que, con su accionar, el ICE provocó que los migrantes tengan miedo de asistir a sus citas en inmigración en la corte. A su vez, alegan que las políticas que posibilitan estas detenciones después de las audiencias son “injustas y caprichosas”.

Desde enero hasta la fecha de la demanda se registraron 2365 inmigrantes detenidos en territorio neoyorquino. Más de la mitad de ellos no tenían antecedentes penales ni condenas, según consignó The New York Times, con base en datos de Deportation Data Project

“La posibilidad de que las fuerzas del orden detengan a delincuentes ilegales en los tribunales es de sentido común”, consideró un portavoz de la oficina de prensa del DHS.

Las detenciones no cesaron en Nueva York y hubo protestas contra el ICE

El accionar continúa. Según Fox News, el pasado sábado se detectaron más detenciones, en medio de una masiva manifestación contra las políticas migratorias.

Se registraron también arrestos en los tribunales y cortes de inmigración MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al respecto, Emily Covington, subdirectora de Asuntos Públicos del ICE, declaró a Fox News que la protesta se coordinó en las redes sociales y que los organizadores convocaron a los agitadores a la sede de la agencia en la Gran Manzana.

“Aparecieron individuos vestidos de negro con mochilas, máscaras faciales y gafas protectoras y empezaron a obstruir a los agentes de las fuerzas del orden federales, incluso bloqueando el aparcamiento”, explicó: ”Cuando los individuos difunden la ubicación ICE, están poniendo una diana en la espalda de los agentes".

El crecimiento de las agresiones y protestas contra el ICE en Nueva York

Al mismo tiempo, Covington detalló a Fox News que, en los últimos meses, las autoridades notaron un importante crecimiento de las protestas y reclamaciones contra el ICE, la Patrulla Fronteriza y distintas entidades de inmigración en Nueva York.

El contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, participa en una protesta contra las medidas de inmigración tras una redada, el martes 21 de octubre de 2025 en Nueva York Olga Fedorova - FR172242 AP

Específicamente, dijo que hubo un aumento del 1150% de agresiones contra ellos y del 8000% de amenazas de muerte cuando se realizan las detenciones.

La funcionaria cerró: “Estamos agradecidos a los agentes de la policía de Nueva York que respondieron a estos agitadores violentos y detuvieron la anarquía que se produjo”. Aseguró que ni ella ni el resto de los oficiales se encuentran arrepentidos por su trabajo.